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Во время обстрела Харькова погибли 7 человек, 34 ранены, среди которых 3 детей, - прокуратура Харьковской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,харків

По данным следствия, 3 апреля 2022 года около 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе г. Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

В результате повреждено около десяти домов и троллейбусное депо.

По предварительной информации, погибли 7 человек.

34 человека получили ранения, среди них трое детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. Среди раненых дети
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03.04.2022 22:56 Ответить
арахламідія. подоляк. єрмак ******** в Харків. а не в Стамбул!
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03.04.2022 22:58 Ответить
пусть от меня держатся на расстоянии 200-600 метров...\туда и прилетело..(((\
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03.04.2022 23:07 Ответить
пришли танки. там еще мелочь. ждем пво и стингеры. винтовки 10 калибра.чехия отдает свои запасы из консервации. что там хз.
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03.04.2022 23:01 Ответить
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03.04.2022 23:11 Ответить
ВСУ нужно дальнее оружие которое может поражать корабли в Черном и Азовском морях. Они запускают ракеты по Западной Украине с кораблей или со своей территории.
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03.04.2022 23:22 Ответить
Харьков, Салтовка, Кущ. Все знаю, ответит каждый.
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03.04.2022 23:22 Ответить
 
 