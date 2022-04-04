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В РФ начата скрытая мобилизация резервистов. Мотивационный фактор – улучшение материального положения путем мародерства, – оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 4 апреля

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти

Начались сороковые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 4 апреля.

Как сообщается, военно-политическим руководством Российской Федерации начаты меры скрытой мобилизации резервистов с целью приведения воинских частей в штаты военного времени. При отборе кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены главные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства.

Уточняется, что командование вооруженных сил Российской Федерации рассчитывает привлечь при мобилизации около 60 тысяч человек.

Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.

Читайте: Оккупанты продолжают штурмовать Мариуполь и готовятся к наступлению на Северодонецк, - Генштаб ВСУ

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отражены семь вражеских атак, уничтожены две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом", - отчитываются в Генштабе.

Также отмечается, что зенитно-ракетными войсками Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено 6 воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты. Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22, то стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилотами совершена аварийная посадка на аэродроме Ростов.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам. Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины предотвращают деятельность авиации врага на определенных направлениях, осуществляют прикрытие ударных групп, бомбардировочной и штурмовой авиации.
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Топ комментарии
+37
у орды, всегда была, только одна мотивация, грабежи и убийства.
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04.04.2022 07:10
+18
весь героизм савецкага солдата в афганистане заключался в двух вещах - неумение воевать и массовое убийство мирного населения...
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04.04.2022 07:05
+11
Смерть рашистам! Слава ЗСУ!
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04.04.2022 07:18
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весь героизм савецкага солдата в афганистане заключался в двух вещах - неумение воевать и массовое убийство мирного населения...
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04.04.2022 07:05 Ответить
Ждем с нетерпением .. Пусть мешки берут что бы не тратиться на биомусор
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04.04.2022 07:19 Ответить
Та, мішки вони закуповували для проукраїнських активістів, проукраїнських учителів і вихователів дитячих садочків.
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04.04.2022 09:17 Ответить
На жаль, це правда
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04.04.2022 09:38 Ответить
у орды, всегда была, только одна мотивация, грабежи и убийства.
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04.04.2022 07:10 Ответить
Татаро монгольськая орда, что не уничтожили собой в аул забрать.... Москва была создана как улус орды. Ещё Л.Толстой писал "... Наглотавший татарщины Москву вы "Русью" назовёте..."
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04.04.2022 12:36 Ответить
***** гонить
.чергове "мясо"
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04.04.2022 07:16 Ответить
Смерть рашистам! Слава ЗСУ!
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04.04.2022 07:18 Ответить
лучшие из лучших зализывают раны тогда наберите лучших из худших
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04.04.2022 07:19 Ответить
Значит рашисты кончаються-хорошо их утилизируют.Еще пару месяцев в таком темпе сокращения рашистов и путлеру негде будет брать войска для оккупации.
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04.04.2022 07:24 Ответить
Населения 140 млн, на 100 млн больше чем у нас . Он фактически бесконечно сможет кошмарить Украину.
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04.04.2022 09:11 Ответить
140млн. крепостных не победят 40млн. вольных.
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04.04.2022 10:48 Ответить
Он не будет мобилизовывать баб, а это более половины тех 140 млн.
И всех тоже не может отправить в Украину, потому что надо стеречь другие границы и подавлять несогласных. Этого я уже рассчитать не умею, к сожалению.
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04.04.2022 11:25 Ответить
Это иллюзия. По сути эти 60 тыс. отморозков, это практически все имеющие какой-то военный опыт и мотивацию, кого рашка сможет собрать и то, только за большое бабло по меркам их Мухосрансков. Для Украины это отечественная война и мотивация украинцев понятна - защищать родину от российских фашистов и нас поддерживает цивилизованный мир. А для кацапов, ради чего они подыхают? На одном имперском угаре накачанном шизоидной пропагандой далеко не уедешь, особенно когда их смехдержава на глазах катится в пропасть, мир считает их изгоями и военными преступниками, а впереди не иллюзорная перспектива бесславно подохнуть и обезображенным трупом гнить на чужой земле.

