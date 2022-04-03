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массовое убийство (69) Буча (419) Гутерриш Антониу (301)

Нужно провести независимое расследование и наказать виновных, - Генсек ООН Гутерреш о Буче

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает за проведение независимого расследования массовых убийств в Буче.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ООН.

"Я глубоко шокирован снимками гражданских лиц, убитых в Буче в Украине. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению виновных к ответственности".

Также читайте: Российским властям придется отвечать за эти преступления, - Макрон о Буче
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Топ комментарии
+19
Експрокурорка трибуналу ООН закликала видати ордер на арешт путіна.

https://www.youtube.com/watch?v=91NEetM9xYM
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03.04.2022 21:22
+16
Ще один імпотент намалювався
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03.04.2022 21:26
+16
Секретный сотрудник грязьпрома
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03.04.2022 21:27
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Експрокурорка трибуналу ООН закликала видати ордер на арешт путіна.

https://www.youtube.com/watch?v=91NEetM9xYM
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03.04.2022 21:22 Ответить
й шо..??
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03.04.2022 21:26 Ответить
Поки нічого, думають, як профілоніть.
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03.04.2022 21:28 Ответить
поясню..- імпотенція закликами замшілих відставників не лікується...(((
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03.04.2022 21:29 Ответить
Оон иди нах
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03.04.2022 21:24 Ответить
Якого х...я ви це кажете? Нам потрібна незалежна оцінка злочинів русні!
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03.04.2022 21:34 Ответить
хто цей дідусь?
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03.04.2022 21:25 Ответить
Секретный сотрудник грязьпрома
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03.04.2022 21:27 Ответить
Ще один імпотент намалювався
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03.04.2022 21:26 Ответить
а між тим ця хвороба закликами замшілих відстаників не виліковується(((
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03.04.2022 21:30 Ответить
Хто чи що заважає вам це зробити?
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03.04.2022 21:26 Ответить
МН 17 уже 9 лет раследуют ИМПоТЕНТЫ!!!
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03.04.2022 21:26 Ответить
**** імпотент оонівський ще може заявити?
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03.04.2022 21:27 Ответить
Ідіот чи прикидається ?
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03.04.2022 21:28 Ответить
То,приїдь курво паскудне й проводь
Чмо незалежне,бл..дво продажне
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03.04.2022 21:28 Ответить
неможна бо ***** нападе на ООН....
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03.04.2022 21:33 Ответить
Вас взагалі утворили щоб запобігати подібному.
Ви провалились. Нікчеми. Закривайте контору.
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03.04.2022 21:29 Ответить
Пані Ксенія, давно вас читаю. Але цього разу ви неправі. Яка б не була імпотентна структура ООН, вона наразі є єдиною хто може об'єктивно зафіксувати злочини проти людяності.
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03.04.2022 21:39 Ответить
Воно з кацапстану, неодноразпво спалене.
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03.04.2022 21:50 Ответить
Главный Организации Озабоченных Недоумков решил замочалить очередное преступлени параши.
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03.04.2022 21:29 Ответить
Ему видимо Лавров уже ц,у. дал
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03.04.2022 21:31 Ответить
Як всі ці курви поспли верещати про "незалежне" розслідування.Ну звичайно в комісії наберуть русських підорів як в ОБСЄ.
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03.04.2022 21:29 Ответить
Придурок, выгони рашу из Совбеза !!!!
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03.04.2022 21:30 Ответить
Нут так вперед! Не языками молоть, а собирать комиссию и в Бучу.
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03.04.2022 21:31 Ответить
Зараз вони вам зберуть, комісію із узьких підорів, для незалежного розслідування.
Вам ще після фіаско з червоним хрестом, що вивозить наших громадян на територію окупанта, щось не ясно з приводу того, що з себе мають європейські та міжнародні організації, чи треба ще разочок пояснити?
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03.04.2022 21:35 Ответить
Арта по жилым кварталам и ракеты это было допустимо? Чего они так распетушились то после Бучи, если ежедневно много мирных украинцев умирает от рук москалей по многим областям и им неважно растреляли их с автомата или взорвали ракетой или снарядом. И кого они и как наказывать собираются? Если бы хотели и могли, то давно войну остановили, а так только на публику играют,идет борьба со злом якобы.
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03.04.2022 21:31 Ответить
Тому що в Бучі і інших селах - то було знущання. Навмисне. Гвалтували дівчаток 10--річних. Порозривані вагіни.
Вбивали мирних на вулиці і страчували в потилицю.

