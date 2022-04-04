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Украинка "отжала" у оккупантов ящик боеприпасов для ВСУ и спрятала их в кроличьей клетке. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боєприпаси

Жительница села Перемога в Киевской области "отжала" у российских оккупантов цинк с боеприпасами и передала украинским военнослужащим.

Об этом украинский воин Денис Попов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что женщина отобрала у оккупантов ВОГ-25 – осколочный боеприпас для подствольного гранатомета. Она спрятала ящик в кроличьей клетке, дождалась, когда населенный пункт освободят и передала трофей ВСУ.

Смотрите: В Черниговской области партизаны уничтожают отступающих оккупантов. ВИДЕО

"Эта смелая женщина изъяла у оккупантов целый мешок боеприпасов и спрятала его в кроличьей клетке. Передала для ВСУ", - написал Попов.

Он подчеркнул, что партизанское движение в Украине победить невозможно, ведь все украинцы – партизаны.

"Кого вы, идиоты, хотели победить? Против вас здесь все. И природа тоже", – написал Попов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы сопротивления разбили подразделение логистики войск РФ на Черниговщине, - оперативное командование "Північ". ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+35
Дай Бог здоровля Бабусi
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04.04.2022 10:31
+32
Заслуговуватиме на нагороду.
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04.04.2022 10:29
+30
не "віджала" а провела демілітаризацію рузького лайна, може ще й бурята десь прикопала, але "поскромнічала" не призналась))
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04.04.2022 10:35
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Заслуговуватиме на нагороду.
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04.04.2022 10:29 Ответить
Дай Бог здоровля Бабусi
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04.04.2022 10:31 Ответить
чому бабусi, вона завсiм ще не стара
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04.04.2022 10:36 Ответить
Справді, але для онуків такі бабуся)
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04.04.2022 10:42 Ответить
А почему многие пишут здоровля потому что в раскладке апстрофа ?
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04.04.2022 11:42 Ответить
Бо велика Україна, багато всяких варіацій слів існує від Ужгорода до Щастя
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04.04.2022 12:05 Ответить
пишуть як кажуть,багато так говорять на заході
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04.04.2022 12:06 Ответить
Жінці респект,українську незламну націю ніколи не перемогти...
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04.04.2022 10:33 Ответить
Молодец!!! Приклад для арахамии.Кстати,мог бы уехать из Украины и начать бороться за свою Осетию.
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04.04.2022 10:34 Ответить
Так стрьомно, ***... А не дай Бог "стріляют" ?
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04.04.2022 10:44 Ответить
МО пора узаконить новые рода войск Украины:
ТВУ - тракторные войска Украины
ПВУ - партизанские войска Украины
ФВУ - фермерские войска Украины
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04.04.2022 10:34 Ответить
ДВУ - диванні війська України.
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04.04.2022 10:40 Ответить
👍
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04.04.2022 11:20 Ответить
А ти ч"їх будєш?
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04.04.2022 11:37 Ответить
моя повага цiй жiночцi, не злякалась кацапiв
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04.04.2022 10:35 Ответить
не "віджала" а провела демілітаризацію рузького лайна, може ще й бурята десь прикопала, але "поскромнічала" не призналась))
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04.04.2022 10:35 Ответить
ага розриють город, добриво вивезуть... нє.. нє.. то не по господарськи...
А набої віддала, бо напевно немає того гранатомета під стволом. То чого добру пропадати) добрива ж потрібні..
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04.04.2022 10:38 Ответить
1/4 вартості ВОГів жінці до дня матері презентувати!
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04.04.2022 10:37 Ответить
Там в садку под деревьями покопать еще и орков прикопанных для удобрения можно найти
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04.04.2022 10:38 Ответить
А ми знову вІДроджувались.
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04.04.2022 10:45 Ответить
Виправив.

