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Молдова объявляет 4 апреля днем траура по всем погибшим в Украине, - Санду

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

молдова

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала зверства российских оккупантов, которые те творили в Буче и других городах Украины.

Об этом она сообщила в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Невозможно смотреть на зверства в Буче и других украинских городах. Шокированная жестокостью по отношению к мирному населению. Молдова решительно осуждает эти преступления против человечества, эту незаконную и неспровоцированную войну против Украины. Молдова объявляет завтрашний день днем траура по всем погибшим в Украине", .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины, - глава МИД Великобритании Трасс
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Топ комментарии
+46
Лицеміри.
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03.04.2022 22:26
+34
А уже 5 апреля продолжит быть прокладкой для обхода санкций против расеи
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03.04.2022 22:27
+29
В гудок еще подуди... а 5 апреля покупать будешь кровавый кацапский газ за деревяшки...
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03.04.2022 22:27
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Лицеміри.
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03.04.2022 22:26 Ответить
походу поздно всралась.
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03.04.2022 22:31 Ответить
Якось двозначно, особливо з огляду на підтримку дій ***** Молдовою. Всі загиблі це і орки теж?
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03.04.2022 22:35 Ответить
Яка ще двозначність. Прочитайте повністю статтю.
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03.04.2022 22:48 Ответить
Молдова не підтримує дії ***** і ніколи не підтримувала.
Вона маленька і ослаблена тим же ****** країна. Тому так і поводиться((
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03.04.2022 22:52 Ответить
вітя, ти часом не адвокат з Молдови?
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04.04.2022 01:29 Ответить
Скорее заложники ситуации. У них весь газ и электричество со свинособакии и альтернатив (пока) нет. Нет и армии чтобы решить вопрос приднестровья. Даже если они в лепешку расшибутся - урона свинособакии не нанесут от слова совсем, а вот себя потопят. Смысл ? А вот германия и франция вполне в силах немного потерпеть, но нанести сокрушительный урон оркам, но увы. Не на тех плюетесь.
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03.04.2022 22:52 Ответить
Сядь поплач , стане легше , вважай що свою місію виховання в українців толерантності ти виконав ((Одне тільки мені спокою не дає - чому ти Іване , Пьотра сину так усім співчуваєш із Польщі ? А не поїхав би ти у свою засрашку , їй ти нині ой як потрібен , без тебе їй буде гірше аніж Молдові від санкцій ((
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03.04.2022 23:09 Ответить
Смешной ты человек (или бот ???) Довольно наивно судить о кем бы то ни было по его нику и айпишнику его прокси. Чем молдова могла - помогла. Больше сотни тысяч беженцев приняла и на том спасибо. Смогут еще чем-то помочь - помогут, нет так нет. Животные неблагодарные, позорите Украину
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03.04.2022 23:38 Ответить
Дві речі які в тобі кацапа видають - перша це - "жівотниє" (( тільки кацапське бидло так до незнайомих звертається , друга річ - проксі )) - тільки вам тварюкам нині з руки під проксі шкрябати )) бувай ванюша , дай Боже щоб тебе поруч з іншою кацапнею у яру якомусь зарили ))
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03.04.2022 23:46 Ответить
Ну ты же сам ,лежишь на диване и строчишь, почему то не в окопах . Настоящий хохол, абы покиздеть.
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04.04.2022 06:40 Ответить
Кацапе - ***** , тільки там тобі зручно .
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04.04.2022 07:56 Ответить
У Молдови армія - близько 8 тис., в Придністров'ї москалів менше 2 тис. Танків у москалів нема, авіації теж, лише БТР є... Артилерії важкої у москалів нема, в Молдові є (а за потреби і ми можемо артилерійську підтримку дати).
Щодо газу - не впевнений, що він туди зараз іде, маршрутів не через Україну ж нема.
Ну а електрику вони як мають отримувати з рашки? Точно отримують? Може все-таки нашу отримують?
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03.04.2022 23:11 Ответить
1. 8 тыс - это фантастика. 5 тыс максимум. 3 танка Т-64, два танка Т-72. Авиации нет.

2. У "ПМР" - те же 5 тыс, 18 танков Т-64.

3. У оккупантов - 1200 личного сотава (моторизованная бригада, полк ПВО).

