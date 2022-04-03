РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15549 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
10 193 40
война (47249) Зеленский (16612)

После изгнания оккупантов из других областей могут открыться еще более страшные вещи, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти

Президент Владимир Зеленский заявил, что издевательство – это природа российских военных.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Мы выгнали врага с территории нескольких областей. Но под контролем российских войск еще остаются оккупированные районы других областей. И после изгнания оккупантов оттуда могут открыться еще более страшные вещи. Еще больше смертей и издевательств. Ведь такова природа пришедших на нашу землю русских военных. Это уроды, которые не умеют иначе. И такие у них были приказы", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, все партнеры Украины будут подробно информированы о том, что происходило на временно оккупированной территории нашего государства.

Военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и в Совете Безопасности ООН во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский – матерям русских военных: Даже если вы выращивали мародеров, то как они стали еще и палачами?
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+15
Молодець, сказав правду про жабу, агента КДБ, нацистку фрау Меркель і про опариша, слизняка Саркозі
показать весь комментарий
03.04.2022 21:51
+11
Петро Порошенко, Video

39-й день війни. Здавалося б, серце має бути вже загартовано проти таких емоцій. Але те, що ми побачили вчора і позавчора в Бучі, нормально людина не може сприйняти. Я шокований, як і кожен з вас.
Очікуємо нарешті на рішучу і, головне, негайну реакцію цивілізованого світу. І у зв'язку з цим я вимагаю:
1️⃣ скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, Ради ООН з прав людини. Представити там нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.
2️⃣ невідкладно направити в Україну міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду. Попросити Генсека ООН направити місію з вивчення фактів.
3️⃣ згадані злочини мають стати нарешті спусковим гачком для невідкладного застосування не просто пекельних, а руйнівних для путінської росії міжнародних санкцій, включно з повним торговельним ембарго та виключенням росії з ключових міжнародних організацій. Мета - тотальна політична, економічна, енергетична, міжнародна ізоляція росії.
4️⃣ факти і докази масових вбивств українців, яку вчора додатково побачив увесь світ, мають бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України.
5️⃣ будь-які так звані мирні домовленості з росією можливі лише при забезпеченні повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців. За знищення мирних міст і селищ. За спробу знищення України
показать весь комментарий
03.04.2022 21:56
+8
Так гарно розповідає. Він це і путлеру збирається розповідати після заключення агрохіміями, подоляками і чалими "мирного договору" з кацапами?
показать весь комментарий
03.04.2022 21:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодець, сказав правду про жабу, агента КДБ, нацистку фрау Меркель і про опариша, слизняка Саркозі
показать весь комментарий
03.04.2022 21:51 Ответить
Такой геноцид будет и на захваченных Запорожской и Херсонских областях которые освобождать и не думают. Просто отчаяние у людей на оккупированных территориях, которые видят что их освобождать будут совсем не скоро илибудут ли вообще
показать весь комментарий
03.04.2022 21:54 Ответить
Догадываюсь что пока не с чем освободить. Просто посылать людей на танки и артилерию не мудро. Такое только орки делает.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:58 Ответить
Зате за місяць до війни, уся зе кагала приперлась в Олешківські піски на "учєнія". Усі такі красиві, усі такі міцні, сильні. Постріляли, пошуміли, запевнили, що кордон надійно закритий. А як двинулась орда, так і драпу дали усі до одного.
показать весь комментарий
03.04.2022 22:00 Ответить
иди в состав ВСУ, не надо рассказывать с удобного дивана
показать весь комментарий
03.04.2022 22:31 Ответить
Ти у ВСУ?
показать весь комментарий
03.04.2022 22:59 Ответить
а ты на Ростове-на-Дону?
показать весь комментарий
04.04.2022 21:33 Ответить
Ні, мені кардинально подобаються такі відповіді. Це коли ***** послати якось не пристойно, а в ВСУ відправити по інтернету в самий раз.
Ви ж навіть не знаєте, що за користувач пише, який в нього соціальний статус, як він зараз живе, де живе, чим займається в даний момент і подальше.
Вам тільки б ********* - іди в ВСУ, ***** діван просиджувати. То вже краще пошліть *****. Бо в ВСУ, що б Ви знали, деякі люди будуть просто тягарем, як і в ТРо, як і в Нац гвардії. А ось робити щось для наближення перемоги в тилу, в прифронтовій зоні, під розривами калібрів, смерчі, градів... Ремонтувати техніку ВСУ, постачати хлопцям усе необхідне то для Вас так собі, саме впаде.
Я до речі, що б Вам було вкорячене в макітру, з Миколаєва і мешкаю в акурат під військовим аеродромом.
Так що наступного разу, можете мене сміливо слати *****, бо ВСУ зі мною поруч, к і я біля них..
А свої переконання я не покину, бо вони в мене правильні і останнім часом ох не аби як справджуються, усі до останнього.
показать весь комментарий
04.04.2022 07:17 Ответить
ты хоть осознаешь, что ты написал? Понятное дело, что это вранье, но местоположение твое из-за переписки доступно, не важно с компьютера или с телефона. Представь ты это написал, что то на спутнике у т**я интересное есть где ты, верней долб...**** хватает, что бы принять решение нанести ракетный удар. И ты с**я можешь погубить и других людей. Из-за таких ****..нов как ты куча людей погибла, а т**е даже не дойдёт, если по т**е **. Далб..**
показать весь комментарий
04.04.2022 21:22 Ответить
Страшні не дурники при владі, страшні упороті, котрі не розуміють, що при владі дурники.
Я тобі не тикаю і не ображаю, чи ти тільки но цього і бажаєш?
показать весь комментарий
05.04.2022 20:26 Ответить
Та ще й дали команду розмінувати мінні поля на перешийку.
показать весь комментарий
03.04.2022 22:41 Ответить
Так гарно розповідає. Він це і путлеру збирається розповідати після заключення агрохіміями, подоляками і чалими "мирного договору" з кацапами?
показать весь комментарий
03.04.2022 21:55 Ответить
Да тут ватників хватає, думають їх менуло а остальних бох покарав.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:59 Ответить
русня это выродки!!!!!!!
показать весь комментарий
03.04.2022 21:56 Ответить
Петро Порошенко, Video

