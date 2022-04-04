Оккупанты обстреляли несколько сел на Днепропетровщине на границе с Херсонской областью, - ОВА

Ситуация в Днепропетровской области остается контролируемой, вражеских войск на территории региона нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Началась новая рабочая неделя. Выходите на работу, кто этого еще не сделал. Стране нужна Ваша поддержка и помощь. Экономика должна работать", - обращается он к жителям региона.

По информации Резниченко, ночью враги обстреляли несколько сел на границе с Херсонщиной.

"Никто не пострадал. Область под контролем Вооруженных сил. Вражеских войск на нашей территории нет", – добавляет он.

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