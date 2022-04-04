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Ключевые бои в ближайшее время будут проходить в Мариуполе, Кременной, Рубежном, Попасной и на линии Изюм-Волноваха, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донецк,луганск,донбасс

Ключевые бои в войне против российских оккупантов в ближайшее время будут сосредоточены в Мариуполе, Кременной, Рубежном, Попасной, на линии Изюм-Волноваха и смогут существенно повлиять на исход войны в целом.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ключевая задача, которую ставит сейчас перед собой Российская Федерация – это окружить наши войска на востоке. Поэтому ключевые бои будут, безусловно, – это Мариуполь… это Кременная, Рубежное. В Луганской области – это Попасная, которая является для них (российских оккупантов. - Ред.) одним из ключевых пунктов на это время, и это также по линии Изюм-Волноваха", – сказал он в эфире национального телемарафона #UA вместе.

При этом Денисенко подчеркнул, что на этом направлении сосредотачиваются самые большие силы россиян и там будут проходить главные бои "ближайших дней или недель этой войны".

"От результатов этих боев будет зависеть результат промежуточного этапа, а может, и всей войны, украино-российской, 2022 года", – добавил советник главы МВД.

Читайте: Враг перегруппировывает силы в Донецком направлении. Туда перебрасывают подразделения из Калининградской области, - Генштаб
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Топ комментарии
+14
Мы на своей земле!
Даже солнце над Украиной светит ярче и заставляет кацапов жмурится❗
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04.04.2022 07:48
+11
Кто верит в Бога молится за наших воинов, за победу, кто не верит в Бога, тоже молится за вас.
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04.04.2022 07:43
+9
Маєте на увазі стають жмурами?😏
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04.04.2022 07:55
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Кто верит в Бога молится за наших воинов, за победу, кто не верит в Бога, тоже молится за вас.
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04.04.2022 07:43 Ответить
Мій син там воює, а другий зачищає від цих потвор Київщину
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04.04.2022 10:08 Ответить
Ваши сыновья Герои. И Вам спасибо за защитников.
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04.04.2022 10:26 Ответить
Мы на своей земле!
Даже солнце над Украиной светит ярче и заставляет кацапов жмурится❗
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04.04.2022 07:48 Ответить
Маєте на увазі стають жмурами?😏
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04.04.2022 07:55 Ответить
А как ещё?
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04.04.2022 08:10 Ответить
меня постоянно гложет вопрос - почему к власти в Украине приходят редчайшие долбодятлы с таким коротким умом и длиннейшим языком... ну знаешь ты где будут рубежи... молодец... но ******* зачем? что ты показал лично мне? лично мне ты показал, что человек ты глупый, недалекий и продажный... но сказанное тобой осталось во мне... и ты вот ******** о рубежах и кому помог? ТЫ ПОМОГ ВРАГУ сделать рекогносцировку, улучшить логистику и т.п... потому как для такой работы вы, камцамольцы, не подготовлены... из-за таких ********** и ********* выходит одно - больше всего героев там, где командир ******* и все погрешности в планировании и ведении боев приходится исправлять бойцам на месте... короче - правильнее всего будет не *******, а молча делать свое дело...
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04.04.2022 07:56 Ответить
Це ж радник з МВС,він же нічого і не знає,меле що хоче щоб бути на слуху.Нічого він і не видасть.
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04.04.2022 08:00 Ответить
сам пишешь ерунду. Это всем известный очевидный расклад.
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04.04.2022 08:16 Ответить
Диванный стратег завидует тому что не при делах?
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04.04.2022 09:00 Ответить
Отвечу, как житель близлежащих городов. Это очень важная инфа, потому что местные считают, что пронесёт, эвакуироваться никуда не надо, переждём. Это, как говорится, последнее китайское предупреждение.
А военные, что с одной стороны, что с другой, об этом естественно знают и никто свои планы из-за этого менять не будет.
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04.04.2022 09:02 Ответить
Бути зараз в Краматорську чи Костянтинівці і сподіватися, що пронес?
Це дуже самовпевнено. А може люди сподіваются мирно здатися руським?
З логігою в тих регіонах завжди були проблеми.
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04.04.2022 09:13 Ответить
Спасибо, что лишний раз напомнили об исключительной умственной способности одной части Украины перед другой. Это очень помогает объединять страну. Ваш полезный идиотизм на уровне Фарионши.
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04.04.2022 11:06 Ответить
Это, как говорится, последнее китайское предупреждение
***********
Всі думають, що це жарт, про "останнє китайське попередження".
Але, як вам ось таке?

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04.04.2022 16:13 Ответить
А про хакнутий ворогом механізм приходу до влади не приходило на думку?
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04.04.2022 12:23 Ответить
Только крупные калибры спасут Украину.
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04.04.2022 08:20 Ответить
з трагічними нотками попереджує. Не тільки єрмака, але і моната з антоніною не пускають. Он друзі Авакова вже здриснули в Італію із общаком. А ці чогось сидять, малюють мрачні картини. А шо можуть бокнути - армія крисьониша ще сильна, пора в полон здаватись.
Шас тільки форсують Донець біля Ізюма і вперед на Волноваху..... і всі в оточенні а ми попереджали. Нічого, вже скоро дирижер цих блогерів буде повторяти незабутню фразу -"Ми в дерьме, надо шото делать"
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04.04.2022 09:51 Ответить
Так они и сейчас там "точатся"
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04.04.2022 10:41 Ответить
Якщо, залежить результат війни всі резерви туди. Я так розумію програємо там. програємо війну?!
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04.04.2022 10:43 Ответить
Це кацапська тактика - завалити м'ясом. На полі бою повинна бути оптимальна кількість всього. Інакше неймовірні втрати і поразка.

Взяти точку = перемога. Це знову ж таки кацапський нарратив. Ви часом не кацап?

Стратегічно війну каци програли на третій день і те що вони тимчасово візьмуть якийсь Ізюм/Кремінну/Рубіжне ціною багатотисячних втрат цього факту не змінить.
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04.04.2022 11:15 Ответить
 
 