39-й день війни. Здавалося б, серце має бути вже загартовано проти таких емоцій. Але те, що ми побачили вчора і позавчора в Бучі, нормально людина не може сприйняти. Я шокований, як і кожен з вас.
Очікуємо нарешті на рішучу і, головне, негайну реакцію цивілізованого світу. І у зв'язку з цим я вимагаю:
1️⃣ скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, Ради ООН з прав людини. Представити там нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.
2️⃣ невідкладно направити в Україну міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду. Попросити Генсека ООН направити місію з вивчення фактів.
3️⃣ згадані злочини мають стати нарешті спусковим гачком для невідкладного застосування не просто пекельних, а руйнівних для путінської росії міжнародних санкцій, включно з повним торговельним ембарго та виключенням росії з ключових міжнародних організацій. Мета - тотальна політична, економічна, енергетична, міжнародна ізоляція росії.
4️⃣ факти і докази масових вбивств українців, яку вчора додатково побачив увесь світ, мають бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України.
5️⃣ будь-які так звані мирні домовленості з росією можливі лише при забезпеченні повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців. За знищення мирних міст і селищ. За спробу знищення України
показать весь комментарий
03.04.2022 21:56 Ответить
Оо я думаю там такі ж або навіть куди страшніші злочини по масштабах. Особливо Маріуполь, Енергодар, Херсон, Бердянськ ітд.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:57 Ответить
посмотри на дату публикации.
показать весь комментарий
03.04.2022 22:08 Ответить
Я знаю, тому і говорю що там катастрофа. Шольц хоча б губи повитирав би після х.я пуйла.
показать весь комментарий
03.04.2022 22:21 Ответить
Толкутся на месте. Восток и Юг отданы на растерзание козломордымНи каких действий по освобождению от кацапов этих регионов
показать весь комментарий
03.04.2022 21:59 Ответить
Всі чекають на тебе. Бери автомата і приєднуйся до ЗСУ. Ти видно бойова людина. Кидай свій гаджет і інтернет і берися за зброю. Звільнеш Південь і Схід від козломордих і отримаєш славу та почесті.
показать весь комментарий
03.04.2022 22:27 Ответить
А ти вже приєднався до ВСУ?
показать весь комментарий
03.04.2022 23:00 Ответить
Гниды, мрази!!!!!!!! Фашистские выродки!!! Кацапы ********!!!!

