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Ночь в регионах: В Херсонской области ухудшается ситуация, ракетный удар по Одессе и постоянные обстрелы Николаева, - отчеты ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

По состоянию на утро 4 апреля, по информации областных администраций в Херсонской области, ухудшается ситуация — взрывы и обстрелы на территории всей области.

Об этом говорится в отчетах облгосадминистраций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Неспокойно в Одесской области: ночью – ракетный обстрел Одессы. Есть попадание в инфраструктурный объект. Детали уточняют.

Тернопольщина: во время воздушной тревоги, вчера примерно в 22:30 враг сбросил вражеский объект на территорию нефтебазы в Тернополе. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники службы ГСЧС и полиции.

Харьков: вечером оккупанты обстреляли Слободской район Харькова - 7 человек погибли, 34 ранены, среди них 3 детей. Бои продолжаются в Изюмском направлении.

Донецкая область. Марьинка — попытка наступления, атака отбита. Сейчас все контролируется. Авдеевка – обстрелы реактивной артиллерией. Есть раненые среди гражданских, поврежденные жилые дома и инфраструктура. Красногоровка, Угледар, Светлодарск - обстрелы.

Мариуполь – без изменений. Блокада. Зеленый коридор, обещанный для Красного Креста, не сработал.

Также читайте: Оккупанты обстреляли несколько сел на Днепропетровщине на границе с Херсонской областью, - ОВА

Луганщина: почти все города под постоянным минометным огнем, повсюду пожары. Объемы разрушений и данные по раненым и погибшим устанавливаются.

Вчера во время артобстрела в Новодружевске погибли два волонтера, которые выдавали гуманитарку людям.

Николаевская область. По городу обстрелы днем и ночью. Данные о пострадавших в результате обстрелов ночью уточняются. Сегодня утром снова были обстреляны спальные районы Николаева. Данные о пострадавших уточняются. Вечером 3 апреля был обстрелян город Очаков, есть погибшие и раненые.

Ухудшается ситуация в Херсонской области. Взрывы и обстрелы – на территории всей области, особенно на границах Днепропетровщины и Николаевщины. В селах отсутствуют свет и вода, лекарств нет вообще, а магазины закрыты с начала войны. Ситуация критическая. За последние сутки 67 населенных пунктов в Херсонской области остаются без электро- и водоснабжения.

Черниговская область: ВСУ проверяют освобожденные от оккупантов села Черниговской области в северной части и ближе к границе. Обстрелов Чернигова не было, постоянные воздушные тревоги.

Киевская область. Продолжается зачистка и разминирование в Бучанском, Вышгородском и Броварском районе. В громадах, которые были под оккупацией, проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения, связи, завозится гуманитарная помощь.

Также правоохранители фиксируют преступления оккупантов, которые были причинены в отношении мирного населения. Установлен усиленный комендантский час.

Также смотрите: В ритуальной службе Бучи насчитали 340 тел, но это еще не все: "20 адресов еще есть на завтра. Многие похоронены во дворах". ВИДЕО

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях, Житомирщине, Сумщине, Черкасщине и Полтавщине.
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Топ комментарии
+7
"В Херсонській області погіршується ситуація - вибухи та обстріли на території всієї області "
З урахуванням того, що область окупована це не погіршення ситуації а покращення.
Бьют ворога
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04.04.2022 09:53
+7
ще не доходить до тої ""влади, що ВЕСЬ південь - мета пуйла?
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04.04.2022 09:58
+6
Я так смотрю,арахамия хочет хоть какой то подарочек путину сделать на 9 мая.Пуст только попрбуют.
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04.04.2022 10:07
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"В Херсонській області погіршується ситуація - вибухи та обстріли на території всієї області "
З урахуванням того, що область окупована це не погіршення ситуації а покращення.
Бьют ворога
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04.04.2022 09:53 Ответить
особливо на кордонах Дніпропетровщини та Миколаївщини
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04.04.2022 10:00 Ответить
ще не доходить до тої ""влади, що ВЕСЬ південь - мета пуйла?
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04.04.2022 09:58 Ответить
в Штабі ВСУ всі плани знають..і план Б і план В..якшо нам простим громадянам зрозуміло то що видумаєте в Штабі не знають? розвідка працює і все відомо
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04.04.2022 10:04 Ответить
Да тут сплошь гениальные стратеги, прогнозирующие на десятилетия и просчитывающие на 64 хода вперед.
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04.04.2022 10:11 Ответить
тут набагато розумнійші люди ніж в офісі президента !
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04.04.2022 10:33 Ответить
Я щось пропустив? Офіс президента керує стратегією оборони?
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04.04.2022 10:51 Ответить
ти мабуть дійсно пропустив останні 3 роки . офіс президента керує всім ! скажи будь ласка, який великий стратег дав наказ розмінувати проходи з Криму та поставити на ремонт Сагайдачного ?
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04.04.2022 11:16 Ответить
Конспірологію обговорювати не маю бажання. Розмінував якийсь крот у армії або СБУ.
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04.04.2022 12:11 Ответить
ця "конспірологія " називається державна зрада ! одна людина це зробити не могла є ініціатори , керівники і виконавці .
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04.04.2022 12:52 Ответить
Ні. Це все ще конспірологія. Достатньо одного високопосадовця та кілька його посіпак.
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05.04.2022 00:29 Ответить
Я так смотрю,арахамия хочет хоть какой то подарочек путину сделать на 9 мая.Пуст только попрбуют.
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04.04.2022 10:07 Ответить
40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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04.04.2022 10:06 Ответить
ага..і мольфари і віщуни..і карти таро і до церкви з молитвами..а От тільки куля зупиняє окупанта
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04.04.2022 10:19 Ответить
важливо вміти аналізувати свій психологічний стан і стан ворога теж не зайве проаналізувати, тоді не станете іграшкою в руках ворога, бо вбиває не тільки куля, інформація теж вбиває, тому раджу прислухатися до спеціалістів а не до мольфарів і віщунів.
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04.04.2022 10:24 Ответить
По факту из 6 направлений атаки на 4 апреля 3 с треском провалились. Работаем и делаем все, чтобы полностью освободить Украину
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04.04.2022 10:07 Ответить
Відносно спокійно це ніч у сховищах, бо нелюди гатять куди попало навіть в містах далеко від фронту. Бережіть себе
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04.04.2022 10:21 Ответить
В кацапских чатах "адиннарот" невероятно ликует от ракетных ударов по Одессе. Совсем недавно они собирались их спасать и освобождать , а сейчас радуются тому, что их убивают, нереальные придурки...
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04.04.2022 11:17 Ответить
Николаев, район Намыв. Утром прилетело две "зажигалки" судя по всему фосфорные.
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04.04.2022 11:37 Ответить
 
 