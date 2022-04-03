Жестокое обращение с мирными жителями – это военное преступление. ООН должно это расследовать, - Денисова о митингах в Херсоне и Каховке
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что разгоны проукраинских митингов в оккупированных городах являются военными преступлениями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в телеграм-канале.
Она отметила, что "Херсон и Каховка вышли на митинги против оккупации своих городов российскими захватчиками.
В Херсоне люди пришли к памятнику Шевченко с украинской символикой и плакатами с надписями "Херсон – это Украина!". Они скандируют: "Слава Украине! Героям Слава!", "Слава нации! Смерть врагам!" и "Слава воинам ВСУ!". Оккупанты выстроили возле горожан военную технику.
Во время мирной акции в Каховке военные РФ открыли огонь по горожанам, которые вышли сказать "нет" захватчикам. В городе слышны взрывы гранат и автоматные очереди. Есть задержанные и раненые.
Жестокое обращение с мирными жителями это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине".
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Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что каждый виновный в преступлениях против украинцев будет внесен в специальную Книгу палачей.
«Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления русских военных стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей. Будет найден и наказан».
«Что российской армии сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Как можно было насиловать женщин на глаз их детей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Они лишены всего человеческого. Нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием. После того, что они сделали - они заслуживают только смерти», - добавил он.
І Духу живому.
Встане правда! встане воля!
І тобі одному
Помоляться всі язики
Вовіки і віки.
А поки що течуть ріки,
Кривавії ріки!
Абсолютно.
і не розуміють який прекрасний руzкій мір.
тому треба вбивати тих хто не розуміє.
це логіка рашиського окупанта який сам виліз з глибоої сраки та хоче щоб в такій самій сраці жили всі
різних лівацьких програм ООН йде з Мацкви.
РОЗБИРАТИСЬ З КАЦАПАМИ ТРЕБА ЗБРОЄЮ.
не мели дурниць.
я питав чому рашу з відти досі не виключили
параша в ООН досі блокує все по Україні
ЩО ВОНО ТАМ ДО ЦІЄЇ ПОРИ РОБИТЬ???
народ же наш досить спокійний, виважений... думала, пройде час, багато часу, але колись може проститься і забудеться.
братньості не буде а будуть відношення як до сусіда буйкого алконавта
тіпа козел, але що з ним зробиш...
після сьогоднішніх кадрів я зрозуміла, що це буде ненависть
холодна люта ненависть
не прийдешня
назавжди
і це тільки перші звільнені містечка
мразота
він сам не зрозумів, якого диявола викликав