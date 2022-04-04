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Украинские воины задержали российского летчика Ермалова, бомбившего мирные города Украины и Сирии, и убившего множество людей, - Бутусов. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

3 апреля украинские военнослужащие задержали российского летчика из состава 159-го истребительного авиаполка Воздушно-космических сил РФ Сергея Ермалова, бомбившего мирные города Украины и Сирии, и убившего множество людей.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"3 апреля украинская противовоздушная оборона сбила под Изюмом истребитель Су-35С из состава 159-го истребительного авиаполка Воздушно-космических сил РФ, военная часть 45121. Воздушный террорист майор Сергей Ермалов пытался убежать, и ушел от места падения самолета. Однако подразделения 24-й бригады, батальона НГУ имени Кульчицкого, местной Теробороны, 81-й бригады организовали масштабные поиски, в результате расчет зенитчиков 81-й бригады задержал преступника", - отметил Бутусов.

По его словам, Ермалов признался, что неоднократно вылетал на бомбардировки украинских городов. Совершил 40 боевых вылетов в Сирии и 15 вылетов в Украину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ. ФОТОрепортаж

Украинские воины задержали российского летчика Ермалова, бомбившего мирные города Украины и Сирии, и убившего множество людей, - Бутусов 01

"В вылете, в котором он был сбит, выполнял задачи поиска украинских средств ПВО, и в определенном смысле задание выполнил, нашел, что хотел. Су-35С оснащен самым современным электронным вооружением ВКС РФ, станцией радиоэлектронного противодействия "Хибины", радаром "Ирбис" , оптико-локационной станцией ОЛС-35, на борту находились противорадиолокационные ракеты и управляемые бомбы, выполнив два вылета на поиск средств ПВО.

