Казни жителей Украины входили в план вторжения Путина, - глава британской MI6 Мур
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В британской разведывательной службе MI6 признали, что были осведомлены о возможности массовых внесудебных казней на территории Украины. Такие казни входили в планы президента России Владимира Путина по установлению контроля над Украиной.
Об этом написал глава разведывательной службы Ричард Мур в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Мур также отметил, что казни должны были производиться военными подразделениями российских войск, а также сотрудниками спецслужб России.
"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и спецслужбами. Сообщения о казнях гражданских лиц, поступающих из освобожденных районов, ужасают и пугают" - написал он в ответ на заявление главы МИД Великобритании Трасс по поводу российских зверств в Буче .
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Пожалуйста, подождите...
Нет, пред нами не Герника.
Не Сталинград.
Не Освенцима правда колючая.
Не залещицкий поезд, несущийся в Ад.
Нет, не Герника.
Буча.
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Мирный град разодрал террорист,
Одичалый российский фашист.
Бить его есть гуманность, прогресс,
Ведь маньяк не поймет политес.
Все остальные варианты имеют печальные последствия... Вот они и наступили...
-Жалко было оставить нажитое ... ?
А сейчас как с нажитым... , когда погибли... Что сейчас ?!
- не начни было эвакуироватся...
Нужно было уходить пешком...
Я понимаю кто из родственников нуждался в уходе и невозможно было уйти... Но не у всех же такая была ситуация... !!!