Украине нужны три вещи - оружие, оружие и еще раз оружие, - Дуда
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Фотографии из Бучи свидетельствуют, что не нужно искать компромиссов с агрессором любой ценой - Украине сейчас нужно много оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере президент Польши Анджей Дуда.
"Преступников следует назвать преступниками, привлечь их к ответственности и осудить. Фото из Бучи доказывают ошибочность убеждения, что нужно искать компромиссов любой ценой. На самом деле, защитникам Украины в первую очередь нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие",- написал Дуда.
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