8 768 31
Россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс: перекидывает в этот район "вагнеровцев", - Минобороны Британии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс и опрокидывает в этот район наемников ЧВК "Вагнер".
Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии от 4 апреля, передает Цензор.НЕТ.
"Российские силы продолжают консолидироваться и реорганизовываться, переориентируя свое наступление на Донбасс на востоке Украины. Российские войска, в том числе наемники из российской частной военной компании "Вагнер", перекидываются в этот район", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+15 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий04.04.2022 11:12
+10 Garry Grant
показать весь комментарий04.04.2022 11:21
+9 omelyan k
показать весь комментарий04.04.2022 11:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
війну зупинить тільки переворот в середині раші через голод. ВСЕ.....
***** на глибині 110 метрів пох...й ваші прості, економічні санкції.
голодна мама голодного солдата рф, і ні що інше
AS74
@AS7404542949
·
30 мин
АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО. ОРК - УРОДЫ.
ЖТУ ФОТОГРАФИЮ НАДО НА ВСЕ СТРАНИЦЫ МИРОВОЙ ПРЕССЫ !!!
Смерть москалям !!!!
Наверное, будут ходить по соединениям толпой и угрожать расстрелять тех, кто откажется воевать. Но кацапа если в угол загнать, то может храбрость прорежется. Завалит вагнеровцев, ну там командиры конечно оружие заранее отберут, но не везде получится.