3 апреля было поражено 6 целей - 2 самолета, 1 вертолет, 2 крылатые ракеты и поражен самолет-ретранслятор Ил-22, - Воздушные Силы

За сутки 3 апреля силы украинской противовоздушной обороны поразили 6 целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Командование Воздушных Сил в фейсбуке.

"3 апреля зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили две крылатые ракеты, один вертолет, два самолета (Су-34 и Су-35) и поразили самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления). Из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что у самолета повреждения, разгерметизирована кабина и пилоты запросили аварийную посадку на аэродроме Ростова.

Истребители Воздушных Сил продолжают работу в небе, вытесняют врага на определенных направлениях, а также производят прикрытие ударных групп бомбардировочной и штурмовой авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные контролируют все воздушное пространство Украины, - пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