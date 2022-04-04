Мы не можем молчать, мир должен знать, что произошло, и мы все должны действовать, - посольство США о Буче
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посольство США в Украине высказало свою позицию относительно информации о массовом терроре в Буче.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства США в Украине.
"Картины из Бучи и других районов, покинутых путинскими войсками, ужасающие. Правительство США стремится к ответственности, используя все доступные инструменты. Мы не можем молчать, мир должен знать, что произошло, и мы все должны действовать", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+36 Людмила Карпова 35c4aebc
показать весь комментарий03.04.2022 22:35
+28 Совестно за Брата
показать весь комментарий03.04.2022 22:35
+27 Перехватчик
показать весь комментарий03.04.2022 22:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
На Кіпрі піша хода сотень орків із знаменами та символом Z.
Але суть ви зрозуміли.
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
щоб суки з голоду подихали, москва, пітер та інші підероміста
козирі у вас в руках, і шоооооооо????
Чи призвів голод до бунтів?
Історія володарювання Батия не зафіксувала жодного бунту. Його нащадки генетично запрограмовані на рабську покірність.
ЗЫ Не тратьте силы на пересмотр кацапской пропаганды, не пытайтесь их переубедить или объяснить. Кацап это сущее зло, которое должно выжигаться каленым железом. Об этом важно помнить и никогда не забывать.
Аслан
@antiputler_news
·
4 ч
Русня, такая тупая, что не понимает, что во время второй мировой Чернобыльской аварии ещё не было. И Чернобыльской АЭС ещё не было. Да и любых других АЭС не было. Но тупая русня этого не знает...