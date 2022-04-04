США решительно осуждают зверства кремлевских сил в Буче. Мы добиваемся ответственности для виновных, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США решительно осуждают очевидные зверства кремлевских сил в Буче и всей Украине.
Об этом сообщил в твиттере государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ.
"Мы решительно осуждаем очевидные зверства кремлевских сил в Буче и всей Украине. Мы добиваемся ответственности, используя все доступные инструменты, документируя и делясь информацией, чтобы привлечь к ответственности виновных", - отметил Блинкен.
Топ комментарии
+14 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий04.04.2022 10:01
+10 Саша Пончик
показать весь комментарий04.04.2022 10:03
+7 Garry Grant
показать весь комментарий04.04.2022 10:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
а оте засудження - мало гріє, м'яко кажучи..., хіба би десь засунути, у відповідну шпаринку...
А у нас, спасибо союзникам, достаточно ништяков.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
он хочет подменить этнос
так что война до полного разгрома кацапов !!
**********
І смішно, і сумно. Але це факт!
Скоро и ракетами обеспечивать будут👊💥
рішуче засуджують ? І продовжують спостерігати як на смертельних гладіаторських боях ...
ЗБИТТЯ МН-17 ВЖЕ 7 РОКІВ НІЯК НЕ ЗАСУДИТЕ!
ЧЕКАЄТЕ СМЕРТІ УКРАЇНИ, А ТОДІ СУД БУДЕ!
О, НІ!
ХТО ВИ Є?!
ПОКАРАННЯ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС МАЄ БУТИ МИТТЄВИМ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
США пора почистить свою страну от орков а не выражать и осуждать. Пора открывать второй сезон охоты на ведьм, тем более что рашистских ведьм в странах Запада что-то уж слишком много стало.
а що там з Boeing MH 17, який збили руSSкі терористи в липні 2014...??!
можна ЩЕ 10-15 років почекати на правосуддя ...
а жертвам від цього НЕ легше і НЕ тяжче...