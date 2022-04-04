Ночь в регионах: В Херсонской области ухудшается ситуация, ракетный удар по Одессе и постоянные обстрелы Николаева, - отчеты ОВА

По состоянию на утро 4 апреля, по информации областных администраций в Херсонской области, ухудшается ситуация — взрывы и обстрелы на территории всей области.

Об этом говорится в отчетах облгосадминистраций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Неспокойно в Одесской области: ночью – ракетный обстрел Одессы. Есть попадание в инфраструктурный объект. Детали уточняют.

Тернопольщина: во время воздушной тревоги, вчера примерно в 22:30 враг сбросил вражеский объект на территорию нефтебазы в Тернополе. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники службы ГСЧС и полиции.

Харьков: вечером оккупанты обстреляли Слободской район Харькова - 7 человек погибли, 34 ранены, среди них 3 детей. Бои продолжаются в Изюмском направлении.

Донецкая область. Марьинка — попытка наступления, атака отбита. Сейчас все контролируется. Авдеевка – обстрелы реактивной артиллерией. Есть раненые среди гражданских, поврежденные жилые дома и инфраструктура. Красногоровка, Угледар, Светлодарск - обстрелы.

Мариуполь – без изменений. Блокада. Зеленый коридор, обещанный для Красного Креста, не сработал.

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Луганщина: почти все города под постоянным минометным огнем, повсюду пожары. Объемы разрушений и данные по раненым и погибшим устанавливаются.

Вчера во время артобстрела в Новодружевске погибли два волонтера, которые выдавали гуманитарку людям.

Николаевская область. По городу обстрелы днем и ночью. Данные о пострадавших в результате обстрелов ночью уточняются. Сегодня утром снова были обстреляны спальные районы Николаева. Данные о пострадавших уточняются. Вечером 3 апреля был обстрелян город Очаков, есть погибшие и раненые.

Ухудшается ситуация в Херсонской области. Взрывы и обстрелы – на территории всей области, особенно на границах Днепропетровщины и Николаевщины. В селах отсутствуют свет и вода, лекарств нет вообще, а магазины закрыты с начала войны. Ситуация критическая. За последние сутки 67 населенных пунктов в Херсонской области остаются без электро- и водоснабжения.

Черниговская область: ВСУ проверяют освобожденные от оккупантов села Черниговской области в северной части и ближе к границе. Обстрелов Чернигова не было, постоянные воздушные тревоги.

Киевская область. Продолжается зачистка и разминирование в Бучанском, Вышгородском и Броварском районе. В громадах, которые были под оккупацией, проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения, связи, завозится гуманитарная помощь.

Также правоохранители фиксируют преступления оккупантов, которые были причинены в отношении мирного населения. Установлен усиленный комендантский час.

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Относительно спокойно ночь прошла во многих областях: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях, Житомирщине, Сумщине, Черкасщине и Полтавщине.