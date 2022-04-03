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Будет создан механизм правосудия для расследования преступлений российских оккупантов на территории Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупант

В Украине будет создан специальный механизм правосудия для расследования преступлений российских оккупантов на территории нашей страны.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Я принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов: следователей, прокуроров и судей. Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или участвовали в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей", - сказал глава государства.

По его словам, МИД, Офис Генерального прокурора, Национальная полиция, Служба безопасности, разведка и другие структуры согласно своей компетенции должны направить все усилия, чтобы механизм заработал немедленно.

"Призываю всех наших граждан и друзей Украины в мире, которые могут приобщиться к этой работе и помочь установлению справедливости сделать это.

Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на земле.

Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей, будет найден и наказан", - подытожил Зеленский.

Читайте: Зеленский – матерям русских военных: Даже если вы выращивали мародеров, то как они стали еще и палачами?
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Топ комментарии
+13
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03.04.2022 21:43
+7
Международный это типа ООН. Самый лучший суд это ЗСУ.
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03.04.2022 21:47
+7
******** нация! Нормальных слов нет!
Просто конченные дебилы, стадо варваров!
Рфия должна быть уничтожена.
Сотни лет ненависти и презрения к кацапским ублюдкам!
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03.04.2022 21:50
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03.04.2022 21:43 Ответить
Ну то так. Ще Черчилль казав про вибір між ганьбою та війною... Але в нього це все діло коротше виражено.
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03.04.2022 22:52 Ответить
буде...буде створено механізм...
думаю на український механізм рашка навіть уваги не зверне...
треба міжнародний... і він є... та треба подавати позови найкращим юристам і спеціалістам саме по військовим злочинам.... а не шоуменам...
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03.04.2022 21:44 Ответить
Международный это типа ООН. Самый лучший суд это ЗСУ.
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03.04.2022 21:47 Ответить
100%
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03.04.2022 21:50 Ответить
есть такой механизм - называется ВСУ, работает безотказно, если нет предателей в МО и ОП
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03.04.2022 21:47 Ответить
как жеж этого чмошника из бункера выудить...
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03.04.2022 21:52 Ответить
а смысл? ты понимаешь что там есть ПАТРУШЕВ, а он еще хуже путлера... ТАМ НАЦИЯ 99.9% агресивный мусор, мы их должны уничтожить, путлер всего лишь *актёр*
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03.04.2022 22:00 Ответить
Вы недооцениваете "культ личности".... сцарь на сруси всегда был божьим помазанником, полубогом, вершителем судеб, хазяином и отцом родным...
именно ***** должен первым висеть на киевском каштане...
ибо именно оно своим придурашным маниакальным бзиком дало команду остальным головорезам...
чем меньше прыщ тем больнее зараза...
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03.04.2022 22:13 Ответить
Що ще треба створювати, коли все вже є? Називається - Кримінально-процесуальний кодекс. Згідно нього давно мало б бути зареєстрованим кримінальне провадження за фактом геноциду. Ще краще і дієвіше - відносно путіна. І це провадження має розслідуватися, щоб зібрані докази не були втрачені через відсутність процесуальної чистоти та не були визнані неналежними та недопустимими. Тим більше - фашисти вже почали заперечувати й видумувати на своє виправдання. Не втратьте, як проср@ли можливість покарання винних у злочинах на Майдані!
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03.04.2022 21:58 Ответить
Я коли знайомлюся із заявами ЗЕ, та його коллоквіума, так і підмиває запитати: "Що за ху-ту ти несеш, чувак?!!! На якій планеті живеш і з якого дуба гепнувся?!!!"
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03.04.2022 21:49 Ответить
+1500.
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03.04.2022 21:52 Ответить
йому написали -- він прочитав, що Ви з нього хочете?
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03.04.2022 21:54 Ответить
ось тут Чекалкін гарно розказує про наші справи https://youtu.be/O2alH8tH3h0
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03.04.2022 21:58 Ответить
схоже, Єрмак підсипає сильнодіючих.
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03.04.2022 22:25 Ответить
Краще правосуддя це куля у лоба із зброї нашого Захисника! Смерть ворогам
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03.04.2022 21:49 Ответить
******** нация! Нормальных слов нет!
Просто конченные дебилы, стадо варваров!
Рфия должна быть уничтожена.
Сотни лет ненависти и презрения к кацапским ублюдкам!
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03.04.2022 21:50 Ответить
Да, идут дорогой сусанина, помашим им платочком. Желаю чоб все.
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03.04.2022 21:56 Ответить
Що ще треба створювати, коли все вже є. Називається - Кримінально-процесуальний кодекс. Згідно нього мало би вже бути зареєстрованим кримінальне провадження за фактом геноциду. Ще краще і дієвіше - відносно путіна. І це провадження має розслідуватися, щоб зібрані докази не були втрачені через відсутність процесуальної чистоти не були визнані неналежними та недопустимими
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03.04.2022 21:54 Ответить
ой, та знаємо ми всі твої спроможності у правовій сфері. скандал на скандалі був у мирному житті, що ти зможеш зробити під час війни. якщо ти Єрмака навіть не можеш звільнити, а голова розвідки у тебе невідомо хто.
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03.04.2022 21:56 Ответить
Яке правосуддя? Це найманці, це і раша визнає , для них правосуддя одне - смерть, згідно Конвенції
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03.04.2022 21:57 Ответить
- 64 омсбр 35 армии Восточного военного округа,
- 5 отбр 36 армии Восточного ВО,
- 331 пдп 98 пдд,
- 137 пдп 106 пдд,
- 104 и 234 дшп 76 дшд,
- 14 и 45 обрспн,
- 63 опОН Росгвардии,
- 155 обрмп Тихокеанского флота.
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03.04.2022 22:14 Ответить
Дуже прошу всіх - піднімайте статус Української армії! Не спускайтесь на рівень наших усіляких телеведучоекспердів, яким впадло промовити - Збройні Сили України. Вони обмежуються лише одним - ЗСУ. Аж прикро. Не лінуйтеся повністтю писати - Збройні Сили України! Дякую.
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03.04.2022 22:12 Ответить
В українське кривосуддя ніхто давно вже не вірить. А закордонному наша влада чинить перепони, про що сьогодні дав зрозуміти Шольц.
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03.04.2022 22:23 Ответить
Вже нарозслідували розстріли на Майдані? - Уліки всі знищили. Схоже, що така діяльність продовжується. Доки ми не пересадим усі ці "елити" з їх людьми на посадах, нічого не змінеться.
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03.04.2022 22:29 Ответить
А угоді, яку Арахамія з Чалим змастирили цей механізм передбачили ?
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03.04.2022 22:29 Ответить
 
 