ЕС обсудит новый пакет санкций против России. Речь идет об эмбарго на энергоносители и запрете использования портов, - Financial Times
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Послы стран Евросоюза планируют собраться в среду, чтобы обсудить пакет новых санкций против России в связи с вторжением ее войск в Украину и зверствами оккупантов Киевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Financial Times со ссылками на информированные источники.
По сообщениям источников, санкционные меры, предложенные некоторыми государствами, могут затронуть как индивидуальные ограничения, так и эмбарго на экспорт российских товаров. Предлагается обсудить дополнительные ограничения и эмбарго на ввоз из России энергоносителей, таких как уголь, нефть и газ, запрет на использование российскими судами портов ЕС.
Как отмечает издание, сейчас "призывы к введению санкций против российского экспорта энергоносителей становятся все громче".
Пожалуйста, подождите...
1. Ми віддали свій ядерний потенціал де вони гарантували нам суверенітет. А те що вони через своє боягузтво перетворили його на декларативний, не говорить про те що вони нічого не винні.
2. Ми захищаємо кордони всієї Європи, а не тільки свої. Якби нас не було - зараз би цей удар прийняли і Румунія, і Польща, і всі країни Євросоюзу.
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
2. Не вони (Європейський Союз), а лише Велика Британія та США були підписантами меморандуму, ні одна ні інша країна не являється членами ЄС;
3. Росія не нападе на НАТО, так як розуміють, що така війна призведе або до повного знищення Росії, або до ядерної війни.
Дуже не приємно визнавати факти, але Європейський Союз, НАТО, США, Велика Британія, Канада, G7 - нічого нам не винні і нічим нам не зобов'язані.
Ти купиш в нього той товар, бо він трішки дешевший?
Чи краще переплатити і знайдеш іншого продавця?
Завдання просте як 2+2
Тест на гідність і угоду з власною совістю.
А тому, що вся повнота влади в Україні в руках однієї партії.
Плюс до них додалися Єрмаки і Татарови з Портновими
Боюся, що вони і злочини руських під Києвом спустять на галямах, як свого часу спустили справу вагнерівців
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
дуже хочеться вірити...що після Бучі, Харкова, Маріуполя, Херсону... ...
наступить прозріння..
і НЕ буде в УКРАЇНСЬКІЙ політиці медведчуків, шуфричів, рабіновичів, тупіцкіх, бужанскіх, ків, дубінскіх, партнових, арахамій,мураєвих, бойків, балог, табалових, васадз.. і ...і... і..
еще и орбан возглавит ЕС шоб точно победить русских фашистов
Чого вартий міністр фінансів, який вже готувався обговорювати маріонетковий уряд України після окупації росією😡
стабільність його режиму...Тому жодних змін у самому кремлі, зважаючи на все,скоро в майбутньому можна не очікувати ...
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
шрьодери та інші адепти руSSкого міра добряче "відпрацьовують" 30-срібних від газпрому...
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям