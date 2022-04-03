Украинские защитники на Донбассе отбили 7 атак, подбили 2 самолета, 2 единицы бронированной техники и 43 военных автомобиля, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Донецком и Луганском направлении украинские защитники продолжают отражать вражеские атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ООС.
В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
Сегодня, 3 апреля, украинские защитники уничтожили 2 единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом.
Подразделения противовоздушной обороны сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат оккупантов, а также подбили российский самолет Ил-22".
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Из Вики - "17 сентября 2018 года был сбит Ил-20, заходивший на посадку на базу Хмеймим в Сирии. Связь с бортом пропала в 23:00 по Москве, когда самолёт находился в 35 километрах от морского побережья. Министерство обороны России сообщило, что самолёт был сбит по ошибке сирийским комплексом С-200 при отражении израильского авианалёта в провинции Латакия. Все находившиеся на борту 15 российских военнослужащих погибли"
Жаль ушел