4. Газ - поступает через Украину, но труба проходит через оккупированую территорию.
5. Электричество - в основном с Кучурганской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС, обе под контролем сепаратистов.
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04.04.2022 01:25 Ответить
Ну так артпідготовка, кілька вильотів байрактарів - і молдавани можуть заходити в Тираспіль...
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04.04.2022 09:45 Ответить
... байрактарів нема.
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04.04.2022 12:51 Ответить
Я маю на увазі, що в нас є...
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04.04.2022 13:34 Ответить
Лично я не против. Но у вас пока хватает целей в самой Украине.
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04.04.2022 16:03 Ответить
..і тому Молдова забороняє транзит зброї через свою територію? А то б шоб чогось не сталося! Рашка може й розсердитися? Плюємо якраз на тих хто заслуговує.
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03.04.2022 23:19 Ответить
Лучше мобилизацию обьявите!!!
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03.04.2022 22:27 Ответить
Я сегодня читал у нас интервью с Украинскими беженцами из Николаева, они бежали через Молдову - рассказывали что в Молдове ужас - народ - про-российский, помощи беженцеам - никакой, бедность как в 90-х, а люди - верьят что Украинские нацисты собираются напасть на Молдову; Беженка рассказывала что их везли на Молдавском автобусе - шофёр их обзывал хохлушками и всячески выражался, специально не выпускал на туалет, она хотела на ночь остаться у каких то родственников - те не пускали через порог, что нацисты.
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03.04.2022 23:52 Ответить
Ты пересказываетшь российскую пропаганду.
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04.04.2022 00:19 Ответить
Да, но не я, а по их рассказу Молдоване такие.
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04.04.2022 00:22 Ответить
Тут оригинал на латышском https://*****.lv/raksts/zinas/494539-tas-sausmas-nav-iespejams-aizmirst-pardzivotaja-dalas-ukrainu-begles-vlada-julija-un-natasa
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04.04.2022 00:35 Ответить
Что за бред! Как вам не стыдно!?
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04.04.2022 01:26 Ответить
Не рассказывай сказки с кацапстана, у нас с юга там очень много женщин с детьми уехали ,принимают очень хорошо. Народ гостеприимный.
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04.04.2022 06:41 Ответить
А уже 5 апреля продолжит быть прокладкой для обхода санкций против расеи
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03.04.2022 22:27 Ответить
Молдаване и грузины(как минимум их правительства) оказались предателями, заигрываюшими с людоедом, который хочет их сожрать. Не смотря на потерю части территорий, на многочисленные жертвы, и на чёткое намерение проглотить эти страны, они продолжают лизать сраку этому людоеду, надеясь, наверное, что он сожрет их последним.
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03.04.2022 22:30 Ответить
А мы приднестровью типа блокаду сделали, да!? отож
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03.04.2022 22:39 Ответить
УНА УНСО воювало за незалежність Придністров'я...
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03.04.2022 22:50 Ответить
А треба було воювати на стороні Молдови! На жаль, тут вони лоханулися, бо етнічні українці виявилися там совками і ватою...
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03.04.2022 23:17 Ответить
Как раз их он и сожрёт первыми, хотя бы в силу того, что там уже есть их анклавы.
Правительства там действительно тряпичные, а вот по поводу граждан этих стран, или хотя бы части из них - вопрос.
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03.04.2022 22:44 Ответить
Грузію однозначно за Україну. Там на мітинг за Україну виходили стоні тисяч людей. Люди не ******* наглих росіян, які навіть слово "Добрий день" на грузинські мові вивчити не хочуть. Просто кінчена влада там проросійська.
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03.04.2022 22:55 Ответить
Про те й мова.
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03.04.2022 23:03 Ответить
Хто обирав? Ті, хто в нас Яника в 2010-му. Половина країни за, половина - проти. Перед ним було маже так само, тільки на користь Ющенка. То Захід, то Росія, то Захід, то Росія.
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03.04.2022 23:23 Ответить
Тебе не зрозуміти - то всі прості грузини за Україну , то половина проти (( чи грузинів так мало , що рівно половина їх це влада ?
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03.04.2022 23:36 Ответить
Вибачайте що не грузинською ! А хто ту владу обирав - панаэхавшыэ кацапи чи ті хто каже гамарджвеба Генацвале ?
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03.04.2022 23:19 Ответить
ні, 5 квітня вони куплять у ***** ще трохи газу, а вже 6 квітня знову "посочувствуют" українцям
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03.04.2022 22:54 Ответить
В гудок еще подуди... а 5 апреля покупать будешь кровавый кацапский газ за деревяшки...
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03.04.2022 22:27 Ответить
У ху.ла разрешение спросила?
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03.04.2022 22:28 Ответить
Жалоба-жалобою, але російського газку базнемо, тримайтеся, ми разом. Ну хіба не ******
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03.04.2022 22:28 Ответить
да, это очень нам поможет.....
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03.04.2022 22:29 Ответить
Спасибо, Санду.
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03.04.2022 22:30 Ответить
***** крашена.
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03.04.2022 22:30 Ответить
Чого ж крашена? То вона єстєствєнно виглядає.
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03.04.2022 22:36 Ответить
Не эстэствэнно а природньо ((
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03.04.2022 23:22 Ответить
Для прокацапської ************ як раз єстєствєнно.
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03.04.2022 23:53 Ответить
Ви спонсоруєте ці вбивства, тому ...
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03.04.2022 22:31 Ответить
Сказав би, що це смішно, але не зараз. Це нікчемно.
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03.04.2022 22:32 Ответить
Тебе смешно и ***** потому что тебе плевать на смерть украинцев и тех кто выражает им соболезнование. Так обычно ведут себя россияне, чем ты оличаешься от них?
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03.04.2022 23:12 Ответить
Та я просто на форуме пошутил. Не собирались мы на Молдову нападать
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03.04.2022 22:33 Ответить
Эта отсосанду протухла, несите следующую. называется сменили полностью кацапского Долдона мужика, а долдона бабу... от така ***** малята
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03.04.2022 22:33 Ответить
придністров,я треба забирати а не куйньою займатися.
так само продалась за газ як мадяри, чи що?
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03.04.2022 22:35 Ответить
Та ти шо? А яке ви ще оголошення зробите?
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03.04.2022 22:35 Ответить
Доречі,в Придністровї переважна більшість місцевого населення - етнічні українці.Якщо Молдова не хоче ,маючи добру нагоду ,забирати його у кацапів ,то прийдеться забрати нам...
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03.04.2022 22:40 Ответить
***, у них такий шанс повернути Придністров'я - там зараз всього 1700 москалів взагалі без танків чи вертольотів, вони зажаті, підмога їм не світить. І якби молдавани почали, то ми б як мінімум артилерією та авіацією могли б підтримати (мости з Придністров'ям наші вже підірвали). Було б все дуже швидко і ефективно!
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03.04.2022 22:41 Ответить
Зачем нам столько ваты?
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03.04.2022 22:53 Ответить
А чому нам? Це ж Молдові їх треба вертати, а не нам...
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03.04.2022 23:07 Ответить
Блин, я ответил на комментарий сразу над твоим. Там человек говорит, что нам их нужно забирать. Извини, не тому адресовал.
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03.04.2022 23:50 Ответить
Сначала проверь информацию, и не забывай про "армию ПМР," у которой есть и танки, и вертолеты, и которая больше чем у Молдовы.
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04.04.2022 01:28 Ответить
Нахер падлюк, прийде час...
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03.04.2022 22:42 Ответить
Но санкции она вводить не планирует даже. ***, да идите нах со своим днём скорби.
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03.04.2022 22:43 Ответить
Тебе рашисты ставят класс. Жги ещё.
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03.04.2022 23:18 Ответить
я про Молдову скажу їй - ДЯКУЮ, бо як і багато українців відправив своїх жінок туди (дружину, тещу та доньку) перечекати війну. Там їх зустріли волонтери - допомогли, довезли та знайшли житло