Военные эксперты сходятся на том, что даже если рашка объявит массовую мобилизацию, то наберет 200-300 тыс. максимум и то, ценой очень больших усилий и времени. Даже если это случится, то это будет неопытное, деморализованное, плохо экипированное мясо на устаревшей, едва дышащей технике. Крови они у Украины конечно смогут выпить много, но по факту это уже будет последняя агония говноимперии.
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04.04.2022 13:32 Ответить
думаю те у кого есть боевой опыт понимают в какую жопу их отправят и хер их туда загонишь
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04.04.2022 07:27 Ответить
Тобто,загальні втрати перевищують 60 тис.
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04.04.2022 07:30 Ответить
зверніть увагу на райони призову - іноруські народності. Козлинобороді вже закінчились, в "дело" йдуть кочуючі орди. Вони завжди жили з грабежів і продажу невільників.
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04.04.2022 07:31 Ответить
Краснодар це українці
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04.04.2022 07:44 Ответить
там немає українців,там зараз манкурти, які прийдуть до неньки вбивати гвалтувати та грабувати!
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04.04.2022 08:46 Ответить
Ніякі вони не українці : кубанець отаман шкуро воював проти петлюрівців разом з іншими кубанцями, а ******* кубанці відбирали Крим в України.

Закінчилися там українці під час Голодомору.
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04.04.2022 08:51 Ответить
Навіть якщо вони там і залишились , вони вже стали точно такими ж кацапськими покидьками як і самі кацапи.
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04.04.2022 09:13 Ответить
Ще більші імперці, ніж мацкалі.
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04.04.2022 09:18 Ответить
Так більше нема кого... З мацкви та пітера призивати не будуть, там має бути картинка стабільності та добробуту. ..)))
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04.04.2022 07:45 Ответить
козлинобороді не закінчуються - вони ссуть
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04.04.2022 08:56 Ответить
Треба поштою відправляти на роісю пакети з залишками орків (байдуже які запчастини і чиї). Адреси родичів брати зі списків їхніх вояків. Може вони тоді подумають, хоч і навряд чи
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04.04.2022 07:47 Ответить
пошта між країнами не працює та й не подіє це,для кацапів життя не є цінністю
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04.04.2022 08:49 Ответить
кацапомясо засмердиться, Роснагляд не пропустить, а вимазані кровю пара берці, штани, берет, самий раз.

ФЛЕШМОБ.
ВІДПРАВ ЗАЛИШКИ ОКУПАНТА "ДАМОЙ"!
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04.04.2022 08:49 Ответить
Цей мотиваційний чинник з'явився не зараз, а діяв завжди. Чи той хто сказав про нього забув Чечню, Грузію і інші конфлікти з яких є маса відео?
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04.04.2022 07:56 Ответить
Нiхто не писав "зараз".Це вам так схотiлося.
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04.04.2022 08:06 Ответить
Пане, сказано що мотиваційним чинником мобілізації є мародерство. Де тут про те що це система?
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04.04.2022 08:48 Ответить
А де сказано шо не система? Мародерство присутне завжди на будь-якiй вiйни людства, I не розумiти цього це безглуздя.
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04.04.2022 08:53 Ответить
Тобто шановний пан хоче сказати що мотиваційним чинником для призову в нашу і наприклад армію США є мародерство?😃
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04.04.2022 10:26 Ответить
ОнотОле, эта аксиома действенна лишь для оккупационных армий, так что не кидайтесь какахами ни в нас ни в гамерику.
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04.04.2022 12:04 Ответить
Ну так ви би так відразу і сказали. А то з вашого попереднього коментаря можна зробити різні висновки. Тобто не я кидаю какахи, а якраз ви і доводиться виправдовуватися 😊
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04.04.2022 13:01 Ответить
Я сказал война и мародерство есть одно целое. Вы передернули на армию, причём украинскую. Впрочем, нахлобучивают свои теории на собеседника, это чрезмерная мнительность, врождённое качество перфекционистов.
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04.04.2022 13:20 Ответить
－Таварищи военнослужещие! Вам выпала великая честь освобадить братский народ от нацистов. Вы отправляетесь на Украину. Там вы сможете улучшить свае материальное положение. Вопросы есть?
－ Есть! Черные пакеты свои брать или нам выдадут?
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04.04.2022 08:33 Ответить
Вже потрібно нашій агентурі знищувати мародерів в кацапстані
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04.04.2022 08:47 Ответить
Просто треба для них залишати заміновану побутову техніку...
Наприклад, приклєїти скотчем пару газових запальничок до верхньої стінки мікрохвильовки - й маємо невелику вакуумну бомбу...
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04.04.2022 09:00 Ответить
Я усім кажу: Побачив москаля - вбий, інакше він вб'є тебе. Вони самі викреслили себе з людського виду ссавців.
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04.04.2022 08:54 Ответить
Я б ще додав-вбий будь яким способом, не дивлячись якого воно роду. Гарний росіянин-мертвий
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04.04.2022 09:05 Ответить
Элитные полки выбиты, что смогут отвоевать оставшиеся мобилизованые алконавты в тельниках, разве что повыворачивать карманы у своих же трупов, там много чего осталось..
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04.04.2022 09:02 Ответить
По 200 каждому..
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04.04.2022 09:16 Ответить
 
 