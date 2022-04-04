Мэр Надал о вчерашних взрывах в Тернополе: Враг попытался разрушить объект критической инфраструктуры

Накануне вечером в Тернополе были слышны взрывы. Враг попытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером, 3 апреля, около 22:20, враг попытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе. Пострадавших нет. На месте работают работники службы ГСЧС и полиции. Более подробная информация - на брифинге в 10:00", - отметил он.

Также читайте: Оккупанты обстреляли несколько сел на Днепропетровщине на границе с Херсонской областью, - ОВА