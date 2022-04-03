Будет создан механизм правосудия для расследования преступлений российских оккупантов на территории Украины, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украине будет создан специальный механизм правосудия для расследования преступлений российских оккупантов на территории нашей страны.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Я принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов: следователей, прокуроров и судей. Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или участвовали в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей", - сказал глава государства.
По его словам, МИД, Офис Генерального прокурора, Национальная полиция, Служба безопасности, разведка и другие структуры согласно своей компетенции должны направить все усилия, чтобы механизм заработал немедленно.
"Призываю всех наших граждан и друзей Украины в мире, которые могут приобщиться к этой работе и помочь установлению справедливости сделать это.
Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на земле.
Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей, будет найден и наказан", - подытожил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
думаю на український механізм рашка навіть уваги не зверне...
треба міжнародний... і він є... та треба подавати позови найкращим юристам і спеціалістам саме по військовим злочинам.... а не шоуменам...
именно ***** должен первым висеть на киевском каштане...
ибо именно оно своим придурашным маниакальным бзиком дало команду остальным головорезам...
чем меньше прыщ тем больнее зараза...
Просто конченные дебилы, стадо варваров!
Рфия должна быть уничтожена.
Сотни лет ненависти и презрения к кацапским ублюдкам!
- 5 отбр 36 армии Восточного ВО,
- 331 пдп 98 пдд,
- 137 пдп 106 пдд,
- 104 и 234 дшп 76 дшд,
- 14 и 45 обрспн,
- 63 опОН Росгвардии,
- 155 обрмп Тихокеанского флота.