В РФ начата скрытая мобилизация резервистов. Мотивационный фактор – улучшение материального положения путем мародерства, – оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 4 апреля

Начались сороковые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 4 апреля.

Как сообщается, военно-политическим руководством Российской Федерации начаты меры скрытой мобилизации резервистов с целью приведения воинских частей в штаты военного времени. При отборе кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены главные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства.

Уточняется, что командование вооруженных сил Российской Федерации рассчитывает привлечь при мобилизации около 60 тысяч человек.

Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.

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"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отражены семь вражеских атак, уничтожены две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом", - отчитываются в Генштабе.

Также отмечается, что зенитно-ракетными войсками Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено 6 воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты. Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22, то стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилотами совершена аварийная посадка на аэродроме Ростов.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам. Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины предотвращают деятельность авиации врага на определенных направлениях, осуществляют прикрытие ударных групп, бомбардировочной и штурмовой авиации.