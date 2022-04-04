Премьер-министр Венгрии Орбан, партия которого побеждает на выборах, назвал своими оппонентами Сороса, Зеленского и "бюрократию Брюсселя"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал оппонентами президента Украины Владимира Зеленского, основателя фонда "Возрождение" Джорджа Сороса и "бюрократов Брюсселя".
Об этом он заявил в обращении к своим сторонникам после вероятной победы его партии "Фидес" на парламентских выборах в Венгрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы будем помнить эту победу до конца жизни, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством противников: местными левыми, международным левым крылом, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами и институтами империи Сороса, международными СМИ, а также украинским президентом. У нас никогда не было столько оппонентов (Орбан использовал слово "opponents", которое можно перевести и как "противники" , – прим.) одновременно", - сказал Орбан.
Зеленский критикует венгерские власти за блокирование санкций против РФ из-за вторжения в Украину, позицию по "закрытию неба" и запрет транзита оружия для ВСУ через территорию Венгрии.
В Венгрии прошли парламентские выборы, согласно первым результатам, партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана набрала 60% голосов.
Пожалуйста, подождите...
Одним словом - "зов предков"
Здичавіле,мерзенне утворення Не люди
Это места Украины!!!
Ну как пропагандоны в Венгрии? Не хуже рашистких!!!!
И кстати всем тем, кто: " Не надо ссорится с Венгрией. Зачем нам лишние 137 км. границы с врагом". Булбафюрера тоже долго записывали в друзья и заискивали перед ним. С таким же аргументом. И это при том, что Бульбафюрер даже не заикался "об ущемлении прав этнических белорусов где-нибудь в Волынской области ...
А з мадярасами ми після перемоги над нацистами розберемося. Думаю не довго їм залишилося бути в ЄС та НАТО...
- Інший мадяр не винен у тому, що він мадяр.
- Як це не винний? - Загарячений Водічка. - Кожен із них винен, - сказав теж!»
Все більше я переконуюсь, що мадяри виконують роль плахиша, щоб інші країни, так званого розвиненого демократичного світу, не забруднились в лайні і могли своє боягузтво і продажність перед кремлем ховати за відсутністью кворуму.
з полями і тополями, фіатами і опелями,
соплями, рублями і солодкими коноплями,
з побудками і дудками, з фінансовими мутками,
з дешевими, кошерними, страшними проститутками,
з відкритими кордонами, циганськими баронами
і майже ще не вживаними польськими гандонами." (с) Жадан і Собаки