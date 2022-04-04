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Россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс: перекидывает в этот район "вагнеровцев", - Минобороны Британии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пвк,вагнерівці

Россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс и опрокидывает в этот район наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии от 4 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Российские силы продолжают консолидироваться и реорганизовываться, переориентируя свое наступление на Донбасс на востоке Украины. Российские войска, в том числе наемники из российской частной военной компании "Вагнер", перекидываются в этот район", - говорится в сообщении.

Читайте: На Донбассе сейчас около тысячи "вагнеровцев", - Пентагон

Россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс: перекидывает в этот район вагнеровцев, - Минобороны Британии 01
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Топ комментарии
+15
Всі кацапські свині-смертні...Багаторазово доведено ВСУ...
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04.04.2022 11:12
+10
Ну "вагнеровцы" и что? Чем они лучше остальных "ваньковцев"? На кой чёрт этот дурацкий ажиотаж вокруг сортов кацапского гавна?
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04.04.2022 11:21
+9
Треба розміщувати об'яви про винагороду за здану техніку на узбіччях доріг, де є ймовірність прориву орків - замість банерів, дорожніх вказівників тощо.
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04.04.2022 11:12
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Всі кацапські свині-смертні...Багаторазово доведено ВСУ...
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04.04.2022 11:12 Ответить
Треба розміщувати об'яви про винагороду за здану техніку на узбіччях доріг, де є ймовірність прориву орків - замість банерів, дорожніх вказівників тощо.
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04.04.2022 11:12 Ответить
теж діло, якщо вони вже пруться сюди щоб підзаробити, то най здають свою техніку.
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04.04.2022 11:17 Ответить
Ну да форма новенька, новітня,гарно будуть в пеклі горіти.
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04.04.2022 11:15 Ответить
невже світ не розуміє що без відключення всіх, ВСІХ платіжних систем, ця війна буде продовжуватись роками.
війну зупинить тільки переворот в середині раші через голод. ВСЕ.....
***** на глибині 110 метрів пох...й ваші прості, економічні санкції.
голодна мама голодного солдата рф, і ні що інше
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04.04.2022 11:17 Ответить
Може ви і праві , але процес через шлунок всеодно довгий , тай "жирок" ще вони мають... швидший шлях це надати нам важке озброєння (багато), включно ракети середньої відстані(хоча би 350км) для симетричної відповіді по оточующим Україну об'єктам військової інфрастуктури...
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04.04.2022 11:49 Ответить
Свіжачок на шашличок
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04.04.2022 11:17 Ответить
Сколько русских удобрений на Донбассе будет
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04.04.2022 11:18 Ответить
Всіх втопим в крові.
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04.04.2022 11:18 Ответить
До останнього..
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04.04.2022 11:20 Ответить
Ну "вагнеровцы" и что? Чем они лучше остальных "ваньковцев"? На кой чёрт этот дурацкий ажиотаж вокруг сортов кацапского гавна?
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04.04.2022 11:21 Ответить
Погоджуюсь на всі сто відсотків.
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04.04.2022 11:24 Ответить
ну как это? они владеют передовым опытом массового падежа в результате грамотно организованной атаки американцев в Сирии.
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04.04.2022 12:17 Ответить
А у вагнерівців нервова система інша, кров по іншому тече і не того кольору, вони біль за лоскот сприймають? Та ні, всі ми люди і всі однаково відчуваємо біль, тому не потрібно демонізувати кадирівців, вагнерівців. Вагнерівці вже говорять, що Сирія це Дубаї, в порівнянні з Україною. Слава Україні! Слава ВСУ! Слава народу України!!!
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04.04.2022 11:23 Ответить
потрібно відстрілюватися від орків до останнього патрона - інакше👇

AS74


@AS7404542949

·
30 мин



АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО. ОРК - УРОДЫ.

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04.04.2022 11:24 Ответить
Слёзы наворачиваются от горя.

ЖТУ ФОТОГРАФИЮ НАДО НА ВСЕ СТРАНИЦЫ МИРОВОЙ ПРЕССЫ !!!

Смерть москалям !!!!
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04.04.2022 11:33 Ответить
Боюсь запитати - а чим "вагнеровці" відрізняються від іншого м'яса?
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04.04.2022 11:27 Ответить
це вроді якась селективно виведена порода свинособак
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04.04.2022 11:29 Ответить
Відзначають особливою жорстокістю щодо мирних жителів
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04.04.2022 12:36 Ответить
Нас про це вже попереджували...
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04.04.2022 11:28 Ответить
Вагерівці ще залишилися? Дивно
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04.04.2022 11:34 Ответить
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04.04.2022 11:38 Ответить
Їх вербують пачками. З тайги везуть, у горах шукають, з вічної мерзлоти відкопують.
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04.04.2022 11:53 Ответить
это из числа тех, которых Зеля таракану слил?
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04.04.2022 11:51 Ответить
Эти вагинеровцы с первых дней войны всё куда-то едут, концентрируются. Передовое мясо перебито, передавая техника перебита. Да, у кацапов ещё много мяса и железа, но его качество на порядок хуже того, что было на первых парах.
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04.04.2022 11:53 Ответить
Вагнерівець - це вдягнута тварина. Це той же гітлерівець, якого вдягла нацистська партія у спецформу.
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04.04.2022 11:55 Ответить
В чем их роль кроме заградотряда? Я верю, что они будут стрелять в карандашей. Но ведь карандаши не из воздуха. Они за месяц абсолютно точно почитали новости и как им тут напихивают. Как они заставят мясо идти вперед, чтобы принять огонь на себя, а затем уже по точкам откроют огонь остальные (и то можно просто успеть перегруппироваться, понимая их тактику закидывания мясом как разведку боем).

Наверное, будут ходить по соединениям толпой и угрожать расстрелять тех, кто откажется воевать. Но кацапа если в угол загнать, то может храбрость прорежется. Завалит вагнеровцев, ну там командиры конечно оружие заранее отберут, но не везде получится.
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04.04.2022 13:48 Ответить
прекрасный биомусор для чернозема.
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04.04.2022 15:50 Ответить
Знов рекламна страшилка про ходячі вагіни?
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04.04.2022 22:46 Ответить
безвозвратные потери чвк уже более пяти тыщ. далі буде.
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05.04.2022 03:33 Ответить
 
 