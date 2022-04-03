Во время обстрела Харькова погибли 7 человек, 34 ранены, среди которых 3 детей, - прокуратура Харьковской области
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По данным следствия, 3 апреля 2022 года около 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе г. Харькова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Харьковской области.
В результате повреждено около десяти домов и троллейбусное депо.
По предварительной информации, погибли 7 человек.
34 человека получили ранения, среди них трое детей.
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