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Новости Война в Украине
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Мэр Надал о вчерашних взрывах в Тернополе: Враг попытался разрушить объект критической инфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тернополь

Накануне вечером в Тернополе были слышны взрывы. Враг попытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером, 3 апреля, около 22:20, враг попытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе. Пострадавших нет. На месте работают работники службы ГСЧС и полиции. Более подробная информация - на брифинге в 10:00", - отметил он. 

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не спим стоїм їбашим. https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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04.04.2022 09:46 Ответить
Для чого оці "Спробував". Щоб ще раз спробував? Злості не вистачає.
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04.04.2022 09:47 Ответить
Навіть якщо знищив за першим разом, то ця інформація спонукає рашу випустити ще дві ракети вартістю кілька мільйонів доларів. Чим погано?
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04.04.2022 09:54 Ответить
Що наступного разу там можуть бути люди.
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04.04.2022 09:58 Ответить
У Василькові ракета на днях влучила у будівлю, яку зруйнували ще на початку вторгнення.
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04.04.2022 10:42 Ответить
Певно з Білорусі...
Драник повинен висіти поряд з ******.
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04.04.2022 09:52 Ответить
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04.04.2022 09:56 Ответить
 
 