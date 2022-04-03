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На Восточном направлении отбиты 4 атаки, уничтожены 40 оккупантов, 1 бронемашина и 41 авто, - ОТГ "Восток"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,армія,втрати

3 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные отразили 4 атаки российских фашистских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке ОТГ "Восток".

В сообщении отмечается: "Также было обнаружено большое скопление автомобильной техники, по предварительной информации с горюче-смазочными материалами, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение. В результате боев было уничтожено:

личного состава – до 40; ББМ – 1; минометов – 1; АД – до 41.

За каждую забранную украинскую жизнь, за детей, женщин, побратимов, за разрушенные города - придет наказание!"

Также смотрите: Воины 30-й бригады уничтожили вражескую технику на Северном направлении. ВИДЕО
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Топ комментарии
+19
"Кадировські раби підтверджують смерть командира Руслана Азізова на прізвисько "Стрінгі"
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03.04.2022 22:24
+14
Судячи з втрат, таке враження що було знищено колону забезпечення.
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03.04.2022 22:24
+12
Плять да сколько ещё этой мрази поналазило на нашу землю.
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03.04.2022 22:23
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Так далі..
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03.04.2022 22:23 Ответить
Плять да сколько ещё этой мрази поналазило на нашу землю.
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03.04.2022 22:23 Ответить
"Кадировські раби підтверджують смерть командира Руслана Азізова на прізвисько "Стрінгі"
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03.04.2022 22:24 Ответить
Ка его вообще смогли убить? Калдыркины воены всегда в тылах. Видимо, перепутал направление отступления и выбежал на позиции ВСУ
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03.04.2022 22:29 Ответить
плять , цей тре себе жіночими трусами обізвати...
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03.04.2022 22:31 Ответить
Судячи з втрат, таке враження що було знищено колону забезпечення.
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03.04.2022 22:24 Ответить
у нас на полигон пришли абрамсы. не буду говорить куда. два инструктора и боезапас.
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03.04.2022 22:29 Ответить
А зачем абрамсы, эти вас и так не хило снабжают!

Затрофеянный универсальный бронированный автомобиль «Тайфун К» ВС россии.
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03.04.2022 22:33 Ответить
Польша купила себе прошлым летом 250 штук.
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03.04.2022 22:36 Ответить
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03.04.2022 22:30 Ответить
Походу колонну бензовозов грохнули.
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03.04.2022 22:30 Ответить
так їм, підарасам.
я лише тепер зрозумів, чому чеченці різали руським голови як баранам.
тому що вони робили в Чечні те ж саме що в Бучі.
і я про чеченський народ а не про шакалокадировців.
як що кадировці служат *****, то вони такі ж самі орки як "військові" *****
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03.04.2022 22:32 Ответить
кабздон вже невстигає концерти давати
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03.04.2022 22:34 Ответить
Гомель, Білорусь. Рашисти потайки вивозять підбиту техніку, сховавши її від сторонніх очей, щоб ні в кого не виникло сумнівів у тому, що "спецоперація йде суворо за планом".
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03.04.2022 22:36 Ответить
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03.04.2022 22:37 Ответить
научились и устали
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03.04.2022 22:46 Ответить
Ученья - свет. В гамма диапазоне.
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03.04.2022 23:14 Ответить
 
 