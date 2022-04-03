Жестокое обращение с мирными жителями – это военное преступление. ООН должно это расследовать, - Денисова о митингах в Херсоне и Каховке

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что разгоны проукраинских митингов в оккупированных городах являются военными преступлениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в телеграм-канале.

Она отметила, что "Херсон и Каховка вышли на митинги против оккупации своих городов российскими захватчиками.

В Херсоне люди пришли к памятнику Шевченко с украинской символикой и плакатами с надписями "Херсон – это Украина!". Они скандируют: "Слава Украине! Героям Слава!", "Слава нации! Смерть врагам!" и "Слава воинам ВСУ!". Оккупанты выстроили возле горожан военную технику.

Во время мирной акции в Каховке военные РФ открыли огонь по горожанам, которые вышли сказать "нет" захватчикам. В городе слышны взрывы гранат и автоматные очереди. Есть задержанные и раненые.

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Жестокое обращение с мирными жителями это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине".

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