Во время обстрела Харькова погибли 7 человек, 34 ранены, среди которых 3 детей, - прокуратура Харьковской области

По данным следствия, 3 апреля 2022 года около 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе г. Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

В результате повреждено около десяти домов и троллейбусное депо.

По предварительной информации, погибли 7 человек.

34 человека получили ранения, среди них трое детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. Среди раненых дети