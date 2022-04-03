Вопрос не только в Путине. Наказание должно получить все военное окружение, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что наказание за зверства в Украине должен получить не только российский президент Путин.

Об этом он заявил в интервью CBS, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, наказание должно быть справедливым.

"Мы верим в справедливость, в справедливость западного мира, любого мира. И потому вопрос не только в лидере РФ. Считаем, что это не справедливо. Вопрос в том, чтобы все военное окружение, все люди, которые давали приказы, все абсолютно должны оказаться перед судом и получить соответствующее наказание", - подчеркнул Зеленский.

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