Мужчина отмечал на Google-карте места подразделений ВСУ в Донецкой области. Ему сообщено о подозрении, - прокуратура

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителю г. Славянска, который распространял информацию о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 30 марта 2022 года мужчина обозначил на Google-карте одного из населенных пунктов Донецкой области местонахождение военных подразделений ВСУ и распространил изображение с указанным местом в одном из Telegram-каналов. При этом подозреваемый сделал сообщение в комментариях, добавив информацию по маршруту передвижение военнослужащих, которое не размещалось в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в порядке ст. 615 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.