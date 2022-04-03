После изгнания оккупантов из других областей могут открыться еще более страшные вещи, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что издевательство – это природа российских военных.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Мы выгнали врага с территории нескольких областей. Но под контролем российских войск еще остаются оккупированные районы других областей. И после изгнания оккупантов оттуда могут открыться еще более страшные вещи. Еще больше смертей и издевательств. Ведь такова природа пришедших на нашу землю русских военных. Это уроды, которые не умеют иначе. И такие у них были приказы", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, все партнеры Украины будут подробно информированы о том, что происходило на временно оккупированной территории нашего государства.

Военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и в Совете Безопасности ООН во вторник.

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