Зеленский – матерям русских военных: Даже если вы выращивали мародеров, то как они стали еще и палачами?
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский обратился к матерям российских солдат, которые совершали зверства на территории Киевщины, убивая мирное население.
Об этом президент заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу, чтобы каждая мать каждого русского солдата увидела тела убитых людей в Буче, Ирпене, Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над ними даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным?
Российские матери! Даже если вы выращивали мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого. Нет души. Нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием.
Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами лежащие на улицах руки. За выстрелы в затылок связанным людям.
Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ.
Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли", - подчеркнул прездитен.
Пожалуйста, подождите...
Це як у каналізації питати чому вона смердить
Дуже глупо.
Тiльки ще не знаеш.
Тiльки ще не знаеш
Тепер знаете.
Про що белькочуть "наші" можновладці-переговорщики - незрозуміло.
Прессекретар прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що Британія не хоче бачити нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з території України, і судитиме Росію за її діями, а не словами.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 березня, заявив, що не бачив ознак того, що українсько-російські переговори просуваються "ефективним шляхом".
За даними CNN, він зазначив, що США не бачать "ознаки справжньої серйозності" у переговорах з боку Росії.
- Є те, що говорить Росія, і є те, що робить Росія. Ми зосереджені на останньому, - заявив Блінкен.
Він додав, що заява російської влади про те, що вона скоротить бойові дії навколо Києва і Чернігова, може виявитися "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу і обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".
- Якщо вони якимось чином вірять у те, що у спробі підкорити собі "тільки" східну та південну частину України вони можуть досягти успіху, то вони знову глибоко обманюють себе, - заявив Блінкен.
Американський держсекретар закликав Росію "припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили та, звичайно, вести переговори".
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Партикулярні запитання:
Серед переговорників з української сторони є хоч один українець?
Хто з переговорників з нашої сторони має дипломатичну освіту та досвід?
Чому посередником у переговорах між Україною та Росією є громадянин Росії?
Чиї інтереси в переговорах насправді відстоює адміністрація Зеленського? Від кого і яким способом він отримав повноваження вести переговори таким чином?
Що це за позиція така: Москва - агресор чудодійним способом перетворюється Зеленським, Зеленським перетворюється в гаранта безпеки? Як це логічно можна пояснити крім капітуляції?
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Natalia Klymenko:
Кто-нибудь из посвящённых может мне объяснить касательно переговоров? Каким образом военные преступники (россия) могут выступать гарантами безопасности жертвы своей же агрессии?
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Петро Порошенко:
Вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання ВР і поінформувати депутатів про стартову позицію України на цих переговорах. Змістовно ж обговорити її на зустрічі Президента та голів фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який має працювати в режимі «24 на 7».
🥀 Скончался украинский пилот, эвакуировавший азербайджанцев в Ходжалинской трагедии. Леонид Кравец был один из первых живых свидетелей геноцида в 1992 году.
Он первым сообщил официальному Баку о геноциде.
«Поверить не мог собственным глазам, что столько трупов. С вертолета видел, как военные подходили и добивали тех, кто жив. Сразу же прилетел и доложил командованию. После, приехали чиновники и просили все им рассказать. Потом отправили со мной 6-7 журналистов, чтобы заснять все, ведь на слово было невозможно поверить в этот ужас», - вспоминал однажды в интервью Кравец.
Allah rəhmət eləsin.
https://www.youtube.com/watch?v=BMF5atKcyOo
https://www.youtube.com/watch?v=Coar68sbQlM
#Жмурукуабнимаю .
https://avidreaders.ru/book/vospominaniya-o-voyne.html
Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !
Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !
P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
39-й день війни. Здавалося б, серце має бути вже загартовано проти таких емоцій. Але те, що ми побачили вчора і позавчора в Бучі, нормально людина не може сприйняти. Я шокований, як і кожен з вас.
Очікуємо нарешті на рішучу і, головне, негайну реакцію цивілізованого світу. І у зв'язку з цим я вимагаю:
1️⃣ скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, Ради ООН з прав людини. Представити там нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.
2️⃣ невідкладно направити в Україну міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду. Попросити Генсека ООН направити місію з вивчення фактів.
3️⃣ згадані злочини мають стати нарешті спусковим гачком для невідкладного застосування не просто пекельних, а руйнівних для путінської росії міжнародних санкцій, включно з повним торговельним ембарго та виключенням росії з ключових міжнародних організацій. Мета - тотальна політична, економічна, енергетична, міжнародна ізоляція росії.
4️⃣ факти і докази масових вбивств українців, яку вчора додатково побачив увесь світ, мають бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України.
5️⃣ будь-які так звані мирні домовленості з росією можливі лише при забезпеченні повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців. За знищення мирних міст і селищ. За спробу знищення України