Президент Путин и представитель Генштаба РФ Конашенков неоднократно заявляли, что украинское ПВО якобы полностью уничтожено. Это хорошо, такое вранье успокаивает российских пилотов. Российский террорист Ермалов наверняка убил множество мирных людей во время ударов по населенным пунктам Сирии и Украины. Безусловно, таких извергов нужно отдавать под международный трибунал, чтобы все люди в мире видели приговор – Россия это страна-террорист, российская армия – это оружие мародеров, серийных убийц, насильников, ничего человеческого в этих преступниках нет", - написал Бутусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+87
Летчики и рсзошники обмену подлежать не должны.
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04.04.2022 11:07
+69
Мразь
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04.04.2022 11:07
+44
Вот так ему до конца жизни на центральных площадях Харькова, Мариуполя, Чернигова ... стоять. Пока не здохнет на коленях!
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04.04.2022 11:07
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"
Українські воїни затримали російського льотчика Єрмалова, який бомбив мирні міста України та Сирії та вбив безліч людей".
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04.04.2022 11:51 Ответить
Його свідчення не на стільки цінні, як він сам. Тому не потрібно ризикувати, залишаючи його живим.
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04.04.2022 12:03 Ответить
то вже най ЗСУ вирішують, сумніваюся що вони непотрібно ризикуватимуть.
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04.04.2022 12:33 Ответить
та розстріляти цю кацапофашистську мразоту... це ж нелюд, звірина, таких істот потрібно одразу нищити
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04.04.2022 11:23 Ответить
Когда уже у нашего народа проснёться национальная гордость, И ЯЙЦА. ХВАТИТЬ БРАТЬ В ПЛЕН, сбили самолёт, танк, корабль, все вырезали и всё (ВЫЖИВШИХ НЕТ для Западних СМИ)!!
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04.04.2022 11:23 Ответить
він просто не потрапив чеченським добровольцям в руки.
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04.04.2022 11:30 Ответить
він не просто вбивця він виконував злочинні накази, він свідок проти військового злочинного керівництва рф.
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04.04.2022 11:48 Ответить
свідчення в Гаазі він мабудь зможе давати без ніг та очей......
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04.04.2022 11:25 Ответить
Розірвати паскуду на шматки. Смерть російським окупантам!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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04.04.2022 11:26 Ответить
Хочу,что рашисты все жрали лебеду,в лучшем случае! Аминь!
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04.04.2022 11:26 Ответить
А почему ***** не подрехтовано практически и руки и ноги на месте?
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04.04.2022 11:26 Ответить
Це літак 10 км пролетів після катапультування.
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04.04.2022 11:27 Ответить
Во, Су-35С, а не Су-34 як писали раніше. Тепер все сходиться, і пілот один, і вигляд обломків.
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04.04.2022 11:27 Ответить
Вчора були і СУ-35, і СУ-34. Цей виродок з СУ-35. На Харьківсько-Січеславському напрямку їм наче медом намазано.
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04.04.2022 11:34 Ответить
Я про це: https://censor.net/ua/news/3331004/goryt_goryt_polnostyu_goryt_blt_zsu_zahopyly_v_polon_pilota_zbytogo_poblyzu_izyuma_su34_videofoto
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04.04.2022 12:39 Ответить
Ой,Божечки:думали -гАДя
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04.04.2022 11:29 Ответить
та гадя на мітлі літає, а не на літаку.
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04.04.2022 12:49 Ответить
Думали? На вас це не схоже. Припиніть займатися дурнею.
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04.04.2022 15:06 Ответить
варіанти дій - 1.виколоти очі, 2.відрізати голову на живо, 3.привязати за руки-ноги до машин ірозірвати на половину(так робили боснійці з сербськими літунами 92-94рр.).4. ****** бенз.чи керосином і спалити заживо(зняти на камеру весь процес і відправити батькам,******* на номери).
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04.04.2022 11:29 Ответить
Ну хоч в лобешник цому зацідили і то добре.
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04.04.2022 11:31 Ответить
На фото підар щось дуже хворобливо виглядає. Мав би не дожити до вечора.
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04.04.2022 11:33 Ответить
Цього підера відмиють, нагодують, щоб розказати сльозливу історію про те, що він просто виконував наказ( З такою толерантністю до ворога війну не виграти, але і фіксувати страти для викладання в інет категорично не можна.
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04.04.2022 11:40 Ответить
Чому?
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04.04.2022 15:20 Ответить
Україні не потрібні потім звинувачування в "не гуманних" способах поводження, але фото трупаків кацапів потрібні)
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04.04.2022 18:03 Ответить
Уточніть мені будь ласка, "... в "не гуманних" способах поводження..." - з ким?
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04.04.2022 23:13 Ответить
Кацапи вже розганяють у себе відео, де наші ніби прострілюють ноги трьом оркам. В момент завили помийні правозахисні організації і рознесли це "лайно на вентиляторі".
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05.04.2022 16:15 Ответить
Ви не вiдповили на на моє питання. Оркi або щесь кто. Вони кацапи - вороги, якi прийшли знищувати нашу нацiю i знищують, i як їх вбивати, стрiляти в голову, або вiдрiзати її - вирішувати нам. I найменше, що треба брати до уваги - це звинувачення нас у якихось там "не гуманних" способах...
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05.04.2022 16:57 Ответить
Я за те, щоб орків знищувати. Найкращий кацап - це мертвий кацап! Живих на території України їх бачити не хочу!
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05.04.2022 17:26 Ответить
Несхожий наживого,може гумова кукля?
Зомбак,чи що
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04.04.2022 11:44 Ответить
Только не на обмен .
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04.04.2022 11:34 Ответить
Можна і так віддати. Але розфасованим по кількох сумках.
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04.04.2022 11:36 Ответить
А для начала переломать бы ему поганые руки и ноги заодно,что-бы помучался..
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04.04.2022 13:49 Ответить
15 вильотів по Україні... І воно ще живе! У хлопців стальнющі нерви. Я б уже розбирав, як свиню, не зарізавши попередньо.
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04.04.2022 11:35 Ответить
Поломать руки и ноги, а лучше позвоночник, что бы до конца жизни неподвижно в инвалидной коляске сидел!
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04.04.2022 11:38 Ответить
И гвозди ему в колена забить!
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04.04.2022 11:40 Ответить
Для початку,поперебивати суглоби,потім підлікувати й використовувати наглядним приладдям
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04.04.2022 11:40 Ответить
