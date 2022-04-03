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Новости Война в Украине
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СБУ запретила въезд иностранному журналисту, публиковавшему последствия авиаударов по Одессе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

змі

Нидерландский журналист Роберт Дулмерс нарушил правила освещения событий во время войны, опубликовав фото и видео с последствиями ракетных ударов по Одессе. За это корреспондента сперва выдворили, а затем запретили ему въезд в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24 канал со ссылкой на СБУ.

В Службе безопасности Украины сообщили, что Роберт Дулмерс прибыл в Украину 1 марта, пересекая пункт пропуска Рава-Русская. В течение месяца нидерландский корреспондент посетил несколько городов Украины. Его финальным пунктом стала Одесса.

Читайте: Что категорически запрещено публиковать во время войны

Именно за публикацию фото и видео ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Одесщины иностранный журналист был выдворен из Украины. Запрещенный контент Роберт Дулмерс опубликовал на своей странице в твиттере 3 апреля сразу после атаки на Одессу.

СБУ запретила въезд иностранному журналисту, публиковавшему последствия авиаударов по Одессе 01

Фото из твиттера Robert Dulmers

Потеряв аккредитацию ВСУ, журналист сперва добровольно согласился покинуть Украину. Однако в этот же день Дулмерс попытался вернуться. Теперь журналисту запрещен въезд в Украину на 10 лет.

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Топ комментарии
+17
Вірне рішення.
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03.04.2022 22:30
+13
У нідерландській пресі то гівно розповідає, що його заламали, приставили пістолет до його порожньої макітри й вивезли на кордон з Молдовою. Ну й починає воняти
https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2423787-***********-oorlogsverslaggever-robert-dulmers-oekraine-uitgezet
Я вважаю, наші правильно зробили, але офіційне роз'яснення мають надати. Якщо є ще й відео, то взагалі прекрасно.
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03.04.2022 22:38
+6
все вірно, воно заявило що взагалі не бачить за собою нікої провини і всі бачили ці клуби диму. але ж воно не розуміє що заборонено саме постити відеоматерали про це. і нчого не каже що намагався повернутись, що і повлекло заборону. короче, там все погано. гівнюк, а не журналіст. люди гадають, що тут сафарі якесь, а не війна. ще й спілка датських журналістів стала гівна накидати
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03.04.2022 22:51
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А Абрамовічю можна...
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03.04.2022 22:29 Ответить
Як я зрозумів, Абрамович буде допомагати Рашці виплачувати репарації...
Ну... Дуже розумний індивідуум!
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03.04.2022 22:46 Ответить
До чого Абрамович ? Чи так ,аби щось написати ?
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03.04.2022 23:59 Ответить
Вірне рішення.
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03.04.2022 22:30 Ответить
А ось цим "журналістам" можна було байки розповідати?
https://www.youtube.com/watch?v=hC2YdqKuYeo
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03.04.2022 22:32 Ответить
завали хавало дешевка...
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03.04.2022 22:54 Ответить
заднеприводный...не выдавай секретики! шалунишка...
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03.04.2022 23:28 Ответить
Самий сок чи не самий,але інформації було предостатньо і воняли про це і подоляки,і зеленські,і єрмачки всіх різновидів і хто був правий???
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03.04.2022 22:59 Ответить
Все правильно.Закон для всіх.
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03.04.2022 22:36 Ответить
У нідерландській пресі то гівно розповідає, що його заламали, приставили пістолет до його порожньої макітри й вивезли на кордон з Молдовою. Ну й починає воняти
https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2423787-***********-oorlogsverslaggever-robert-dulmers-oekraine-uitgezet
Я вважаю, наші правильно зробили, але офіційне роз'яснення мають надати. Якщо є ще й відео, то взагалі прекрасно.
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03.04.2022 22:38 Ответить
все вірно, воно заявило що взагалі не бачить за собою нікої провини і всі бачили ці клуби диму. але ж воно не розуміє що заборонено саме постити відеоматерали про це. і нчого не каже що намагався повернутись, що і повлекло заборону. короче, там все погано. гівнюк, а не журналіст. люди гадають, що тут сафарі якесь, а не війна. ще й спілка датських журналістів стала гівна накидати
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03.04.2022 22:51 Ответить
Не датських, а нідерландських. Та спілка взагалі проти того, що у Європі виключили раша тудей та інші помийки з параші. Вважають то утиском свободи слова. Просто немає слів, чесно кажучи...
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03.04.2022 22:58 Ответить
Шустрий вєнік якийсь. Встиг прискакати і засняти пожежу, викласти відео в інет, попастися на цьому, відвідати СБУ, отримати заборону на 3 роки і видворитися з України (з речами, мабуть), повернутися в Україну (з речами), знов попастися і знов відвідати СБУ, і знов отримати заборону - вже на 10 років, і нарешті - видворитися з України (з речами). І все це за декілька годин!
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04.04.2022 01:55 Ответить
було ж неоднократно доведено до відома - не публікувати інфу для ворожої арти
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03.04.2022 22:56 Ответить
На Западе, к сожалению, тоже идиотов хватает.
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03.04.2022 23:06 Ответить
А Вакурчуку можна піаритись ?)
Це політична шлюха, заробляє вісти на нові вибори, знову прийде до ВР а потім зільється за 30 мідяків
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04.04.2022 09:05 Ответить
 
 