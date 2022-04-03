РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15549 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
3 367 18
Денисова (993) Каховка (93) Херсон (2125)

Жестокое обращение с мирными жителями – это военное преступление. ООН должно это расследовать, - Денисова о митингах в Херсоне и Каховке

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

каховка

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что разгоны проукраинских митингов в оккупированных городах являются военными преступлениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в телеграм-канале.

Она отметила, что "Херсон и Каховка вышли на митинги против оккупации своих городов российскими захватчиками.

В Херсоне люди пришли к памятнику Шевченко с украинской символикой и плакатами с надписями "Херсон – это Украина!". Они скандируют: "Слава Украине! Героям Слава!", "Слава нации! Смерть врагам!" и "Слава воинам ВСУ!". Оккупанты выстроили возле горожан военную технику.

Во время мирной акции в Каховке военные РФ открыли огонь по горожанам, которые вышли сказать "нет" захватчикам. В городе слышны взрывы гранат и автоматные очереди. Есть задержанные и раненые.

Смотрите: Жители Каховки вышли на митинг. Оккупанты открыли огонь по мирным людям. ВИДЕО

Жестокое обращение с мирными жителями это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине".

Читайте: СБУ предотвратила теракты в Херсоне - задержан курьер с тремя килограммами пластида, - Лубкивский. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
⚡️Хакеры Anonymous слили личные данные 120 тысяч оккупантов, воюющих в Украине: "Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны предстать перед военным трибуналом"
показать весь комментарий
03.04.2022 21:15
+3
Єдине що у українуів залишилось це вбивати росіян будь якими можливими методами.Лише море крові зупинить окупантів.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:20
+1
Нікчемною організацією виявилась ООН.
Абсолютно.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Каждый виновный будет найден и наказан, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что каждый виновный в преступлениях против украинцев будет внесен в специальную Книгу палачей.

«Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления русских военных стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей. Будет найден и наказан».

«Что российской армии сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Как можно было насиловать женщин на глаз их детей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Они лишены всего человеческого. Нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием. После того, что они сделали - они заслуживают только смерти», - добавил он.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:13 Ответить
После того, что они сделали - они заслуживают только смерти», - добавил он.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:14 Ответить
расейские мамки точно такие же как и их дети
показать весь комментарий
03.04.2022 21:32 Ответить
Тому таких імбіцилів і виплекали.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:34 Ответить
Ми віруєм Твоїй силі
І Духу живому.
Встане правда! встане воля!
І тобі одному
Помоляться всі язики
Вовіки і віки.
А поки що течуть ріки,
Кривавії ріки!
показать весь комментарий
03.04.2022 21:13 Ответить
Нікчемною організацією виявилась ООН.
Абсолютно.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:17 Ответить
Єдине що у українуів залишилось це вбивати росіян будь якими можливими методами.Лише море крові зупинить окупантів.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:20 Ответить
ООН))) ржач
показать весь комментарий
03.04.2022 21:19 Ответить
показать весь комментарий
03.04.2022 21:20 Ответить
то мабудь херсонці не розуміють, як їх принижували нацисти та бандерівці
і не розуміють який прекрасний руzкій мір.
тому треба вбивати тих хто не розуміє.
це логіка рашиського окупанта який сам виліз з глибоої сраки та хоче щоб в такій самій сраці жили всі
показать весь комментарий
03.04.2022 21:22 Ответить
Про сбитый самолёт на Донбассе уже 8 лет толкут воду в ступе, никак не определятся. С такими темпами, всё, что в Украине, будут десятилетиями выяснять.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:28 Ответить
До дупи то ООН - воно на боці кацапів як що розібратись, бо багато фінансування
різних лівацьких програм ООН йде з Мацкви.
РОЗБИРАТИСЬ З КАЦАПАМИ ТРЕБА ЗБРОЄЮ.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:33 Ответить
в оон на боці кацапів лише 3 недокраїни і все...
не мели дурниць.
я питав чому рашу з відти досі не виключили
показать весь комментарий
03.04.2022 21:38 Ответить
Юра, що я в людях не пробачаю так це тупість і небажання вчитись...
показать весь комментарий
03.04.2022 21:46 Ответить
вибачте за мій французький але пішли накуй....
параша в ООН досі блокує все по Україні
ЩО ВОНО ТАМ ДО ЦІЄЇ ПОРИ РОБИТЬ???
показать весь комментарий
03.04.2022 21:35 Ответить
знаєте, я думала якийсь час, зробити за місяць з досить миролюбно та дружньо налаштованої по відношенню до раші України країну налаштовану вороже - це максимум, що міг зробити путя

народ же наш досить спокійний, виважений... думала, пройде час, багато часу, але колись може проститься і забудеться.
братньості не буде а будуть відношення як до сусіда буйкого алконавта
тіпа козел, але що з ним зробиш...

після сьогоднішніх кадрів я зрозуміла, що це буде ненависть
холодна люта ненависть
не прийдешня
назавжди
і це тільки перші звільнені містечка

мразота
він сам не зрозумів, якого диявола викликав
показать весь комментарий
03.04.2022 22:16 Ответить
Уродливую ООН давно следует распустить.
показать весь комментарий
04.04.2022 09:41 Ответить
 
 