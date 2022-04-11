Молдова объявляет 4 апреля днем траура по всем погибшим в Украине, - Санду

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала зверства российских оккупантов, которые те творили в Буче и других городах Украины.

Об этом она сообщила в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Невозможно смотреть на зверства в Буче и других украинских городах. Шокированная жестокостью по отношению к мирному населению. Молдова решительно осуждает эти преступления против человечества, эту незаконную и неспровоцированную войну против Украины. Молдова объявляет завтрашний день днем траура по всем погибшим в Украине", .

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