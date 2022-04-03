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Украинские защитники на Донбассе отбили 7 атак, подбили 2 самолета, 2 единицы бронированной техники и 43 военных автомобиля, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оос,техніка

В Донецком и Луганском направлении украинские защитники продолжают отражать вражеские атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

Сегодня, 3 апреля, украинские защитники уничтожили 2 единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат оккупантов, а также подбили российский самолет Ил-22".

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Топ комментарии
+30
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03.04.2022 22:18
+14
43 автомобілі це не погано
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03.04.2022 22:12
+11
Бурят, как я рад. (С) Кобзон І.
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03.04.2022 22:23
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Скоро там зерграш на буханках?
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03.04.2022 22:12 Ответить
43 автомобілі це не погано
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03.04.2022 22:12 Ответить
Якусь колонну з кацапською "гуманітаркою" видно завалили наші хлопці . Так тримати.
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03.04.2022 23:55 Ответить
Як я розумію це був Ил-22 "Бизон" http://aviaros.narod.ru/il-22.htm
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03.04.2022 22:21 Ответить
Это ВКП (воздушный командный пункт) на основе Ил-20

Из Вики - "17 сентября 2018 года был сбит Ил-20, заходивший на посадку на базу Хмеймим в Сирии. Связь с бортом пропала в 23:00 по Москве, когда самолёт находился в 35 километрах от морского побережья. Министерство обороны России сообщило, что самолёт был сбит по ошибке сирийским комплексом С-200 при отражении израильского авианалёта в провинции Латакия. Все находившиеся на борту 15 российских военнослужащих погибли"
Жаль ушел
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03.04.2022 22:24 Ответить
Жаль, ушел подранок с генералами. Ссут уже по земле нашей перемещаться.
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03.04.2022 22:47 Ответить
Ой, ну як прекрасно, чудово просто. супер, молодці.
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03.04.2022 22:16 Ответить
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03.04.2022 22:18 Ответить
Бурят, как я рад. (С) Кобзон І.
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03.04.2022 22:23 Ответить
Тувінєц с югри.
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03.04.2022 23:06 Ответить
Бурятов кабздон любил.
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03.04.2022 22:25 Ответить
О! Бурят! Как я рад!
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03.04.2022 22:28 Ответить
На что можно смотреть вечно? На поток воды, игру огня, движение ветвей деревьев на ветру. И на труп врага, который обгладывают шакалы. (с)
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03.04.2022 22:44 Ответить
в люк залетів рій боєвих бджіл..... покусав.
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03.04.2022 23:41 Ответить
Іл-22 - це якийсь анекдот. Помилка, схоже.
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03.04.2022 22:20 Ответить
Мабуть Ли-2...санкції...
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03.04.2022 22:36 Ответить
Або Іл-20.
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03.04.2022 22:59 Ответить
Є такий в кацапів - командний пункт, або радіоелектронний...
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03.04.2022 23:47 Ответить
Ил22 - самолет в качестве командного пункта - возможно в нем находились и уже дохлые командующие рашисты.
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03.04.2022 22:21 Ответить
Вже як звичай, але скільки ще цього бидла?
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03.04.2022 22:30 Ответить
Гомель, Білорусь. Рашисти потайки вивозять підбиту техніку, сховавши її від сторонніх очей, щоб ні в кого не виникло сумнівів у тому, що "спецоперація йде суворо за планом".

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03.04.2022 22:35 Ответить
Почти по всей территории Украины взрывы. Очевидно будут скоро наступать по всему юго-востоку.
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03.04.2022 22:46 Ответить
 
 