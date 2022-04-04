РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18623 посетителя онлайн
Новости За рубежом
26 794 144
Венгрия (1564) выборы (24313) Виктор Орбан (237)

Премьер-министр Венгрии Орбан, партия которого побеждает на выборах, назвал своими оппонентами Сороса, Зеленского и "бюрократию Брюсселя"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал оппонентами президента Украины Владимира Зеленского, основателя фонда "Возрождение" Джорджа Сороса и "бюрократов Брюсселя".

Об этом он заявил в обращении к своим сторонникам после вероятной победы его партии "Фидес" на парламентских выборах в Венгрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы будем помнить эту победу до конца жизни, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством противников: местными левыми, международным левым крылом, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами и институтами империи Сороса, международными СМИ, а также украинским президентом. У нас никогда не было столько оппонентов (Орбан использовал слово "opponents", которое можно перевести и как "противники" , – прим.) одновременно", - сказал Орбан.

Зеленский критикует венгерские власти за блокирование санкций против РФ из-за вторжения в Украину, позицию по "закрытию неба" и запрет транзита оружия для ВСУ через территорию Венгрии.

В Венгрии прошли парламентские выборы, согласно первым результатам, партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана набрала 60% голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча "Вышеградской четверки" в Будапеште отменена из-за позиции Орбана по отношению к Украине

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+86
Если бюрократы Брюселля враги, почему тогда ты тварь не выйдешь с НАТО и ЕС?
показать весь комментарий
04.04.2022 02:15
+70
Я надеюсь,что этих ******** выкинутне только из нато но и из Евросоюза. Всей страной
показать весь комментарий
04.04.2022 02:14
+66
Викинути нахер венгрів з ЄС, задля таких ********* в ЄС нема майбутнього..., тому Британія його покинула, це трупак... одна така країна куплена ******, буде блокувати ініціативи всіх решта, ЄС можна поховати...
показать весь комментарий
04.04.2022 02:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Угорці і московити - угро-фінські племена. В 10 столітті їх предки перекочували з башкирії в Панонію, там віджали територію - і тепер вони угорці. А московити ( меря, мещеря, ерзя ) називають себе слов'янами і русскімі.
Одним словом - "зов предков"
показать весь комментарий
04.04.2022 05:50 Ответить
Це ж яким треба бути йолопом малограмотним або може кацапом спалившимся, щоб плутати угрів і угорців.....ахахахаха. ну давай пой нам далі ***** про 'вєлікоє пєресєлєніє народов'
показать весь комментарий
04.04.2022 11:50 Ответить
фінни, естонці, угорці, а також ерзя, меря, вепси тощо - це фінно-угорська мовна сім'я. Нажаль, мад'ярі дійсно "одної крові" з нами, і fenno-ugria - має місце бути. Тому пан Харченко не помилився.
показать весь комментарий
04.04.2022 14:45 Ответить
Що ще потрібно,щоб викючиии 'уорщину' з усіхЄвропеських спльнот??? Нащо,цей наистський уламок,усюди,усім, смердить.
Здичавіле,мерзенне утворення Не люди
показать весь комментарий
04.04.2022 06:00 Ответить
Мадяри - це башкири, тобто, настаящіє русскіє.
показать весь комментарий
04.04.2022 06:11 Ответить
Брехня!!!!! Башкири ( як і буряти чуваші мордвинці тощо) це азіати- раса монголоідів! І живуть ці люди здебільшого і зараз на своїх етнічних землях! І тільки рашистська пропогандистська псевдоісторія розповідає про 'вєлікоє перєсєлєніє народов' Азії в Європу і створення ними( булгарами типа болгарами) вєлікава славянскава рускава язика
показать весь комментарий
04.04.2022 11:46 Ответить
Венгрия вон из Евросоюза и НАТО!!!!
Это места Украины!!!
Ну как пропагандоны в Венгрии? Не хуже рашистких!!!!
показать весь комментарий
04.04.2022 06:42 Ответить
Історія нічому не вчить. З 1941 Угорщина теж підтримувала Німеччину, короч. фашистів.
показать весь комментарий
04.04.2022 07:15 Ответить
Конченый ублюдок из конченой страны. Можно махнуть рукой на эту гадость.
показать весь комментарий
04.04.2022 07:24 Ответить
комнатная собачка путлера
показать весь комментарий
04.04.2022 07:55 Ответить
Бюрократія і корупція Брюселю реально є. Вона дозволила москалям скупити пів Європи і впливати на політику всього ЄС. Такого колись не було. А цей Орбан, за гроші, також підігрує москалям.
показать весь комментарий
04.04.2022 08:01 Ответить
***********, угорці=кацапи
показать весь комментарий
04.04.2022 08:21 Ответить
Угорським нацикам недоношеним не місце в ЄС.
показать весь комментарий
04.04.2022 08:28 Ответить
Мадьяры должны после войны расплатиться за всю боль Украины, мрази.
показать весь комментарий
04.04.2022 08:33 Ответить
Дал же Бог соседей...что кацапия,что бульбы,что ******,одни тридварасы
показать весь комментарий
04.04.2022 08:47 Ответить
так це один етнос, рідня росіянь. Угорці зажди були прислужниками імперій і режимів.
показать весь комментарий
04.04.2022 08:56 Ответить
Перекрийте мадярам газопровід на кордоні Нехай газ бочками возять.
показать весь комментарий
04.04.2022 08:51 Ответить
Мадяри вам газ трупом України не смердить?
показать весь комментарий
04.04.2022 08:53 Ответить
вони про труп України мріють.
показать весь комментарий
04.04.2022 08:55 Ответить
Вот весна и показала кто где срал ...
И кстати всем тем, кто: " Не надо ссорится с Венгрией. Зачем нам лишние 137 км. границы с врагом". Булбафюрера тоже долго записывали в друзья и заискивали перед ним. С таким же аргументом. И это при том, что Бульбафюрер даже не заикался "об ущемлении прав этнических белорусов где-нибудь в Волынской области ...
показать весь комментарий
04.04.2022 08:54 Ответить
В усьому потрібно шукати позитив. ***** обіцяв Закарпаття Орбану, саме тому нас досі і не бомбили. Якби ця шавка Ху.ловська вчора програла, нас би почали обстрілювати...
А з мадярасами ми після перемоги над нацистами розберемося. Думаю не довго їм залишилося бути в ЄС та НАТО...
показать весь комментарий
04.04.2022 08:54 Ответить
Так, позитив що ***** сам публічно вскрився. Не маючи союзників крім фашиста, назвав противниками всю сьогоднішню коаліцію. Це справжній *****, попав в політичну Чорнобаївку та думає що кудись политить.
показать весь комментарий
04.04.2022 10:03 Ответить
Потрібно вже накінець переставати загравати з мадярами. Вони такі ж вороги як кацапи. Одного поля ягоди.
показать весь комментарий
04.04.2022 08:55 Ответить
Коротше кажучи, мадяри - шваль, - закінчив старий сапер Водічка свою розповідь, на що Швейк зауважив:

