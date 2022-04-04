3 апреля было поражено 6 целей - 2 самолета, 1 вертолет, 2 крылатые ракеты и поражен самолет-ретранслятор Ил-22, - Воздушные Силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За сутки 3 апреля силы украинской противовоздушной обороны поразили 6 целей.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Командование Воздушных Сил в фейсбуке.
"3 апреля зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили две крылатые ракеты, один вертолет, два самолета (Су-34 и Су-35) и поразили самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления). Из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что у самолета повреждения, разгерметизирована кабина и пилоты запросили аварийную посадку на аэродроме Ростова.
Истребители Воздушных Сил продолжают работу в небе, вытесняют врага на определенных направлениях, а также производят прикрытие ударных групп бомбардировочной и штурмовой авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
не березня...
Але чи правда збили хоч один, доказів немає. Місця падіння немає. Можливо, в перші дні війни робили контрпропаганду.
Якщо шукаєш родичів , то вони десь тут на фотці, частинами.
03.04.2022 - ну ви зрозуміли, Гастомель
По данным, "прилетело" в борт фрегата "Адмирал Эссен".
Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в том числе по Одессе.
Друже, *****....
Самолёт испытывался в два этапа в 1947-1948 годах, однако в серию передан не был.
кто накосячил ?
3 КВІТНЯ було вражено 8 цілей - 2 літаки, 1 гелікоптер, 2 крилаті ракети та уражений літак-ретранслятор Іл-22.
Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Путину проще уничтожить целую нацию, чем принять горькую правду !
Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !
P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
https://www.youtube.com/watch?v=5kocMF77puM