С начала вторжения РФ в Украине погиб 161 ребенок, более 264 ранены, - Офис Генпрокурора

На утро 4 апреля от вооруженной агрессии РФ в Украине более 425 детей пострадали. При этом 161 ребенок погиб и 264 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

По официально установленным данным, больше всего пострадало детей в Киевской - 75, Донецкой - 78, Харьковской - 59, Черниговской - 49, Николаевской - 34, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15 областях.

Сообщается, что 2 апреля ранен 9-летний ребенок во время обстрелов российскими оккупантами г. Угледар Донецкой области.

Кроме того, 3 апреля в результате обстрела г. Николаева ранены 11 человек, один из которых ребенок. Также 3 апреля в результате обстрела Харькова ранения получили трое детей.

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Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.