РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18623 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
17 281 102
оружие (9394) Дуда (643)

Украине нужны три вещи - оружие, оружие и еще раз оружие, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дуда

Фотографии из Бучи свидетельствуют, что не нужно искать компромиссов с агрессором любой ценой - Украине сейчас нужно много оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере президент Польши Анджей Дуда.

"Преступников следует назвать преступниками, привлечь их к ответственности и осудить. Фото из Бучи доказывают ошибочность убеждения, что нужно искать компромиссов любой ценой. На самом деле, защитникам Украины в первую очередь нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие",- написал Дуда.

Читайте: Мне трудно понять отношение Орбана к войне России против Украины, - Дуда
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+73
ну лучше не скажешь.
показать весь комментарий
04.04.2022 02:46
+42
И не просто оружие, а ракетное вооружение и авиация и много! Нужно вооружить Украину так, чтобы Армия Украины превосходила Армию РФ по вооружениям и по поколениям вооружений. Нужны вооружения последних поколений! Лучшие разработки! И много нужно инструкторов и добровольцев, которые на этих вооружениях уже работали и имеют опыт. Запад должен своих зеленых человечков отправлять сотнями тысяч!
показать весь комментарий
04.04.2022 02:49
+38
Польша має гідного президента. Це тому що він поляк...
показать весь комментарий
04.04.2022 02:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Неа - 5!
Ещё зброя и зброя!
показать весь комментарий
04.04.2022 11:33 Ответить
Дякуємо пане Президенте.
показать весь комментарий
04.04.2022 12:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 