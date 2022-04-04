Украинка "отжала" у оккупантов ящик боеприпасов для ВСУ и спрятала их в кроличьей клетке. ВИДЕО
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Жительница села Перемога в Киевской области "отжала" у российских оккупантов цинк с боеприпасами и передала украинским военнослужащим.
Об этом украинский воин Денис Попов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что женщина отобрала у оккупантов ВОГ-25 – осколочный боеприпас для подствольного гранатомета. Она спрятала ящик в кроличьей клетке, дождалась, когда населенный пункт освободят и передала трофей ВСУ.
"Эта смелая женщина изъяла у оккупантов целый мешок боеприпасов и спрятала его в кроличьей клетке. Передала для ВСУ", - написал Попов.
Он подчеркнул, что партизанское движение в Украине победить невозможно, ведь все украинцы – партизаны.
"Кого вы, идиоты, хотели победить? Против вас здесь все. И природа тоже", – написал Попов.
Пожалуйста, подождите...
ТВУ - тракторные войска Украины
ПВУ - партизанские войска Украины
ФВУ - фермерские войска Украины
А набої віддала, бо напевно немає того гранатомета під стволом. То чого добру пропадати) добрива ж потрібні..
Цей народ не здолати! Запам'ятайте кати-каци цей твіт.
Сторіччями нас гнули - не нагнули, пробували на коліна ставили, та ми стояли стовпами, нас нищили, а ми знову відроджувались.
Запам'ятайте Орки, вам ***** тут і далі. Ви вже небізчики, мреці, НІЩО...
а ті дирчаті - чи повтікали, чи які тут ще полишались - то своїми накрашенними пазурями строчать на дивані, купленому не за їхні кровні, коменти, як їм, привілейованим, важко на світі жити, народжувати(хоча їх ніхто не заставляє), - коли за них вмирають та калічаться мужчини,
а тих - мужчин - хто має такий самий страх природній, як вони - то поливають своїми бабськими помиями, напару з опущнцями чоловічої статті, котрі не мають чим самоствердитись, лише як тим, що їх похвалять мізандрички ....
Процитую приклад "доброзичливої мізандрії" від кончіти Хіларі Клінтон: "жінки завжди були головними жервами війни. жінки втрачають своїх чоловіків, своїх татів,своїх синів на війні". Зрозуміли, так? -
жертви не ті, - мужчини -, хто скалічений чи вбитий, в кого життя перевернудось, чи хто замучений .... виявляється жертви ті, - жінки- хто вижив і ситий!
ну то що, - щоб жінки не були жертвами війни.. - то мені, як джентльмену, ну просто приходиться уступити своє місце жінкам на передовій, в окопі! - а я вже так вжей і бути - побуду жертвою, я готовий пожертвувати своїм теплим місцем під корою дерев, і зайняти її холодний диванчик....!
Героям слава !!!
Это наверное патология, все пытаются убежать, а я хотела бы вернуться .
без обид но по факту...
это к тому, что это лишь слова. инстинкт самосохранения тебе не даст этого сделать. разве что будет ситупция "безввходная"... то можно так и поразвлекаться над кацапами..
/Зігмунд Фройд/