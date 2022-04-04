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"Люди плачут и ищут тела близких", - журналисты CNN о братской могиле в Буче

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

В освобожденном от российских оккупантов городе Буча журналисты обнаружили братскую могилу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Местные рассказали, что в первые дни войны тела похоронили на территории храма Андрея Первозванного и всех святых.

Команда CNN увидела по меньшей мере 10 тел в мешках, некоторые частично были покрыты землей.

Большинство тел, по словам местных, уже похоронены. Это около 150 человек, погибших в боях под Бучей.

Издание отмечает, что почву на территории храма, вероятно, копали, поэтому возможно, что там похоронено еще больше тел.

Журналисты CNN видели, как люди на месте братской могилы плакали и искали тела погибших близких.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина, - Джонсон о Буче
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Топ комментарии
+89
У бучанській різанині винен також особисто і Зеленський.
Бо коли американці сказали йому, за данними розвідки, що пуйло буде атакувати через білоруський кордон в напрямку зони відчуження (а значить дорогою на Бучу, Ірпінь), то Зеля навіть пальцем не поворохнув, що укріпити цей напрямок.
А навіть ще заявив, що такі 'страшилки'' від американців негативно пвпливають на економіку.
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04.04.2022 02:58
+63
Новий месидж від влади: мовчали і не готувалися, щоб паніки не було.
Паніки, блд. Дайте Нобелівську премію миру. Краще дві. Ще одну новоявленому підполковнику Арестовичу. А краще три. Генералу Єрмаку ще.
Американське топове видання "Wall Street Journal" повідомило сенсаційну новину. Ще у середині січня 2022 р. Володимира Зеленського було попереджено на найвищому рівні про агресію Росії, з відкриттям детальних планів нападу. Зробила це особа не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленського приїхав особисто (!!) директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бьорнс.
Тут треба зупинитися детально. Вільям Бьорнс за основним своїм фахом не розвідник. Він дипломат з багаторічним стажем. Білл Бьорнс був дотичний до операції "Буря в пустелі", до процесів розпаду Югославії і серії баканаський війн. У 2005-2008 рр. Білл Бьорнс був послом США у Росії.
Така людина попередженнями не розкидається і дуже гарно знає їм ціну. Одного факту, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особисто директор ЦРУ, достатьно аби збагнути - жарти в сторону.
Що мала тоді робити українське керівництво? Я наведу один факт. у Фінляндії в 1939 р. коли вирогідність загрози нападу стала високою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Наслення на добровольній основі, під керівництвом військових інженерів і спільно з армійськими саперами кілька місяців рило траншеї, будувало ДЗОТи, обладнувало артилерійські та мінометні позиції, робило завали на дорогах, тощо й тощо. У цю мережу укрплень були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".
Просто уявіть собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгненння на рубежі ріки Тетерів, наприклад. Що тоді було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубежі Тетерів, саме там йому завдали б відчутних втрат і примусили б до відступу. Але цього не сталося. Тому ворога довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучі, Ірпені, Гостомелі, тощо.
Що робив президент Зеленський, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову з Зленським мав "у середниі січня", тобто між 10 і 20 січня. А 19 січня Зеленський виступи зі своєю знаменитою промовою.
Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо". Наскільки справдилися плани Зеленського вам розповість кожен мешканець Бучі та Ірпеня.
І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворога довелося зупиняти у міській забудові замість зазделегідь укріплених позицій. Тоді Зеленський звинуватив у втратах серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили мільярди їхніх власних доларів аби закрити небо над Україною. Знаєте, після всього що вичудив керівник держави обраний 73% українців, я дивуюся що країни НАТО взагалі нам допомагають. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія і Франція у 1919 р.
І наостанок. Щодо самої цієї публікації. Я от просто нагадаю, що WSJ - це те саме видання яке повідомило що Зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Після того Абрамович почав кружляти навколо переговорів створюючи імітацію бурної діяльності, хоча у Заходу щодо його долі участі існують дуже великі сумніви.
Ще тоді з'явилася інформація, що WSJ інформацію про Абрамовича злив сам Білий дім, аби нагадати нашому ОПУ де їхнє справжнє місце. Інформацію про те, що діректор ЦРУ попереджав Зеленського видання здобути могло з єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - це не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленського попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запитань.
У першу чергу - людям які втратили все.
Світлана Ліщинська ©
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04.04.2022 03:51
+35
Детальнее надо начинать от предвыборного лозунга клована "договоримся посередине" и личным контролем нал спасением сержанта Журавля. Отводом войск а АТО на неподготовленные позиции, арестами и судилищем патриотов Украины. Хамское поведение с международными партнерами. Я, конечно, прекрасно понимаю что тебе быдлячество ближе к сердцу, но так не ведут себя лидеры цивилизованных стран.
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04.04.2022 06:30
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Бо,воно нелюд. Як,це сталося-?
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04.04.2022 06:52 Ответить
хай туди поїдевся зелена шлоїбень...допоможе поховати вбитих...чи тільки піаритись з екранів може?
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04.04.2022 07:30 Ответить
Слухайте ви, люди! Зараз не час сперечатись, хто прав, а хто винен. І, тим паче, висловлювати негатив щодо Президента країни, якого обрав народ! Не подобається він вам? А комусь подобається! Єдність- наша сила! Всі розборки потім. Місля ПЕРЕМОГИ!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!
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04.04.2022 07:40 Ответить
так, перемоги! але не зливу України в брудні перемовні договірняки! це, на що годяться наші "перемовники" - чергова пастка!означає залишитись без НІЧОГО, ніяких можливостей до захисту і ілюзорними "перспективами" на повернення територій! чергова рашистська брехня і ці перемовними самі пропонують нам здатися на милість отих свинособак?!
та краще вмерти!
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04.04.2022 09:56 Ответить
не спим стоїм їбашим. https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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04.04.2022 09:15 Ответить
Ау модератор!!! На форум залізло смердяча куча кацапських тролів!!! Аж противно,!!!щось робіть з ними!!
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04.04.2022 09:57 Ответить
А ты сам то кто такой ,без году один день тут ?
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04.04.2022 10:14 Ответить
?
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04.04.2022 09:59 Ответить


https://youtu.be/nKEmC4w9BpU Эти слова, этого генерала,относятся именно к нам украинцам и сейчас особенно после зверств этих отарков
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04.04.2022 12:57 Ответить
Всю рашистскую нечисть нужно убивать.
А с зелёной швалью мы будем разбираться после победы. И верёвок с фонарными столбами хватит на всех.
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04.04.2022 15:20 Ответить
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