Еще фото из Бучи.
показать весь комментарий
03.04.2022 22:01 Ответить
Я не вижу слов, что переговоры с нацистами неможливы!
показать весь комментарий
03.04.2022 22:02 Ответить
Ну та к ж, це ЗЕ! Він в очі заглядав до недавно…
показать весь комментарий
03.04.2022 22:11 Ответить
В Германии один военный эксперт (он расследует военные преступления) сказал, то то ЧТО(!!!) кацапы сделали в Буче они уже делали в Чечне (вторая Чеченская война). Там они тоже убивали цивилистов/насиловали/мародерели…….и делали кацапы ЭТО из-за бессилия=>своих целей не достигли/не так «гладко» прошло как «планировали»…….

Ублюдки конченные!…..😡
показать весь комментарий
03.04.2022 22:03 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що знущання - це природа російських військових. Джерело: https://censor.net/ua/n3331074


НУ І НАЩО ТОДІ З НИМИ ПРО МИР ДОМОВЛЯТИСЬ І ПРО ВІДМОВУ ВІД НАТО ?
НАТО ТО І Є СТРИМУВАЧ АГРЕСІЙ КРЕМЛЯ. ТЯГНУТИ ПЕРЕМОВИНИ ТО ОДНЕ,

А ОСЬ НА ПОВНОМУ СУРЬЙОІ КАПІТУЛЮВАТИ ЦЕ ВЖЕ МАРАЗМ.
показать весь комментарий
03.04.2022 22:08 Ответить
100%
показать весь комментарий
03.04.2022 22:13 Ответить
Ви уявляєте що ми побачимо після звільнення Маріуполя? Мені навіть думати про це страшно.
показать весь комментарий
03.04.2022 22:23 Ответить
Вони вводять команди зачистки які день і ніч збирають й спалюють трупи т сліди злочинів, там де рашисти закріпляться доказів не залишиться, люди будуть значитися зниклими безвісти.
показать весь комментарий
03.04.2022 22:44 Ответить
Якщо цей Президент не підпише із сатаною, заглядаючи йому у вічі, угоду про відмову від переслідування за злочини проти людяності...
показать весь комментарий
03.04.2022 22:24 Ответить
...То що буде? Тепер вже не 73%, а більше 80% захлинаються в любові до нього, не диивлячись на Маріпіль, на розмінування кордону с Кримом, На 0 грн на ПВО і оборону за 2 роки, на Буковель перед війною..Що йому буде? - аплодуватимуть, забувши про Бучу і Ірпень. За пів року кордони укрепіти. озбооїтии армію-? ні, у нас велике будівництво...
показать весь комментарий
03.04.2022 22:43 Ответить
Коли я чую, або читаю згадування про 73% - я бачу в авторі цього згадування ТУПОГО ПОРОХОБОТА-ІДОЛОПОКЛОННИКА, який ЗНЕВАЖАЄ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД за те, що він обрав у 2014 році не вподобаного цим ідолопоклонником ідола!
показать весь комментарий
03.04.2022 22:56 Ответить
73% тих, хто приняв участь в голосуванні- то НЕ український народ, а в більшості малороси, російськомовні " какая разніца". Але маю надію, що жахівійни дадуть можливістьїм золрозуміти, що " разница" маєзначення - ПВО, чи отукати в 40% на бідівництводоріг.І ти зрозумієш, якщо, звісно заразне в буковелі чи Берегово від мобілізації ховаєшся.
показать весь комментарий
03.04.2022 23:03 Ответить
Якщо писатимеш без помилок - може тебе й зрозуміють!... Граматика як у першого ЗЕбільного міністра освіти...
показать весь комментарий
03.04.2022 23:15 Ответить
ні,він прагматик,а не зелений остолоп,як ти.
показать весь комментарий
04.04.2022 14:51 Ответить
Прагматичними намірами викладена дорога в пекло...
показать весь комментарий
04.04.2022 18:23 Ответить
Толку тієї ради безпеки.Вилізе смердючий кацап насере своє вето і все.
показать весь комментарий
03.04.2022 22:40 Ответить
Спосіб оприлюднити,привернути якнайбільшу увагу до серйозності вчинених злочинів, заявити про осуд, необхідність притягнення до відповідальності злочинців. Це ж не скотину порізали щоб відмовлятися від всіх використання доступних для цього можливостей.
показать весь комментарий
04.04.2022 01:15 Ответить
 
 