- Інший мадяр не винен у тому, що він мадяр.

- Як це не винний? - Загарячений Водічка. - Кожен із них винен, - сказав теж!»
показать весь комментарий
04.04.2022 08:58 Ответить
Угорці такаж сама мразь як і кацапи.
показать весь комментарий
04.04.2022 08:59 Ответить
В жовтні буду святкувати розгром "так званого Угорського повстання". Згадаю як батько їх бомбив з Тирасполя, цих прислужників фашистів.
показать весь комментарий
04.04.2022 09:00 Ответить
от же ж блин, расейские прастетутки! шо мадярська, шо усатая бульба
показать весь комментарий
04.04.2022 09:01 Ответить
Це ***** також як і його родич з підарації. Він наш ворог курва *****.
показать весь комментарий
04.04.2022 09:07 Ответить
Орбаняку на гилляку на мотузку
показать весь комментарий
04.04.2022 09:09 Ответить
Венгерский народ похоже забыли уроки 1956 года. И продолжает двигатся в сторону превращения своей страны в Беларусь Лукашенского подвида.
показать весь комментарий
04.04.2022 09:11 Ответить
Совсем иобанулись иобики
показать весь комментарий
04.04.2022 09:17 Ответить
Мрази
показать весь комментарий
04.04.2022 09:22 Ответить
Типичный параноик с манией величия, ему везде противники мерещатся, и кого-то он сильно напоминает
показать весь комментарий
04.04.2022 09:24 Ответить
Але мадяроті він любиться, як і ЄС з НАТО, одна з небагатьох країн яка має безвіз з США, совпаденіє...?)))
показать весь комментарий
04.04.2022 10:48 Ответить
В Венгрии диктаторский режим и более 7 признаков фашизма (из 14 Бритта). Это в центре Европы, в ЕС.
показать весь комментарий
04.04.2022 09:57 Ответить
Я казав що він переможе))) де тепер усі ті піз...боли котрі казали що, народ венгрии нєдапустит))) запам'ятайте любителі мадярів що більших фашистів як мадярота годі шукати, моя бабка швабка жила у Закарпатті за мадярів, розповідала що гірших ********* годі шукати, чехи були майфайні...
показать весь комментарий
04.04.2022 10:45 Ответить
Шановні украінці, просто зробіть для себе висновок. Я вже зробив: не купую ані мордорського, ані білоруського, ані мадьярського.
показать весь комментарий
04.04.2022 10:47 Ответить
Можемо ми не купувати, купують наші мери биручі откати від білорасєян, один содовий чого вартий, має у місті автобусний завод а купує мази, я вже не кажу про мільярдні тендери на будівництво доріг які через хабарі виграють білорасєяни...
показать весь комментарий
04.04.2022 10:52 Ответить
Навіщо для ЄС і НАТО потрібний орбан?
Все більше я переконуюсь, що мадяри виконують роль плахиша, щоб інші країни, так званого розвиненого демократичного світу, не забруднились в лайні і могли своє боягузтво і продажність перед кремлем ховати за відсутністью кворуму.
показать весь комментарий
04.04.2022 11:02 Ответить
Новоспечений європейський диктатор буде каламутити води у ЄС та підтримувати *****.
показать весь комментарий
04.04.2022 11:16 Ответить
Вот она - сила компромата.
показать весь комментарий
04.04.2022 14:26 Ответить
"...і сниться йому сонячна республіка Угорщина

з полями і тополями, фіатами і опелями,

соплями, рублями і солодкими коноплями,

з побудками і дудками, з фінансовими мутками,

з дешевими, кошерними, страшними проститутками,

з відкритими кордонами, циганськими баронами

і майже ще не вживаними польськими гандонами." (с) Жадан і Собаки
показать весь комментарий
04.04.2022 18:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 