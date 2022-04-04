Общие потери РФ с начала войны – около 18,3 тыс. человек, 147 самолетов, 134 вертолета, 647 танков и 1 844 бронированные машины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 апреля потери личного состава противника составляют около 18,3 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 18300 человек,
танков ‒ 647 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1844 ед,
артиллерийских систем – 330 ед,
РСЗО - 107 ед,
средства ПВО - 54 ед,
самолетов – 147 ед,
вертолетов – 134 ед,
автомобильной техники - 1273 ед,
корабли/катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 92.
Специальная техника – 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Тогда 1500 км фронта х 40 дней = 60 000 трупов. Берем число раненых - это убитые * 3.
Тогда раненых - 180 000. Итого суммарные потери ~ 240 000.
Вменяемые опровержения будут?
Є: єрмаки та компанія постачали набої з "сирим" порохом та робили інші саботажі щодо ЗСУ....
приймай до розрахунку 500-600 км активного фронту.
Мое мнение таково. Раз в рф объявлена мобилизация, пусть даже и скрытая, значит ее потери не просто чувствительные, они огромные. А с официальные цифрами ни Украинскими, и тем более с российскими они ну никак не сходятся.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
Не знаю что лучше, так, или если бы они попали в котел.
Військові роблять що можуть з урахуванням власних можливостей та протидії ворога.
Віримо ЗСУ а не диванним стратегам.