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Зеленский – матерям русских военных: Даже если вы выращивали мародеров, то как они стали еще и палачами?

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский обратился к матерям российских солдат, которые совершали зверства на территории Киевщины, убивая мирное население.

Об этом президент заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу, чтобы каждая мать каждого русского солдата увидела тела убитых людей в Буче, Ирпене, Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над ними даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным?

Российские матери! Даже если вы выращивали мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого. Нет души. Нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием.

Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами лежащие на улицах руки. За выстрелы в затылок связанным людям.

Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ.

Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли", - подчеркнул прездитен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На нашей земле побывало концентрированное зло: убийцы, палачи, насильники, мародеры, - Зеленский о трагедии в Буче. ВИДЕО
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Топ комментарии
+14
Президент Володимир Зеленський звернувся до матерів російських солдат, які чинили звірства на території Київщині, вбиваючи мирне населення. Джерело: https://censor.net/ua/n3331070


Це як у каналізації питати чому вона смердить
Дуже глупо.
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03.04.2022 21:39
+9
Andriy Lova

Про що белькочуть "наші" можновладці-переговорщики - незрозуміло.

Прессекретар прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що Британія не хоче бачити нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з території України, і судитиме Росію за її діями, а не словами.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 березня, заявив, що не бачив ознак того, що українсько-російські переговори просуваються "ефективним шляхом".
За даними CNN, він зазначив, що США не бачать "ознаки справжньої серйозності" у переговорах з боку Росії.
- Є те, що говорить Росія, і є те, що робить Росія. Ми зосереджені на останньому, - заявив Блінкен.
Він додав, що заява російської влади про те, що вона скоротить бойові дії навколо Києва і Чернігова, може виявитися "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу і обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".
- Якщо вони якимось чином вірять у те, що у спробі підкорити собі "тільки" східну та південну частину України вони можуть досягти успіху, то вони знову глибоко обманюють себе, - заявив Блінкен.
Американський держсекретар закликав Росію "припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили та, звичайно, вести переговори".
----------------------------------
Партикулярні запитання:
Серед переговорників з української сторони є хоч один українець?
Хто з переговорників з нашої сторони має дипломатичну освіту та досвід?
Чому посередником у переговорах між Україною та Росією є громадянин Росії?
Чиї інтереси в переговорах насправді відстоює адміністрація Зеленського? Від кого і яким способом він отримав повноваження вести переговори таким чином?
Що це за позиція така: Москва - агресор чудодійним способом перетворюється Зеленським, Зеленським перетворюється в гаранта безпеки? Як це логічно можна пояснити крім капітуляції?
====================
Natalia Klymenko:
Кто-нибудь из посвящённых может мне объяснить касательно переговоров? Каким образом военные преступники (россия) могут выступать гарантами безопасности жертвы своей же агрессии?
====================
Петро Порошенко:
Вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання ВР і поінформувати депутатів про стартову позицію України на цих переговорах. Змістовно ж обговорити її на зустрічі Президента та голів фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який має працювати в режимі «24 на 7».
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03.04.2022 21:40
+8
вопрос в никуда. сыночек держись там бей врагов. ну подохнешь так тому и быть. на похороны деньги есть.
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03.04.2022 21:38
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03.04.2022 21:36 Ответить
вопрос в никуда. сыночек держись там бей врагов. ну подохнешь так тому и быть. на похороны деньги есть.
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03.04.2022 21:38 Ответить
Президент Володимир Зеленський звернувся до матерів російських солдат, які чинили звірства на території Київщині, вбиваючи мирне населення. Джерело: https://censor.net/ua/n3331070


Це як у каналізації питати чому вона смердить
Дуже глупо.
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03.04.2022 21:39 Ответить
Затрахав,вже цей маланець кацапськими курвами
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03.04.2022 21:40 Ответить
ти повний довбо..б.. - чи прикинувся, Падло???
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03.04.2022 22:10 Ответить
Здохни кацап
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03.04.2022 22:16 Ответить
Ти вже мертвий.
Тiльки ще не знаеш.
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03.04.2022 22:34 Ответить
ти вже мертвий.
Тiльки ще не знаеш
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03.04.2022 22:35 Ответить
Ви всi хотiли знати, чому Iзраль не хоче постачати Украiнi зброю?
Тепер знаете.
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03.04.2022 22:33 Ответить
Andriy Lova

Про що белькочуть "наші" можновладці-переговорщики - незрозуміло.

