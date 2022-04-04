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Кадры из Бучи напоминают о временах сталинского и нацистского тоталитаризма, - МИД Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

буча

Польша сделает все, чтобы виновные в убийствах мирных жителей Бучи были наказаны.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сообщения из освобожденного украинскими войсками города Бучи "наполняют ужасом, гневом и жаждой справедливости".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет исказить заседание Совбеза ООН по зверствам в Буче, - Кислица

Преступления против гражданского населения запрещены международным гуманитарным правом о вооруженных конфликтах, стороной которого является Россия, Гаагской и Женевской конвенциями, а также обычным международным правом, отметили польские дипломаты.

"Фотографии мирных жителей, застреленных в затылок, со связанными руками, сравнимы с самыми темными временами сталинского и нацистского тоталитаризма", - подчеркивает МИД Польши.

Польское внешнеполитическое ведомство заверило, что сделает все возможное, "чтобы виновные в этих отвратительных действиях были привлечены к ответственности".
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Топ комментарии
+22
саме сталінського...

Рашисти позбавили людей збіжжя, коли відступали. Вони по-сталінськи порізали мішки та розсипали його, щоб зерно пропало і люди голодали. Бо їм не дісталося.
Повернулися нащадки тих, хто влаштував Голодомор в Україні.

Фотодоказ в Олега Шарпа
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04.04.2022 09:03
+14
Жительница села в Киевской области «отжала» у российских оккупантов ящик с боеприпасами, сообщает unian.net.

Трофей женщина спрятала в кроличьей клетке, а после освобождения села передала ВСУ!
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04.04.2022 09:14
+10
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04.04.2022 09:12
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саме сталінського...

Рашисти позбавили людей збіжжя, коли відступали. Вони по-сталінськи порізали мішки та розсипали його, щоб зерно пропало і люди голодали. Бо їм не дісталося.
Повернулися нащадки тих, хто влаштував Голодомор в Україні.

Фотодоказ в Олега Шарпа
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04.04.2022 09:03 Ответить
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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04.04.2022 09:11 Ответить
не спим стоїм їбашим. https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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04.04.2022 09:11 Ответить
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04.04.2022 09:12 Ответить
Интересно,еще есть желающие испытать на себе всю прелесть руZZкого мира?
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04.04.2022 09:13 Ответить
Жительница села в Киевской области «отжала» у российских оккупантов ящик с боеприпасами, сообщает unian.net.

Трофей женщина спрятала в кроличьей клетке, а после освобождения села передала ВСУ!
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04.04.2022 09:14 Ответить
Уверен что наше сбу станет что то на подобие моссада, и будет этих тварей десятилетиями находить и стрелять, сам бы подписался на такое, бесплатно
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04.04.2022 09:17 Ответить
Я готовий присвятити цьому усе подальше життя. Потрібні люди зі здібностями до іноземних мов, з військовим вишкілом, без емпатії.
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04.04.2022 09:27 Ответить
Задолго до вторжения в Мордоре был принят закон о принудительном труде заключённых, т. е. практически была воссоздана система ГУЛАГ. Ещё ранее Шойгу плёл о городах миллионниках за Уралом.
При наступлении они везли с собой краматории, везли не для себя, везли для нас.
Буча была спланированна заранее, и всё это планировалось провести везде, по всей Украине.
Слава Украине!
Смерть москалям!
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04.04.2022 09:33 Ответить
Это не Герника
.

Нет, пред нами не Герника.

Не Сталинград.

Не Освенцима правда колючая.

Не залещицкий поезд, несущийся в Ад.

Нет, не Герника.

Буча.
.

Мирный град разодрал террорист,

Одичалый российский фашист.

Бить его есть гуманность, прогресс,

Ведь маньяк не поймет политес.
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04.04.2022 09:45 Ответить
Все те саме було задовго до появи нациського і сталінского тоталітаризмів, коли ті самі московскі бузувіри до пня вирізали мирне населення Варшави року 1794. Але лядьский МЗС дипломатично шукатиме на Москві добрих удмуртів поневолених злим вепсом.
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04.04.2022 09:46 Ответить
Ех євросоплежуї, ви могли це зупинити ще в 2014, коли росіяни вбили депутата Рибака, розрізавши йому живіт, коли вбили 16 річного футболіста за жовто-синю стрічку на портфелі, коли під іловайськом вбили солдатів у погодженому коридорі для виходу... Але ви змовчали і лише російських вбивць підбадьорували.... На вас також Європо, є частина крові цих вбитих росіянами українців.
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04.04.2022 09:53 Ответить
Фото не з Бучі , а з Мотижина
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04.04.2022 10:42 Ответить
My to pamiętamy Katyń masakra Warszawy i Zamościa przez Niemców. Boże chroń Ukrainę. Śmierć kacapom bez litości
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04.04.2022 10:50 Ответить
Każdego Kacapa autora masakry w Buczy znaleźć i kula w łeb
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04.04.2022 10:52 Ответить
 
 