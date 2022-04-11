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Молдова объявляет 4 апреля днем траура по всем погибшим в Украине, - Санду
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала зверства российских оккупантов, которые те творили в Буче и других городах Украины.
Об этом она сообщила в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Невозможно смотреть на зверства в Буче и других украинских городах. Шокированная жестокостью по отношению к мирному населению. Молдова решительно осуждает эти преступления против человечества, эту незаконную и неспровоцированную войну против Украины. Молдова объявляет завтрашний день днем траура по всем погибшим в Украине", .
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+46 Чукча не читатель.
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+34 Aks World
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Вона маленька і ослаблена тим же ****** країна. Тому так і поводиться((
Щодо газу - не впевнений, що він туди зараз іде, маршрутів не через Україну ж нема.
Ну а електрику вони як мають отримувати з рашки? Точно отримують? Може все-таки нашу отримують?
2. У "ПМР" - те же 5 тыс, 18 танков Т-64.
3. У оккупантов - 1200 личного сотава (моторизованная бригада, полк ПВО).
4. Газ - поступает через Украину, но труба проходит через оккупированую территорию.
5. Электричество - в основном с Кучурганской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС, обе под контролем сепаратистов.
Правительства там действительно тряпичные, а вот по поводу граждан этих стран, или хотя бы части из них - вопрос.
так само продалась за газ як мадяри, чи що?
Дякую Молдове!👍
А так якби Молдова почала, ми б підтримали і за тиждень два цей гадюшник був би зачищений. Молдова б отримала назад свої території, а ми б ліквідували загрозу. Ферштейн?
Всего на территории республики находятся 91 505 беженцев. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Пограничной полиции РМ.
Из числа покинувших территорию Молдовы украинских беженцев пересекли границу с Румынией 231 503 человека, а границу с Украиной - 28 561 гражданин.
С 24 февраля по 1 апреля Бюро по миграции и убежищу МВД РМ получило 5 969 заявлений на предоставление убежища.
Всего в Республике Молдова находятся 95 312 иностранных граждан, из которых почти половину составляют несовершеннолетние - 47 393. Это юные украинцы и представители других народов, прибывшие с территории Украины.