Цікаво де попередні збиті літуни? Коли б чи не знову за штурвалами в рамках обміну.
Взагалі треба заборонити любі обміни до кінця війни.
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04.04.2022 11:44 Ответить
15 вильотів за 35 днів війни ? Кому це воно, лайно, розповідає ? У Гаагу етапом. Перший на лаві підсудних МІЖНАРОДНОГО СУДУ. ПОКАЗОВО. ЩОБ світ бачив лайно!
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04.04.2022 11:44 Ответить
Так а ***** в полон,на місці тварину казнити четвертуванням.Полон мягке покарання таким уйобкам
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04.04.2022 11:45 Ответить
після допиту - прі папітке бєгства
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04.04.2022 11:45 Ответить
віддрубити руки, ноги, пісюна і тоді готовити на обмін "матешку".
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04.04.2022 11:46 Ответить
Ну вот опять - ачем оно живое?!
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04.04.2022 11:47 Ответить
просто взять и расстрелять?
вы опять про гуманное отношение к террористам?
сколько можно?
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04.04.2022 12:03 Ответить
- Полюбуйтесь, рашистский лётчик, снимал вертикальное видео на телефон.
- Расстрелять.
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04.04.2022 11:48 Ответить
О, ты сволочь, проклятый навек и ******** твои. Убийца, сатана. Тюрьма на украинской земле, мучения, страдай мразь.
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04.04.2022 11:51 Ответить
Ну і ..? Повідомили що живий. Тепер обміняють. І нащо тоді розмови про суд ?
Хто його потім у рф дістане ?
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04.04.2022 11:56 Ответить
На мою думку, його має закатувати сумління, . І він повіситися
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04.04.2022 11:57 Ответить
а я думаю он должен себя долго истязать нанося физические увечия, и отрезая от себя все лишнее
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04.04.2022 12:27 Ответить
А чого ж падло морду відвернув.
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04.04.2022 11:58 Ответить
Ці потвори мають утримуватися для міжнародного трибуналу
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04.04.2022 12:02 Ответить
Клянуся своєю єрмолкой!
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04.04.2022 12:03 Ответить
Приєднуюсь. Порошенко за 5 років навіть фундамент патронного заводу не заклав. Гнида.
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04.04.2022 12:59 Ответить
гнида тти та твої виродки ватане ! СЛАВА ПОРОХУ !!!!
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04.04.2022 14:29 Ответить
Ти, патріот х.е.ровий. Де патронний завод?
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04.04.2022 16:44 Ответить
Можна здогадатися хто тебе сюди заклав, гниду!
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04.04.2022 15:08 Ответить
Посадити в клітку, возити та виставляти на центральних площах усіх постраждалих міст. І нехай усі перехожі плюють на нього. І так до кінця його нікчемного життя.
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04.04.2022 12:08 Ответить
Пане Бутусов! До вас прохання докласти максимальних зусиль щоби всі полонені літуни-терористи орди не були на обміні, влаштованому дєрмаком і компанією.А найкраще передані міжнародним судовим органам в рамках кримінальних розслідувань.
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04.04.2022 12:12 Ответить
Резать эту мразь на мелкие кусочки! Медленно!
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04.04.2022 12:18 Ответить
Отпустят, символично "обменяв" на первого попавшегося гражданского заложника с захваченной территории? или все же изощренно казнят?
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04.04.2022 12:26 Ответить
А вот для того, чтобы не обменяли, не надо было публиковать информацию о его поимке.
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04.04.2022 12:34 Ответить
Это же от нас с тобой к сожалению не зависит. Зло берет когда их берут в плен. Но это право тех кто их берет, это на их совести. Если мне в жизни доведется брать живьем орков, я не задумываясь ни о чем их зверски убью. А пока можем только злобно скрипеть зубами читая такие новости.
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04.04.2022 12:52 Ответить
Выродков таких надо на месте расстреливать
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04.04.2022 12:40 Ответить
Яйця відрізати, у ротешник запхати і прив"язати до стовба на площі.
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04.04.2022 12:43 Ответить
Ну і навіщо його взяли живим.Який сенс.Все одно бубочка віддасть його назад.
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04.04.2022 12:46 Ответить
Сподіваюсь наше зелене керівництво не стануть його міняти. Можна проста заявити, що він вбитий під час спроби втечі.
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04.04.2022 12:57 Ответить
цемаха легко віддали, цемах втік від правосуддя
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04.04.2022 14:25 Ответить
я рахую що цих літунів потрібно відпускати назад в кацапію, в руssкій мір... попередньо показавши напрямок руху й обливши керосіном... щоб підсвічували собі нічну дорогу, й часом на міну не наступили.
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04.04.2022 12:57 Ответить
Обменяют как Цемаха ((
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04.04.2022 13:30 Ответить
Ну навіщо "затримали"? Чому не "знищений при затриманні"?
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04.04.2022 13:44 Ответить
На гілляку цапа!
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04.04.2022 13:46 Ответить
Обміняють при першій можливості.
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04.04.2022 13:49 Ответить
А чому на фото цей скот виглядає як живий?
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04.04.2022 14:20 Ответить
***** їх затримувать? кончать підарів на місті!!
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04.04.2022 14:22 Ответить
100 млн.долларов стоит самолёт???Выглядит как фанера ,особенно после сгорания..
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04.04.2022 14:46 Ответить
На експорт саме така ціна, - близько 100 мільйонів баксів.
А для своєї кацапо-воєнщини собівартість приблизно у 3-4 рази менша.

https://warhead.su/2018/04/02/vopros-kakova-tsena-su35
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04.04.2022 19:25 Ответить
После победы наш ПТРК Стугна-П с комплектом 8 ракет будет стоить на мировом рынке в пятнадцать раз больше, чем этот кацапской самолет
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05.04.2022 00:13 Ответить
Жаль,що верещучка його обміняє,як тих,що нещодавно віддали по обміну. Невже хтось вірить,що кацапи віддали наших полонених в обмін на задрістаних срочніков?
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04.04.2022 15:48 Ответить
таких мразей нельзя обменивать и отпускать
их надо только вешать. желательно публично
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04.04.2022 16:11 Ответить
Фанера у фюзеляжі.... я не спец, може так і потрібно, але смішно. Ну про 100 лямов - загнуто, проте дорога скотина
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04.04.2022 16:12 Ответить
запытать его пока не сдохнет как в Буче!
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04.04.2022 16:26 Ответить
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