Мужчина отмечал на Google-карте места подразделений ВСУ в Донецкой области. Ему сообщено о подозрении, - прокуратура
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителю г. Славянска, который распространял информацию о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, 30 марта 2022 года мужчина обозначил на Google-карте одного из населенных пунктов Донецкой области местонахождение военных подразделений ВСУ и распространил изображение с указанным местом в одном из Telegram-каналов. При этом подозреваемый сделал сообщение в комментариях, добавив информацию по маршруту передвижение военнослужащих, которое не размещалось в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в порядке ст. 615 УПК Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
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Все, таке суразне й 'інтелектуальне', як лазня в вигрібній ямі...
@ShuNunn
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https://twitter.com/ShuNunn/status/1510595982995730437 7 ч
Під Макаровом льотчик не хотів здаватись і застрелився з мисливської рушниці…
https://twitter.com/i/status/1510595982995730437
Набагато простіше було б якщо б йому прокуратура вручила повідомлення про його смерть. І не потрібно було б ніяких розслідувань проводити.