Прессекретар прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що Британія не хоче бачити нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з території України, і судитиме Росію за її діями, а не словами.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 березня, заявив, що не бачив ознак того, що українсько-російські переговори просуваються "ефективним шляхом".
За даними CNN, він зазначив, що США не бачать "ознаки справжньої серйозності" у переговорах з боку Росії.
- Є те, що говорить Росія, і є те, що робить Росія. Ми зосереджені на останньому, - заявив Блінкен.
Він додав, що заява російської влади про те, що вона скоротить бойові дії навколо Києва і Чернігова, може виявитися "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу і обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".
- Якщо вони якимось чином вірять у те, що у спробі підкорити собі "тільки" східну та південну частину України вони можуть досягти успіху, то вони знову глибоко обманюють себе, - заявив Блінкен.
Американський держсекретар закликав Росію "припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили та, звичайно, вести переговори".
----------------------------------
Партикулярні запитання:
Серед переговорників з української сторони є хоч один українець?
Хто з переговорників з нашої сторони має дипломатичну освіту та досвід?
Чому посередником у переговорах між Україною та Росією є громадянин Росії?
Чиї інтереси в переговорах насправді відстоює адміністрація Зеленського? Від кого і яким способом він отримав повноваження вести переговори таким чином?
Що це за позиція така: Москва - агресор чудодійним способом перетворюється Зеленським, Зеленським перетворюється в гаранта безпеки? Як це логічно можна пояснити крім капітуляції?
====================
Natalia Klymenko:
Кто-нибудь из посвящённых может мне объяснить касательно переговоров? Каким образом военные преступники (россия) могут выступать гарантами безопасности жертвы своей же агрессии?
====================
Петро Порошенко:
Вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання ВР і поінформувати депутатів про стартову позицію України на цих переговорах. Змістовно ж обговорити її на зустрічі Президента та голів фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який має працювати в режимі «24 на 7».
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03.04.2022 21:40 Ответить
Вечная слава герою!

🥀 Скончался украинский пилот, эвакуировавший азербайджанцев в Ходжалинской трагедии. Леонид Кравец был один из первых живых свидетелей геноцида в 1992 году.

Он первым сообщил официальному Баку о геноциде.

«Поверить не мог собственным глазам, что столько трупов. С вертолета видел, как военные подходили и добивали тех, кто жив. Сразу же прилетел и доложил командованию. После, приехали чиновники и просили все им рассказать. Потом отправили со мной 6-7 журналистов, чтобы заснять все, ведь на слово было невозможно поверить в этот ужас», - вспоминал однажды в интервью Кравец.

Allah rəhmət eləsin.
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03.04.2022 21:40 Ответить
Кому эта мораль нада?Они на нас пали не от любви,и мешки с крематориями для нас приготовили. У нас есть один вариант:победа. Ни второго ни третьего не дано.
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03.04.2022 21:40 Ответить
ну ета другоє, він тоді з концертами перед терористами виступав, а зараз грає роль призидента, хоче знову заглянути кудись х...лу
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03.04.2022 21:56 Ответить
Лобызателям пуйла похер этот скот. Они даже не горюют над трупаками.
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03.04.2022 21:42 Ответить
Навіть не вступаючи в бій першими дали драпака кадирівці.

https://www.youtube.com/watch?v=BMF5atKcyOo
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03.04.2022 21:45 Ответить
опять гудят транспортники. байден красава.
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03.04.2022 21:43 Ответить
Робота збройних сил України, наших військових, наших танкістів, які вщент розбили ворога. Рознесли в шмаття! Голова окремо, тіла окремо. Так буде з кожним загарбником, який буде зазіхати на українську землю.

