Общие потери РФ с начала войны – около 18,3 тыс. человек, 147 самолетов, 134 вертолета, 647 танков и 1 844 бронированные машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 апреля потери личного состава противника составляют около 18,3 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 18300 человек,

танков ‒ 647 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1844 ед,

артиллерийских систем – 330 ед,

РСЗО - 107 ед,

средства ПВО - 54 ед,

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самолетов – 147 ед,

вертолетов – 134 ед,

автомобильной техники - 1273 ед,

корабли/катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.