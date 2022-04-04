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Мы не можем молчать, мир должен знать, что произошло, и мы все должны действовать, - посольство США о Буче

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,посольство

Посольство США в Украине высказало свою позицию относительно информации о массовом терроре в Буче.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства США в Украине.

"Картины из Бучи и других районов, покинутых путинскими войсками, ужасающие. Правительство США стремится к ответственности, используя все доступные инструменты. Мы не можем молчать, мир должен знать, что произошло, и мы все должны действовать", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+36
Ну, то дійте вже!!!
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03.04.2022 22:35
+28
Нужно по максимуму эту тему раскручивать, что бы кацапы не затерли тему...
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03.04.2022 22:35
+27


Аслан


@antiputler_news

·
4 ч



Русня, такая тупая, что не понимает, что во время второй мировой Чернобыльской аварии ещё не было. И Чернобыльской АЭС ещё не было. Да и любых других АЭС не было. Но тупая русня этого не знает...

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03.04.2022 22:40
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Ну, то дійте вже!!!
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03.04.2022 22:35 Ответить
Вже діють. Сьогодні в Берліні відбувся автопробіг рашистів із знаменами і гаслами про підтримку путіна. Колона автомобілів сягнула 2 кілометрів. Усьго було 5000 машин.
На Кіпрі піша хода сотень орків із знаменами та символом Z.
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03.04.2022 22:50 Ответить
рибак рибака... фашик фашика.. Германські німці провели часткову денацифікацію західної німеччини, а от в ГДР як було більшовицьке промосковське кодло так і розійшлося по всіх прусських землях отруйною нафтовою плямою
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03.04.2022 23:06 Ответить
И в Греции таже..х....я! Твари рашистские . и не только с флагами. а с буквой Z на машинах. Так больно и тяжко біло на сердце еще с ночи. когда показали зверства в Буче. а тут еще это..Наши митингующие с нашими флагами стояли на площади. полиция не дала нам выйти и перекрыть им дорогу. Противно... тошно до блевотины больно от бессилия . Это тварье с рашистскими флагами орали что из машин матом.. Короче. жесть.
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04.04.2022 00:00 Ответить
На Кіпрі ці ***** як у себе вдома, тяжко стримувати себе щоб не почати їх *******... А ось Німеччина дивує...
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04.04.2022 00:08 Ответить
Нужно по максимуму эту тему раскручивать, что бы кацапы не затерли тему...
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03.04.2022 22:35 Ответить
Не затрут. Они даже в помоях для внутреннего потребления в позиции обороны. Кацапы, конечно, сожрут любое дерьмо из зомбоящика, но это не имеет никакого значения. Люди шокированы зверствами кацапов. Последствия будут, как бы кацапня не изворачивалась.
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03.04.2022 22:43 Ответить
Пергим мав би дiяти ваш шеф Байден Байден вiддавати Украïнi польськi лiтаки та словацькi С-300.
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03.04.2022 22:35 Ответить
Воно посла призначити не здатне вже другий рік. А Ви кажете - діяти.
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03.04.2022 22:45 Ответить
Якого посла? Маркарова хто?
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04.04.2022 00:48 Ответить
Посла Штатів в Україні.
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04.04.2022 00:56 Ответить
Пробачте друзі, перший комент писав з телефону, а там дуже маленькі літери...

Але суть ви зрозуміли.
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03.04.2022 22:45 Ответить
Словаччина розчаровує!"Аби не допустити припинення постачання російського газу до країни, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик допускає можливість розрахунку за нього в рублях. Про це він повідомив в ефірі телебачення RTVS."
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03.04.2022 23:17 Ответить
...Так убей же кацапа, чтоб он,

А не ты на земле лежал,

Не в твоем дому чтобы стон,

А в его по мертвым стоял.

Так хотел он, его вина,-

Пусть горит его дом, а не твой,

И пускай не твоя жена,

А его пусть будет вдовой.

