Ключевые бои в ближайшее время будут проходить в Мариуполе, Кременной, Рубежном, Попасной и на линии Изюм-Волноваха, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ключевые бои в войне против российских оккупантов в ближайшее время будут сосредоточены в Мариуполе, Кременной, Рубежном, Попасной, на линии Изюм-Волноваха и смогут существенно повлиять на исход войны в целом.
Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ключевая задача, которую ставит сейчас перед собой Российская Федерация – это окружить наши войска на востоке. Поэтому ключевые бои будут, безусловно, – это Мариуполь… это Кременная, Рубежное. В Луганской области – это Попасная, которая является для них (российских оккупантов. - Ред.) одним из ключевых пунктов на это время, и это также по линии Изюм-Волноваха", – сказал он в эфире национального телемарафона #UA вместе.
При этом Денисенко подчеркнул, что на этом направлении сосредотачиваются самые большие силы россиян и там будут проходить главные бои "ближайших дней или недель этой войны".
"От результатов этих боев будет зависеть результат промежуточного этапа, а может, и всей войны, украино-российской, 2022 года", – добавил советник главы МВД.
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Даже солнце над Украиной светит ярче и заставляет кацапов жмурится❗
А военные, что с одной стороны, что с другой, об этом естественно знают и никто свои планы из-за этого менять не будет.
Це дуже самовпевнено. А може люди сподіваются мирно здатися руським?
З логігою в тих регіонах завжди були проблеми.
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Всі думають, що це жарт, про "останнє китайське попередження".
Але, як вам ось таке?
Шас тільки форсують Донець біля Ізюма і вперед на Волноваху..... і всі в оточенні а ми попереджали. Нічого, вже скоро дирижер цих блогерів буде повторяти незабутню фразу -"Ми в дерьме, надо шото делать"
Взяти точку = перемога. Це знову ж таки кацапський нарратив. Ви часом не кацап?
Стратегічно війну каци програли на третій день і те що вони тимчасово візьмуть якийсь Ізюм/Кремінну/Рубіжне ціною багатотисячних втрат цього факту не змінить.