Приглашаю Меркель и Саркози в Бучу. Увидите, к чему за 14 лет привела политика уступок России, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что нынешняя война в Украине – это результат уступок России прошедшие 14 лет
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня – четырнадцатая годовщина саммита НАТО в Бухаресте. Тогда был шанс забрать Украину из "серой зоны" на востоке Европы. Из "серой зоны" между НАТО и Россией. Из серой зоны, о которой в Москве думают, что им здесь все позволено. Даже самые страшные военные преступления. По оптимистическим дипломатическим формулировкам о том, что Украина якобы может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году, был спрятан отказ принимать Украину в Альянс", - сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что через 14 лет после того ошибочного расчета Украина пережила революцию и восемь лет войны на Донбассе.
"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок.
Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, совершивших это против наших людей. Кроме тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности. О том, каким был путь в такую Бучу, в такой Гостомель, в такой Харьков, в такой Мариуполь. У нас нет нерешительности. В каком бы блоке или вне блока мы ни были, мы понимаем одно: мы должны быть сильными", - подытожил президент.
Пожалуйста, подождите...
І решту бла-бла-бла намолов.
1 мар. 2021 г. - Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози (2007-2012) к году тюрьмы и двум условно
26 мар. 2022 г. - Франция впервые за 30 лет перебросила в Атлантику три атомных подлодки для сдерживания России: 26 марта 2022 ( 1+3) апл в Атлантике ? !!!!
Це читається ще з 90-х
бо ще трохи і не відомо що там зостанеться....
бо там ще й до Азова неннависть люті додає....
а вони бореться, в оточені, як леви... але ж безсмертних не буває...
не забувай про Марік... він чекає на допомогу... поки там ще є кому сподіватися і боротися...
Сам Зеленський ще нещодавно вважав кацапів хорошими людьми, нездібними до такої жорстокості.
...
"Демократія - найгірша форма правління за винятком усіх інших, які людство спробувало до цього часу" - В. Черчилль
У кожної людини є право вибору... У тому числі і в президентів... І як вони ним розпорядяться - на їхній відповідальності.
Ви якись хворовати на всю башку , зеленожопі. З країни не втекли мілліони українців, в Харкові люди сидят не в бункері, як твій грінпоц, а під обстрілами в Чернигові, в Сумах, я вже даже не кажу про Маріупіль. Нам всім зараз вмерти від щастя, що ваше зелене ***** не втекло???? Медаль за "ратний подвиг" зельцу! Довбойоби зелені тупі.
Наша информация о том, что почти 2/3 депутатов президентской "Слуги народа" реально находятся в Виннице, в Львове, в Ивано-Франковске, на Волыни и подобных местах, а в Киев они приезжают по железной дороге спецрейсами, вызвала вал возмущений на нашей почте. Мол: "Не может быть!"
🤷🏻♂️Может, господа читатели. Очень даже может. Мы вам больше скажем. Сейчас заметно опустели коридоры здания Офиса президента на Банковой. Немалая часть тамошних "сотрудников" сейчас сотрудничать предпочитают из Польши, Чехии и Швеции. Там им это делать безопаснее.
👀Да, в Киеве сейчас находится Зеленский лично. Еще 24 февраля, когда решался вопрос где быть президенту, Ермак и Арахамия сказали категорично, уехать Зеленскому из Киева означает подарить столицу Порошенко. Одна неделя - и к Порошенко советоваться ездить будет весь Офис президента и оставшиеся депутаты монобольшинства.
🏼Кстати. Зеленский в Киеве и он регулярно появляется на экранах. А вот Первая Леди нас появлением на телевидении как-то не радует. Где она находится сейчас мы понятия не имеем. Наши источники разводят руками, Елену Зеленскую никто не видел. Равно как и родителей президента. Еще одно доказательство, что слитая незадолго до войны запись где голос похожий на Зеленского приказывал вывезти его родителей за границу и приготовить квартиру во Львове, была далеко не фейком, как нас убеждали ЛОМы Миши Подоляка. Да-да, это когда нас всех убеждали что угрозы войны не существует и что думать нужно о майских шашлыках.
😴Кстати, о Подоляке. Мы вот голову ломали, почему он вдруг стал настолько публичной личностью? Были даже предположения, что Миша Подоляк задумал собственную политическую карьеру. Миша Подоляк на сегодняшний день внештатный (!!!) советник главы Офиса президента, т е работает он просто "за спасибо". Зарплата, согласно штатному расписанию ему не положена. Тем не менее.
А все просто. Дело в том что из Киева уехали все "говорящие головы", а появление на экранах Ермака народ только злит. Пришлось отдуваться Подоляку. Он один из немногих кто остался в Киеве. Больше просто некому.
🤭Скажем больше, Подоляк сидит в Киеве и слушает канонаду на окраинах и громкие звуки работы киевской ПВО. А в это самое время большинство его топовых лидеров мнений находятся на безопасном расстоянии от зон боев. И это восхищает больше всего.
📝Вся эта зеленая гниль, готовая по команде "фас" Подоляка вывалять в грязи и обвинениях любого на кого укажет барин, трусливо сбежала из Харькова, Мариуполя и Киева после первых же прозвучавших выстрелов. Все эти лицемерные шавки Офиса президента, которые 1,5 месяца назад вместе с Арахамией обвиняли топовые западние СМИ в распространении фейков "Хуже чем Скабеева", после того как западные СМИ оказались правы и на украинские города упали бомбы и ракеты, масово бросились спасать свои обвисшие организмы, предоставив останавливать завоевателей простым гражданам, которых они все обманывали четыре предыдущих месяца.
🗣️Теперь вся эта публика отошла от шока, обогрелась, отъелась и уже снова начинает синхронно вонять ртами - в первую очередь в сторону оппозиционных политиков, которые свою столицу и своих избирателей не бросили. Ничего удивительного. Рожденный вонять, источать аромат не способен.
🤑Такая вот картина. В Киеве находятся сейчас Зеленский, Арахамия, Подоляк, Ермак, Арестович, Резников. Шмыгаль с министрами. Их мы видим наиболее часто. Не можем не видеть.
🤔Потому что кроме них в Киеве остались лидеры оппозиционных партий с их командами, и все командование вооруженных сил. Бросать столицу на этих людей, команде президента страшнее чем попасть под обстрел российской артиллерии. Даже когда 2/3 команды Зеленского сбежали.
где то я это уже слышал..
зеленский не этим вообще заниматься должен
т.к. ему легко могут припомнить его "закончить войну","заглянуть в глаза","перестать стрелять"
и прочее
про армию и финансирование все все знают
зеленский занимайся нормальной дипломатией, хватит базарить просто
представь что в мариуполе они натворили и творят на всех оккупированны территориях
добивайся поставки реально нужного вооружения
одними птрк, пзрк уже не обойтись
сейчас рашен армия окопается и как ее выбивать ?
это не в обороне сидеть и уничтожать атакующего, когда враг теряет много
это всу будет терять много теперь
Кому в НАТО нужна страна с долб@*****,коррупционерами и предателями во власти?
Так что вместе с Меркельшей и Саркози в Бучу должен ехать и Зеленский. И ещё неизвестно чьей вины в том, что случилось, больше...
Нихрена не меняется...Ничему полено не учится...