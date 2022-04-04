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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15459) война (47249) Генштаб ВС (4357) ликвидация (1984) уничтожение (3962) потери (3874)

Общие потери РФ с начала войны – около 18,3 тыс. человек, 147 самолетов, 134 вертолета, 647 танков и 1 844 бронированные машины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 апреля потери личного состава противника составляют около 18,3 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 18300 человек,

танков ‒ 647 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1844 ед,

артиллерийских систем – 330 ед,

РСЗО - 107 ед,

средства ПВО - 54 ед,

Также читайте: В РФ начата скрытая мобилизация резервистов. Мотивационный фактор – улучшение материального положения путем мародерства, – оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 4 апреля

самолетов – 147 ед,

вертолетов – 134 ед,

автомобильной техники - 1273 ед,

корабли/катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Общие потери РФ с начала войны – около 18,3 тыс. человек, 147 самолетов, 134 вертолета, 647 танков и 1 844 бронированные машины 01
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Топ комментарии
+9
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
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04.04.2022 10:11
+6
Литачки пошли в отрыв
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04.04.2022 10:04
+4
Сам придумал "математику" и требуешь опровержения своих же расчётов? Ты придумал, ты и доказывай верность своего расчёта.
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04.04.2022 10:36
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Преположим, что ВСУ убивают по 1 солдату РФ на 1 км фронта за 1 день.
Тогда 1500 км фронта х 40 дней = 60 000 трупов. Берем число раненых - это убитые * 3.
Тогда раненых - 180 000. Итого суммарные потери ~ 240 000.
Вменяемые опровержения будут?
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04.04.2022 10:02 Ответить
Вменяемые опровержения будут?-
Є: єрмаки та компанія постачали набої з "сирим" порохом та робили інші саботажі щодо ЗСУ....
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04.04.2022 10:14 Ответить
Ну уже почти 40 дней. а это время 18 тысяч (хотя я слышал что реальные потери рашистов могут быть до 22000), итого 450 в день что ближе. Тогда ихние потери составляют около 72000
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04.04.2022 10:15 Ответить
Раненых обычно в 3-4 раза больше чем убитых + в официальные сводки не вносят наёмников и всякую шалупень из ордло!
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04.04.2022 11:09 Ответить
далеко не вздовж всього фронту відбуваються регулярні зіткнення. інтенсивність відрізняється істотно...
приймай до розрахунку 500-600 км активного фронту.
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04.04.2022 10:18 Ответить
Принято. 500 км фронта интенсивных боевых действий. Тогда потери на таком 1 км фронте в 1 день каковы? Так же оставить одного дебила в день? Когда-то никого, а когда-то десятки. А в среднем? Есть мнения военных? Но даже в этом случае суммарные потери рф - 80 000.
Мое мнение таково. Раз в рф объявлена мобилизация, пусть даже и скрытая, значит ее потери не просто чувствительные, они огромные. А с официальные цифрами ни Украинскими, и тем более с российскими они ну никак не сходятся.
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04.04.2022 10:29 Ответить
18 тысяч на концерте у Кобзона + 30 тыс. тяжело раненых с долгим сроком восстановления или безвозвратных (инвалидов). Это около 50000 вместе, что является утратой четверти задействованной группировки, - это очень много. Но дело не в том как много потеряно а в том что они не могли и не могут до конца выполнить задачи из-за этого и пытаются провести мобилизацию.
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04.04.2022 11:17 Ответить
Есть. Фронта как такового нет. Есть "червяки" великого будівництва, ну и населенка, где кацапы ставят свой металлолом.
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04.04.2022 10:23 Ответить
Сам придумал "математику" и требуешь опровержения своих же расчётов? Ты придумал, ты и доказывай верность своего расчёта.
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04.04.2022 10:36 Ответить
Литачки пошли в отрыв
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04.04.2022 10:04 Ответить
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04.04.2022 10:36 Ответить
40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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04.04.2022 10:05 Ответить
Мало дохлых кацапов. При отходе рашистов из Киевской и Сумской области надо было лупить по ним из всего оружия что было по скоплениям техники, а так дали выйти почти без потерь.
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04.04.2022 10:11 Ответить
Походу там был договорняк на переговорах, поэтому они спокойно загрузили награбленное и поехали.
Не знаю что лучше, так, или если бы они попали в котел.
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04.04.2022 10:20 Ответить
Почему ты не пошел на разминирование территорий, которые орки оставили чтобы прикрыть свой отход? С твоей помощью ВСУ разбили бы отходящих.
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04.04.2022 14:12 Ответить
Лупили по ним, лупили вони - було голосно. "Дали вийти" - ой, зрада моя зрадонька.
Військові роблять що можуть з урахуванням власних можливостей та протидії ворога.
Віримо ЗСУ а не диванним стратегам.
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04.04.2022 10:20 Ответить
це мабуть один з багатьох диванних вояк, якi тут верещать!
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04.04.2022 10:24 Ответить
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
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04.04.2022 10:11 Ответить
Треба розміщувати об'яви про винагороду за здану техніку на узбіччях доріг, де є ймовірність прориву орків - замість банерів, дорожніх вказівників тощо.
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04.04.2022 10:18 Ответить
в укр. мовi немае слова "об`ява", а треба писати "оголошення"
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04.04.2022 10:27 Ответить
В українські мові є і таке слово, але воно відходить від вживання. Ці два слова рівноцінні.
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04.04.2022 11:15 Ответить
в укр.мовi е слово "оголошення" а об`яви пишуть кацапи
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04.04.2022 10:30 Ответить
українською "Ігор", а не "Игорь"
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04.04.2022 11:20 Ответить
Явный недобор по вертолётам.Считаю необходимым подтянуть показатели ударами по аэродромам в Белоруси и России
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04.04.2022 12:01 Ответить
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04.04.2022 16:39 Ответить
 
 