Дякую Молдове!👍
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03.04.2022 22:46 Ответить
Спасибо!!! Две недели возил беженцев из Паланки в Кишинев.
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03.04.2022 22:57 Ответить
А сам звідки ?
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03.04.2022 23:30 Ответить
з Дніпропетровщини
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03.04.2022 23:33 Ответить
І якого прости Господи було потрібно пертися у Європу ? Щоб не писав дурні у відповідь - у мене теж бухкає , ну і що ? Як так жижки трусилися - міг взагалі десь у центр до знайомих відвезти , ніколи не повірю що не знайшов би куди .
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03.04.2022 23:40 Ответить
Нет желания это коментировать...
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03.04.2022 22:48 Ответить
Это они могут...
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03.04.2022 22:50 Ответить
Слава Санду????
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03.04.2022 22:55 Ответить
Это ты к чему такую глупость говоришь?
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03.04.2022 23:15 Ответить
Помню как вы восхищались Санду ,буквально год назад.Или думаете она про Чауса забыла? Эти бабы,за 50-ят и незамужние,такие стервы...
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03.04.2022 23:27 Ответить
Санду очень образованный и европейский политик. У нее опыт работы в финансовом секторе ЕС и она добилась успеха как business woman. Ее личная жизнь это ее дело. Молдавия слишком маленькая и беднейшая страна в Европе (треть одеской области) вне блока и плюс «раковая опухоль» приднестровье. Делать при этом резкие заявления не имея при этом защиты даже в лице Украины это бессмысленно и бесполезно в условиях полной экономической зависимости от россии.
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04.04.2022 00:03 Ответить
Сколько агрессивных долбодятлов в комментариях. Не знаю чья ботоферма.
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03.04.2022 22:57 Ответить
Причому тут агресивних? Війська у Придністров'ї - загроза для України. Так, москалів там мало (десь 1700) і вони погано озброжні, але їх присутність змушує тримати кілька тисяч наших військ біля кордону з Молдовою - бо мало там що...
А так якби Молдова почала, ми б підтримали і за тиждень два цей гадюшник був би зачищений. Молдова б отримала назад свої території, а ми б ліквідували загрозу. Ферштейн?
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03.04.2022 23:14 Ответить
"Хароший у вас план , таваріщ Жукав !"(с)
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03.04.2022 23:37 Ответить
В основном агрессивные и скорбительные коменты о трауре и Санду пишут идиоты и кремлеботы. По поводу освобождения понимаешь Молдова это не район Одеской области, нельзя просто так перейти границу чтобы кого то там освободить, Это будет гениальным подарком ***** и его представителю в ООН. В любом случае нужно действовать только совместно с Молдовой. Никто из местных не пойдет защищать эту власть, разве что парочка отмороженных старых ватников. У 90% населения уже давно молдавские паспорта и они ненавидят местную марионетку. Ситуация один к одному как на Донбасе.
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03.04.2022 23:37 Ответить
Не треба переходити кордон - Молдова наступає, ми через Дністер підтримуємо артилерією чи авіацією...
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04.04.2022 09:35 Ответить
Днестр - с нашей стороны. Это нам его пришлось бы форсировать.
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04.04.2022 16:13 Ответить
Антошка, ти звідки будеш, не агресивний?
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03.04.2022 23:56 Ответить
Еще одна двуличная *лядь
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03.04.2022 22:58 Ответить
Зачем эти крики в сторону Молдовы? Санкции Молдовы никакой погоды не сделают, а Молдова зависима по уши от экспорта в рашку. И это было задолго до прихода Санду. А Молдова приютила тысячи наших беженцев!
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03.04.2022 23:02 Ответить
Експорта в рашку зараз у них і так нема, бо він через територію України йшов взагалі-то...
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03.04.2022 23:12 Ответить
По данным Пограничной полиции Молдовы на утро пятницы, 1 апреля, государственную границу с соседней Украиной пересекли 355 133 украинских гражданина. 260 064 человека выехали в дальнейшем из страны.

