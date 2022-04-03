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Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины, - глава МИД Великобритании Трасс

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

трасс

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в шоке от зверств российских оккупантов в Буче и других городах Украины.

Об этом она сообщила в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания сотрудничает с другими для сбора доказательств и расследования военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина, - Джонсон о Буче
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Топ комментарии
+10
Весь день читаю как все шокированы, но делать с этим ничего не собираются и поддерживать ещё больше Украину тоже не хотят.
Будет как с МН17, 10 лет слушаний, чтобы в конце все повешать на какого-то мертвого командира и забыть об этой истории. При этом продолжая торговать с расеей и оплачивать убийства мирных жителей Украины
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03.04.2022 22:26
+8
Ну на Британию то гнать не надо а. Конечно она ШОКОВАНА, когда она увидит Мариуполь, она вообще родит в воду (хотя не беременная)
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03.04.2022 22:28
+3
Потрібне не шокування і не співчуття, а кривава помста, всій Росії в цілому
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03.04.2022 22:33
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З кабака пише?
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03.04.2022 22:22 Ответить
Еллі, ти прокинулася, дівчинко? Це не казка. Ти вшарілася, курво?
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03.04.2022 22:23 Ответить
Раз "шокована" - пойди утопи Абрамовича в Ла-Манше.
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03.04.2022 22:23 Ответить
Весь день читаю как все шокированы, но делать с этим ничего не собираются и поддерживать ещё больше Украину тоже не хотят.
Будет как с МН17, 10 лет слушаний, чтобы в конце все повешать на какого-то мертвого командира и забыть об этой истории. При этом продолжая торговать с расеей и оплачивать убийства мирных жителей Украины
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03.04.2022 22:26 Ответить
Лицемерие продолжается.
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03.04.2022 22:55 Ответить
Ну на Британию то гнать не надо а. Конечно она ШОКОВАНА, когда она увидит Мариуполь, она вообще родит в воду (хотя не беременная)
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03.04.2022 22:28 Ответить
Зеля ещё двух "не у чём не виноватых" "пацифистов" приглашает в Бучу.
Зеленский пригласил Саркози и Меркель посетить Бучу.
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03.04.2022 22:30 Ответить
Шокована? Це яка стадія занепокоєння? Глибока? Дуже глибока? Крайня? Шо далі? Нажахана? Обісралась?
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03.04.2022 22:32 Ответить
Ну на нее точно гнать не нужно. У нее яйца покрепче чем у нашего президента.
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03.04.2022 22:57 Ответить
Потрібне не шокування і не співчуття, а кривава помста, всій Росії в цілому
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03.04.2022 22:33 Ответить
Адекватною реакцією Заходу була б команда на фізичне знищення Путіна та його оточення (з розробкою заходів відповідної спецоперації).
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03.04.2022 22:37 Ответить
Ех, старушка, жду тебя в Харькове на ночниє посідєлкі с кофєйком, кон'ячком, градом і какой-то крилаткой
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03.04.2022 22:45 Ответить
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03.04.2022 22:55 Ответить
то були занепокоєні, стурбовані, тепер шоковані .. нуну продовжуйте й надалі язики в жопі свої тримати зі своєю бездільністю та боягузтвом перед вбивцями фюрера *****
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03.04.2022 22:57 Ответить
На місце "глибокої стурбованості" прийшло "шокірованіє, а далі що?
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03.04.2022 23:11 Ответить
Нехай тепер той «демократично обраний» навіть не заікається про переговори з цими його партнерами чи «мирний договір» з тими вбивцями і катами, інакше розділить з ними відповідальність за ці звірства
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04.04.2022 01:03 Ответить
 
 