Пусть исплачется не твоя,

А его родившая мать,

Не твоя, а его семья

Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!
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03.04.2022 22:35 Ответить
Кацапйо треба знищити.
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03.04.2022 22:36 Ответить
Висловлять мега супер дупер занепокоєння.
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03.04.2022 22:36 Ответить
Закройте въезд гражданам рашки и заморозьте их счета.
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03.04.2022 22:36 Ответить
Свiт повинен бачити що россiяни моральнi виродки!!! ¡!!!!!!
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03.04.2022 22:37 Ответить
світ повинен знати, чи свіфт потрібно відключити на 100%??????
щоб суки з голоду подихали, москва, пітер та інші підероміста
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03.04.2022 22:37 Ответить
всі знають що ***** може спинити тільки голодний бунт.
козирі у вас в руках, і шоооооооо????
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03.04.2022 22:39 Ответить
У 90-х еволюційна помилка природи вижила тільки дякуючи "ножкам буша" (так здається це називалося?).
Чи призвів голод до бунтів?
Історія володарювання Батия не зафіксувала жодного бунту. Його нащадки генетично запрограмовані на рабську покірність.
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03.04.2022 23:01 Ответить
бунтувати вони почнуть коли їм здасться що вони знайшли кращого вожака, який приведе їх до перемоги. так що нам своє робити.
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03.04.2022 23:36 Ответить
Возмездие будет обязательно.
ЗЫ Не тратьте силы на пересмотр кацапской пропаганды, не пытайтесь их переубедить или объяснить. Кацап это сущее зло, которое должно выжигаться каленым железом. Об этом важно помнить и никогда не забывать.
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03.04.2022 22:40 Ответить
Так зіграйте в гру "нас тут нема" на своїх невидимках...
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03.04.2022 22:40 Ответить
зассут
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03.04.2022 23:04 Ответить
и больше никаких ножек Байдена.
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03.04.2022 22:40 Ответить


Аслан


@antiputler_news

·
4 ч



Русня, такая тупая, что не понимает, что во время второй мировой Чернобыльской аварии ещё не было. И Чернобыльской АЭС ещё не было. Да и любых других АЭС не было. Но тупая русня этого не знает...

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03.04.2022 22:40 Ответить
Та ладно. Не вірю що таке можливе.
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03.04.2022 22:44 Ответить
Directed by Robert B. Weide
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03.04.2022 22:51 Ответить
Это денацификация? Да это геноцид украинцев.
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03.04.2022 22:41 Ответить
Звісно ж що саме геноцид, який захід дуже не хоче визнавати.
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03.04.2022 23:02 Ответить
Польща вимагає негайного з'їзду ЄС з приводу подій у Бучі
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03.04.2022 22:41 Ответить
Дякуємо друзям із США і Польщі за підтримку. Друг пізнається в біді.
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03.04.2022 22:44 Ответить
Всем уже все известно, пора сегодня же отправлять в Украину тяжёлое вооружение, авиацию, ПВО и инструкторов. Иначе, вы все становитесь соучастниками преступлений.
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03.04.2022 22:45 Ответить
Йес! Наконец-то раздуплились! Ну давай, Бідон, насипай!
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03.04.2022 22:48 Ответить
НАТО должно прислать войска и остановить это зло!
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03.04.2022 22:53 Ответить
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03.04.2022 22:54 Ответить
да только у Гитлера не было второго ядерного арсенала в мире, и даже если он растащен разворован как и всё в кацапской армии, на 80%, то остальные 20% всеравно ядерное оружие, и оно рухнет на Европу, этого путлер и не скрывает, ему терять нечего. Вот поэтому мы уже и не боимся их, мы и так воюем. умираем, а Европа боится именно ЯО, на остальное им плевать они видят что руская армия мусор
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03.04.2022 22:56 Ответить
ракеты дайте Украине, чтобы уничтожить установки запуска ракет и корабли России. Нужно много ракет!
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03.04.2022 22:54 Ответить
можете мовчати, але дать летаки
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03.04.2022 22:58 Ответить
3 этап операции Путина будет удары ядерным оружием по странам Запада. по психологическому анализу Путина - это очевидно! Он хочет отправить Запад в АД, и Запад должен нанести превентивный удар, или количество жертв будет за пределами осознания катастрофы и разрушений и радиации на планете ибо ядерное оружие будет еще взрывать АЭС. Или Западные спецслужбы должны ликвидировать Путина, хотя не факт, что это поможет, потому что власть России состоит из коллективного Путина и в том числе и народ России - это коллективный Путин. Есть вероятность, что он хочет уничтожить мир и он построил себе в бункерах целые города и он там планирует жить во время ядерной зимы.
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03.04.2022 23:01 Ответить
никто этого не сделает
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03.04.2022 23:06 Ответить
а що він буде робити в цьому бункері під час ядерної зимиґ? вони там всі з тоски передохнуть.
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03.04.2022 23:38 Ответить
у него там бункеры размером с город со стадионами и торговыми центрами и всей роскошью, какой только можно.
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04.04.2022 00:24 Ответить
але все одно це замкнений простір, обмежений, який би він там комфортовий не був, все одно як пацюки передохнуть.
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04.04.2022 00:28 Ответить
он и без ядерной войны из бункера не может вылезти ибо прикончат.
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04.04.2022 01:00 Ответить
Мальчик, то что думается в бункере, хорошо известно американской разведке. А тебе фантастику писать надо.
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03.04.2022 23:48 Ответить
***** - это детёныш ра💤ызма
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03.04.2022 23:56 Ответить
почему ЗЕ молчит почему в ООН не подает жалобу ведь за Абрамовича ротяку открывал и Коломойского от тюрьмы отмазует
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04.04.2022 04:04 Ответить
 
 