Всего на территории республики находятся 91 505 беженцев. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Пограничной полиции РМ.

Из числа покинувших территорию Молдовы украинских беженцев пересекли границу с Румынией 231 503 человека, а границу с Украиной - 28 561 гражданин.

С 24 февраля по 1 апреля Бюро по миграции и убежищу МВД РМ получило 5 969 заявлений на предоставление убежища.

Всего в Республике Молдова находятся 95 312 иностранных граждан, из которых почти половину составляют несовершеннолетние - 47 393. Это юные украинцы и представители других народов, прибывшие с территории Украины.
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03.04.2022 23:16 Ответить
... і перерахувала путлеру черговий мільйон баксів на нові ракети...
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03.04.2022 23:08 Ответить
Молдова за март оплатила газ рублями.Согласно контракта оплата производится или в евро или в рублях.
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03.04.2022 23:19 Ответить
Нет только с первого мая, «или в Евро». «У Республики Молдова маловероятно, что мы сможем купить такой большой объем российских рублей». такие лела Не читай новости на российском языке и суди по делам а не словам. Слова говорят для успокоения идиота в бункере.
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04.04.2022 00:14 Ответить
А їм це до чого??? Вони спокійно споживають газ та плазують перед ПМР? До чого тут Буча???
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03.04.2022 23:13 Ответить
Газ іде через Україну, якщо взагалі іде зараз...
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03.04.2022 23:18 Ответить
Пока идёт....
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04.04.2022 00:20 Ответить
молдова це країна рашитських рабів та терпіл
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03.04.2022 23:21 Ответить
Это вранье. Далеко не все такие. Кстати такое разделение людей есть и в Украине начиная с Яныка. Не надо упрощать молдавне плохие а мы хорошие. Это глупо
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03.04.2022 23:46 Ответить
суки, твари лицемерные, пошли нак со своей жалобой
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04.04.2022 01:32 Ответить
 
 