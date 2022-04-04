Украине нужны три вещи - оружие, оружие и еще раз оружие, - Дуда

Фотографии из Бучи свидетельствуют, что не нужно искать компромиссов с агрессором любой ценой - Украине сейчас нужно много оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере президент Польши Анджей Дуда.

"Преступников следует назвать преступниками, привлечь их к ответственности и осудить. Фото из Бучи доказывают ошибочность убеждения, что нужно искать компромиссов любой ценой. На самом деле, защитникам Украины в первую очередь нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие",- написал Дуда.

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