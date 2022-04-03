СБУ запретила въезд иностранному журналисту, публиковавшему последствия авиаударов по Одессе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Нидерландский журналист Роберт Дулмерс нарушил правила освещения событий во время войны, опубликовав фото и видео с последствиями ракетных ударов по Одессе. За это корреспондента сперва выдворили, а затем запретили ему въезд в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24 канал со ссылкой на СБУ.
В Службе безопасности Украины сообщили, что Роберт Дулмерс прибыл в Украину 1 марта, пересекая пункт пропуска Рава-Русская. В течение месяца нидерландский корреспондент посетил несколько городов Украины. Его финальным пунктом стала Одесса.
Именно за публикацию фото и видео ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Одесщины иностранный журналист был выдворен из Украины. Запрещенный контент Роберт Дулмерс опубликовал на своей странице в твиттере 3 апреля сразу после атаки на Одессу.
Фото из твиттера Robert Dulmers
Потеряв аккредитацию ВСУ, журналист сперва добровольно согласился покинуть Украину. Однако в этот же день Дулмерс попытался вернуться. Теперь журналисту запрещен въезд в Украину на 10 лет.
Пожалуйста, подождите...
Ну... Дуже розумний індивідуум!
https://www.youtube.com/watch?v=hC2YdqKuYeo
https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2423787-***********-oorlogsverslaggever-robert-dulmers-oekraine-uitgezet
Я вважаю, наші правильно зробили, але офіційне роз'яснення мають надати. Якщо є ще й відео, то взагалі прекрасно.
Це політична шлюха, заробляє вісти на нові вибори, знову прийде до ВР а потім зільється за 30 мідяків