А артобстріли можна списати на те, що не знали що там люди є. Думали, що евакуйовані і т.д. До того ж, в підвалі хоч якось можна врятуватися.

Це не одне і те ж, що в Бучі.
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03.04.2022 21:40 Ответить
Растрелы магазинов, площадей, аптек с очередями людей, растрелы скорых и больниц, растрелы бомбоубежищ и гражданских автомобилей, убийство случайных людей на улицах и на демонстрациях- это все происходило с первых дней войны. В Буче ппоисходили нелюдские зверства, но они происходят всюду где москальское отродье и ситуация была такой плачевной уже давно, а не случилась вот только что как они это описывают.
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03.04.2022 21:53 Ответить
Давно, звичайно. Багато про що ми знали, але не в таких жахливих подробицях.
Та, погодьтеся, що загинути від артобстрілу і загинути від знущань повільної смертю - далеко не одне і те ж.

Як би це не звучало - та я правий. І знаю про це.
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03.04.2022 22:48 Ответить
Іще одному не дозволяють проводити розслідування(
Створюйте комісії, приїжджайте, фіксуйте. Краще одразу на захоплену територію, але на це сподіватись марно.
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03.04.2022 21:31 Ответить
Опять *******, где действия? Сколько они будут только говорить, пускай уже едут и расследуют по гарячим следам. Что бы потом не говорили, что мы преувеличиваем
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03.04.2022 21:32 Ответить
дідусе,- пора на звалку нахх (й зовсім не історії..- хрен ти лисий тіко й заробив, диршляк вонючий..) - довго тобі доходить, альцгеймер не дає та вже й не дасть...(((
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03.04.2022 21:35 Ответить
Тільки я, коли бачу підарське їб..ло цього дідуся, уявляю як його жарять в дупу?
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03.04.2022 21:36 Ответить
виновних наказать нужно
но ооновские импотенты и болтуны на это неспособны
наказывать нужно так как делали в свое время евреи с нацисткими преступниками - физическая ликвидация
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03.04.2022 21:36 Ответить
надо надо надо...
а не будет !
а не уже идет !!
кто будет проводить? когда?
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03.04.2022 21:38 Ответить
Приїдуть, коли вже всіх поховаємо((
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03.04.2022 21:39 Ответить
Перднула гнида
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03.04.2022 21:38 Ответить
Эти виновные вы и есть. ООН терпело много лет то что творилось в РФ. А теперь ищут виноватых.
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03.04.2022 21:39 Ответить
На промывку мозгов в РФ просто закрывали глаза. Все пропагандоны спокойно шарились у вас в ЕС. Друзья бункерного скупали недвижимость. А теперь они будут искать виноватых. Уроды. Вы вырастили это говно, оно не само выросло.
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03.04.2022 21:44 Ответить
Просто слова,чергові слова, які нічого не важать, і в які ніхто в Україні не вірить.Це як різновид стурбованості.
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03.04.2022 21:41 Ответить
и следствие, как по буку лет на 20.
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03.04.2022 21:42 Ответить
может пора рашу из совбеза выкинуть??? С её правом вето? Ась... не пора ли?
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03.04.2022 21:44 Ответить
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03.04.2022 21:44 Ответить
Так треба нагадати сторонам про перемир'я,та всім країнам виразити занепокоєння ,та обкласти санкціями,якогось ,там генерала,і все буде норм!ООН імпотентна організація,де вбивці "правлять бал"!
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03.04.2022 21:44 Ответить
А що ослойоб Гутерреш не знає що виний Путін ?
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03.04.2022 22:00 Ответить
Ліга Націй. Версія 2.0.
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03.04.2022 22:21 Ответить
Незалежна від кого? Від України? Щоб кацапи експертували свої ж злочини? Женіть нахер наркомана!
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03.04.2022 22:28 Ответить
слюнявая , никчемная контора !!!
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03.04.2022 22:34 Ответить
тобто у баченні цього високопосадовця раша повинна розслідуватись лише за Бучу???
Сідай у броньовик і дуй в Маріуполь, Чернігів, Одесу, та й в західній Україні є чим вразити! Цікавий тур матимеш коли побачиш тіла з під завалів та ексгумацію братських поховань....
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04.04.2022 00:10 Ответить
та не забудьте у цю незалежну комісію побільше "фахівців" з московії напхати...
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04.04.2022 01:36 Ответить
 
 