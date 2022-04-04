Кадры из Бучи напоминают о временах сталинского и нацистского тоталитаризма, - МИД Польши
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Польша сделает все, чтобы виновные в убийствах мирных жителей Бучи были наказаны.
Об этом говорится в заявлении МИД Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сообщения из освобожденного украинскими войсками города Бучи "наполняют ужасом, гневом и жаждой справедливости".
Преступления против гражданского населения запрещены международным гуманитарным правом о вооруженных конфликтах, стороной которого является Россия, Гаагской и Женевской конвенциями, а также обычным международным правом, отметили польские дипломаты.
"Фотографии мирных жителей, застреленных в затылок, со связанными руками, сравнимы с самыми темными временами сталинского и нацистского тоталитаризма", - подчеркивает МИД Польши.
Польское внешнеполитическое ведомство заверило, что сделает все возможное, "чтобы виновные в этих отвратительных действиях были привлечены к ответственности".
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Нет, пред нами не Герника.
Не Сталинград.
Не Освенцима правда колючая.
Не залещицкий поезд, несущийся в Ад.
Нет, не Герника.
Буча.
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Мирный град разодрал террорист,
Одичалый российский фашист.
Бить его есть гуманность, прогресс,
Ведь маньяк не поймет политес.