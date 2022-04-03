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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мужчина отмечал на Google-карте места подразделений ВСУ в Донецкой области. Ему сообщено о подозрении, - прокуратура

прокуратура,донецка

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителю г. Славянска, который распространял информацию о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 30 марта 2022 года мужчина обозначил на Google-карте одного из населенных пунктов Донецкой области местонахождение военных подразделений ВСУ и распространил изображение с указанным местом в одном из Telegram-каналов. При этом подозреваемый сделал сообщение в комментариях, добавив информацию по маршруту передвижение военнослужащих, которое не размещалось в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в порядке ст. 615 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

прокуратура (5009) коллаборационизм (870) Славянск (2571)


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Топ комментарии
+31
Слово залог начинает страшно бесить.
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03.04.2022 22:58
+23
Аndreas


@ShuNunn

·
https://twitter.com/ShuNunn/status/1510595982995730437 7 ч



Під Макаровом льотчик не хотів здаватись і застрелився з мисливської рушниці…

https://twitter.com/i/status/1510595982995730437
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03.04.2022 22:59
+15
Виберіть очі і відпустіть.
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03.04.2022 22:56
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Виберіть очі і відпустіть.
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03.04.2022 22:56 Ответить
на московщину
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03.04.2022 23:26 Ответить
Расстрел на месте ‼️🖤❤️☠️Закон военного времени!Они ещё хуже орков - ГНИД
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03.04.2022 23:46 Ответить
Слово залог начинает страшно бесить.
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03.04.2022 22:58 Ответить
А меня наоборот бесит, что не всегда придерживаемся принципов демократической судебной системы. Например, могут дебилы назвать подсудимого - преступником до решения суда. До решения суда человек не преступник, даже если все очевидно и тысячи свидетелей
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03.04.2022 23:04 Ответить
це не той випадок, а залог використовують корупціонери і зрадники щоб уникати відповідальності, якщо демократична судебна система допускає це, значить в ній треба щось зміняти, демократія не має служити злочинцям.
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03.04.2022 23:30 Ответить
Примхи світогляду 'гумових ноїдів'
Все, таке суразне й 'інтелектуальне', як лазня в вигрібній ямі...
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03.04.2022 23:43 Ответить
Я так понимаю, что в Украине объявлено военное положение. Какой такой залог???????
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03.04.2022 23:11 Ответить
А,як суддівським 'премію' парлон 'колядні' отримувати?
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03.04.2022 23:44 Ответить
На заміновані об"єкти відправить і всі діла
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03.04.2022 22:59 Ответить
Аndreas


@ShuNunn

·
https://twitter.com/ShuNunn/status/1510595982995730437 7 ч



Під Макаровом льотчик не хотів здаватись і застрелився з мисливської рушниці…

https://twitter.com/i/status/1510595982995730437
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03.04.2022 22:59 Ответить
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03.04.2022 23:04 Ответить
Яке прикре самогубство! Власнику ружбайки респект!
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04.04.2022 00:04 Ответить
Прикро що в нього не було бейсбольної біти, якою б він спочатку переломав собі усі кістки, а потім вбився на "путіна"!!!
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03.04.2022 23:05 Ответить
Ідіоти, якої застави для шпигуна?
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03.04.2022 23:07 Ответить
Это верно сказано. Этот гуманизм и губит Украину...
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03.04.2022 23:21 Ответить
шо ти шепчеш, поторочча?
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03.04.2022 23:25 Ответить
Сам додумався чи зеОленка підсказала ?
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03.04.2022 23:09 Ответить
Із можливістю внесення застави ?????????? Так на яку державу працюють наші суди????????
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03.04.2022 23:13 Ответить
подвесить за яйца с локацией и выложить в телеге
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03.04.2022 23:14 Ответить
Таких тварей, надо строжайше наказывать, без всяких там залогов. Иначе, такое будет продолжаться бесконечно.
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03.04.2022 23:17 Ответить
Влада береже ватників та шпигунів,як зіницю ока. Бо то ж сваілюді!
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03.04.2022 23:21 Ответить
воно вже має годувати черву, бо під підозрою воно встигне всі таємниці та секрети ворогу здати
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03.04.2022 23:23 Ответить
Нідерландського журналіста, який розповсюджував фото ракетних ударів по Одесі, позбавили акредитації та видворили з України.https://vechirniy.kyiv.ua/news/64306/
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03.04.2022 23:36 Ответить
а що роблять журналісти в прифронтових містах? Тим більш іноземні.
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04.04.2022 00:11 Ответить
Зараз влада базікає про покарання за звірства в Бучі. Яке нахєр покарання рашистів,якщо власних шпигунів ніхто не карає? Вперше в історії людства шпигунів та диверсантів не розстрілюють !!! Покарання буде таке ж як і вбивцям Небесної сотні! Нас обдурюють знову.
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03.04.2022 23:48 Ответить
Чоловік позначав на Google-мапі локації підрозділів ЗСУ у Донецькій області. Йому повідомлено про підозру, - прокуратура..."

Набагато простіше було б якщо б йому прокуратура вручила повідомлення про його смерть. І не потрібно було б ніяких розслідувань проводити.
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03.04.2022 23:54 Ответить
Чому його не розстріляли ? Це ж законо у воєнний час.
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03.04.2022 23:59 Ответить
Когда в Украине прекротят все эти левацкие игры? Во всех цивилизованных странах, во время войны, таких вешали по приговору военно-полевого суда. Или Буча ничему не учит!
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04.04.2022 00:02 Ответить
Когда в Украине прекротят все эти левацкие игры? Во всех цивилизованных странах, во время войны, таких вешали по приговору военно-полевого суда. Или Буча ничему не учит!
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04.04.2022 00:04 Ответить
Відправити його на полігон, там посадити на ланцюг і тренування по ньому бойовими снарядами або мінами.
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04.04.2022 00:07 Ответить
Для наводчиков, при условии наличия однозначных доказательств - расстрел.
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04.04.2022 00:57 Ответить
 
 