Цей народ не здолати! Запам'ятайте кати-каци цей твіт.
Сторіччями нас гнули - не нагнули, пробували на коліна ставили, та ми стояли стовпами, нас нищили, а ми знову відроджувались.
Запам'ятайте Орки, вам ***** тут і далі. Ви вже небізчики, мреці, НІЩО...
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04.04.2022 19:12 Ответить
кожен свідомий громадянин допомагає як може .
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04.04.2022 10:39 Ответить
Макар співав -" Кого ты хотел удивить ? ". тепер, думаю, заспіває - Кого ты, *******, решил победить ?
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04.04.2022 10:41 Ответить
Оце я розумію, це не в польщу про рівні права втекла кричати, це реально справжня українська жінка! Ця людина ризикувала життям не маючи зброї, і все одно допомогла своїй країні, своїм солдатам і людям, тому що ці гранати для підствольника могли вбити десятки наших хлопців та дівчат, а тепер будуть вбивати окупантів!
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04.04.2022 10:43 Ответить
нє, про права - то це мужчинам треба кричати, - бо тамті не про права... вони ниють, що мало їм привілеїв та квот роздали! але ж мужчини не кричать, навпаки - погоджуються зі своїм гарматномясним становищем... погоджуються з принизливою кличкою " мужик",... їм навіть соромно самих себе поважати!
а ті дирчаті - чи повтікали, чи які тут ще полишались - то своїми накрашенними пазурями строчать на дивані, купленому не за їхні кровні, коменти, як їм, привілейованим, важко на світі жити, народжувати(хоча їх ніхто не заставляє), - коли за них вмирають та калічаться мужчини,
а тих - мужчин - хто має такий самий страх природній, як вони - то поливають своїми бабськими помиями, напару з опущнцями чоловічої статті, котрі не мають чим самоствердитись, лише як тим, що їх похвалять мізандрички ....
Процитую приклад "доброзичливої мізандрії" від кончіти Хіларі Клінтон: "жінки завжди були головними жервами війни. жінки втрачають своїх чоловіків, своїх татів,своїх синів на війні". Зрозуміли, так? -
жертви не ті, - мужчини -, хто скалічений чи вбитий, в кого життя перевернудось, чи хто замучений .... виявляється жертви ті, - жінки- хто вижив і ситий!
ну то що, - щоб жінки не були жертвами війни.. - то мені, як джентльмену, ну просто приходиться уступити своє місце жінкам на передовій, в окопі! - а я вже так вжей і бути - побуду жертвою, я готовий пожертвувати своїм теплим місцем під корою дерев, і зайняти її холодний диванчик....!
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04.04.2022 18:14 Ответить
До слёз ...
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04.04.2022 10:43 Ответить
Звичайна, українська, хазяйновита жіночка, дай їй Бог здоров'я.
Героям слава !!!
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04.04.2022 10:44 Ответить
Ще б прізвище вказав ...
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04.04.2022 11:15 Ответить
теж подумалося....
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04.04.2022 12:37 Ответить
Мне в такие моменты грустно, что я не в Украине, хотелось бы почувствовать себя на месте этой женщины. Это лучше чем почувствовать себя здоровым,после тяжелой болезни.
Это наверное патология, все пытаются убежать, а я хотела бы вернуться .
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04.04.2022 11:38 Ответить
ответить тебе фразой "кто ищет отмазки, а кто ищет возможности"????
без обид но по факту...
это к тому, что это лишь слова. инстинкт самосохранения тебе не даст этого сделать. разве что будет ситупция "безввходная"... то можно так и поразвлекаться над кацапами..
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04.04.2022 18:26 Ответить
"Патологія" - це послуговуватися мовою окупанта навіть під час війни.
/Зігмунд Фройд/
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04.04.2022 11:49 Ответить
если б она догадалась предложить им своё ношеное исподнее бельё, эти рашисты-фетишисты подарили бы ей БТР
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04.04.2022 12:21 Ответить
 
 