https://www.youtube.com/watch?v=Coar68sbQlM
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03.04.2022 21:43 Ответить
Вован, викинь з голови договор про мир з ворогом, мир буде тільки після перемоги над гнилодомордною
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03.04.2022 21:46 Ответить
Глас вопєющего в пустинє..... По п'яні зачали, по п'яні висрали та п'яний Вася в підворітті васпітал...От тобі і вся відповідь від матєрєй
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03.04.2022 21:47 Ответить
Сильная речь Зеленского , про Саркози с Меркель точно сказал.
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03.04.2022 21:47 Ответить
"рєчі" йому пишуть радники і проголошує він їх по телесуфлеру.А коли ляпає сам-то тільки тримайся:"Нада просто пєрєстать стрєлять","Я заглянув в очі путіна і побачив там бажання до миру","БіБіСі,СіеНеН,Мі-6",ЦРУ.....Працюють на ФСБ.
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03.04.2022 22:18 Ответить
У мене і моєї країни нема іншого президента , і на сьогодні він мене і більшість громадян країни влаштовує повністю. Я за нього не голосував, але тепер сто відсотків проголосую . А ви можете жити минулим і із шафи доставати сивочолі спогади.
#Жмурукуабнимаю .
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03.04.2022 23:53 Ответить
І що,в нього добавилось мізків?Та ні путіна.
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04.04.2022 09:51 Ответить
Та по#уй тим курвам. Вони чекають на обіцяний ****** мільйон дерев'яних за мертвого ********. А самі нових ********* нарожають.
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03.04.2022 21:48 Ответить
Вже давно доказано: яблунька від яблучка не далеко падає.
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03.04.2022 21:48 Ответить
Я росла в СССР и военный автоматически ассоциировался с благородным, защитником.... Эти же воры и насильники, откуда такое дно... .. Желание всю их страну запечатать в "железном" бункере.....
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03.04.2022 21:50 Ответить
В Венгрии , Чехословакии итд...
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03.04.2022 22:04 Ответить
Оттуда это варварство?,из Совдепии.И то,что творил совковый оккупант на оккупированных землях ничем не отличается от того,что творят современные их потомки.100 000 заявлений об изнасилованиях получил первый комендант Берлина от немок только за 3 недели после взятия Берлина и окрестностей.Почитайте книгу профессора Эрмитажа Николая Никулина "Воспоминания о войне".Там все описано.Почитайте Льва Ройзмана "Записки офицера связиста".Почитайте писателя из Полтавщины Анатолия Димарова,который сказал,что стал бандеровцем после того,как уведел зверства красной армии в З.Украине после войны.Причем творили везде-в Польше,Югославии-там Тито пообещал начать боевые действия против совковой армии уже послее изгнания оттуда гитлеровцев.Причина?А все та же-массовые изнасилования и грабежи.
https://avidreaders.ru/book/vospominaniya-o-voyne.html
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03.04.2022 22:12 Ответить
И тем не менее, невозможно это понять! я не понимаю лично! понимаю кто боронить своэ, но, блин, их мотивацию не понять мне....
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03.04.2022 22:32 Ответить
Вы просто не видели той армии изнутри.Половина офицеров и комисаров АЛКАШИ.Из второй половины-половина просто дегенераты.В 1974 году я сдуру поступал в Харьковское танковое училище,вступительные сдавали на полигоне в Малиновке под Чугуевом,как вели себя эти "офицеры"-это просто ужас-бухали с утра до вечера,а доконало когда увидели драку в очереди между майором и прапором за место в очереди к лагерной шалаве-майор требовал себе "льготу" как старшему по званию,еще человек 5-6 молча наблюдали.Один из сельских парней сказал:"Боже ж ти мій,та у нас конюхи в колгоспі так себе не поводять,і оце офіцери,куди ми попали?"На следуещее утро нас человек 10 пошли забирать документы,но слава Богу нас предупредил штабной прапорщик чтобы не делали этого,ибо документов не отдатут и оставят в части до осеннего призыва драить сортиры и кухни.Сказал чтобы завалили экзамены и спокойно уехали домой.Так и сделали.Из роты в 105 человек экзамены валили половина.Это были самые веселые экзамены в моей жизни.В августе того же года поступил в полтавский строяк.
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03.04.2022 22:54 Ответить
Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно не совместимые вещи.

Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !

Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
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03.04.2022 21:50 Ответить
Такой геноцид будет и на захваченных Запорожской и Херсонских областях которые освобождать и не думают. Просто отчаяние у людей на оккупированных территориях, которые видят что их освобождать будут совсем не скоро илибудут ли вообще
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03.04.2022 21:52 Ответить
Петро Порошенко, Video

39-й день війни. Здавалося б, серце має бути вже загартовано проти таких емоцій. Але те, що ми побачили вчора і позавчора в Бучі, нормально людина не може сприйняти. Я шокований, як і кожен з вас.
Очікуємо нарешті на рішучу і, головне, негайну реакцію цивілізованого світу. І у зв'язку з цим я вимагаю:
1️⃣ скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, Ради ООН з прав людини. Представити там нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.
2️⃣ невідкладно направити в Україну міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду. Попросити Генсека ООН направити місію з вивчення фактів.
3️⃣ згадані злочини мають стати нарешті спусковим гачком для невідкладного застосування не просто пекельних, а руйнівних для путінської росії міжнародних санкцій, включно з повним торговельним ембарго та виключенням росії з ключових міжнародних організацій. Мета - тотальна політична, економічна, енергетична, міжнародна ізоляція росії.
4️⃣ факти і докази масових вбивств українців, яку вчора додатково побачив увесь світ, мають бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України.
5️⃣ будь-які так звані мирні домовленості з росією можливі лише при забезпеченні повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців. За знищення мирних міст і селищ. За спробу знищення України
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03.04.2022 21:55 Ответить
Та так,мамки не винні що виродили таких виродків-всі вони виродки каЦапські.
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03.04.2022 21:56 Ответить
А ЗАГЛЯДАТИ В ОЧІ САТАНІ ТА УКЛАДАТИ З НИМ УГОДИ ЦЬОМУ ПРЕЗИДЕНТУ ЩЕ ХОЧЕТЬСЯ?
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03.04.2022 22:19 Ответить
Маленьким и большим кацапам на каждом победобесии внушают, что ехать в другую страну и насиловать женщин и расстреливать мужчин - это высшая доблесть! А Запад и Берлин при этом хихикают. А в качестве страшилок рассказывают о страшном и ужасном батальоне Азов - у них же эмблема на вольфсангель похожа!
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03.04.2022 22:54 Ответить
 
 