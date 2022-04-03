Зеленский – матерям русских военных: Даже если вы выращивали мародеров, то как они стали еще и палачами?

Президент Владимир Зеленский обратился к матерям российских солдат, которые совершали зверства на территории Киевщины, убивая мирное население.

Об этом президент заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу, чтобы каждая мать каждого русского солдата увидела тела убитых людей в Буче, Ирпене, Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над ними даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным?

Российские матери! Даже если вы выращивали мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого. Нет души. Нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием.

Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами лежащие на улицах руки. За выстрелы в затылок связанным людям.

Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ.

Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли", - подчеркнул прездитен.

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