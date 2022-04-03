Нужно провести независимое расследование и наказать виновных, - Генсек ООН Гутерреш о Буче

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает за проведение независимого расследования массовых убийств в Буче.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ООН.

"Я глубоко шокирован снимками гражданских лиц, убитых в Буче в Украине. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению виновных к ответственности".

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