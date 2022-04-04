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Мэр Надал о вчерашних взрывах в Тернополе: Враг попытался разрушить объект критической инфраструктуры
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Накануне вечером в Тернополе были слышны взрывы. Враг попытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером, 3 апреля, около 22:20, враг попытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе. Пострадавших нет. На месте работают работники службы ГСЧС и полиции. Более подробная информация - на брифинге в 10:00", - отметил он.
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