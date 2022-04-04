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Во время зачистки Киевщины за сутки обнаружили около 5 тысяч взрывоопасных предметов, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міни

Спасатели на Киевщине за прошедшие сутки, 3 апреля, обнаружили почти пять тысяч взрывоопасных предметов, большинство из них – патроны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Телеграм-канале.

"3 апреля на территории области проводились обследование территорий и изъятие взрывоопасных предметов... Выявлено 4 тыс. 997 единиц взрывоопасных предметов (из них 4 тыс. 308 патронов)", – говорится в сообщении.

В результате проведенных работ проверена территория на площади примерно 4,3 га и более 21 км автомобильных дорог.

От ГСЧС привлекалось 11 расчетов, 58 человек и 18 единиц техники.

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Sorry: Krashe 5 тисяч ka-SS-apiv.
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04.04.2022 11:28 Ответить
мож прочитает кто ... Не буцайте ногами ТМки, как на видео выкладывают, а то можете попасть в число добрых дебилов. Кацапы - злобные дебилы, но попадаются квалифицированные злобные дебилы, и под ТМкой может оказаться МЛ-8.
Оставляйте эти проблемы сапёрам.
и да - не пропускайте ТМ-72 и ТМ-89 между колёс. Это не правильное решение от слова совсем, потому что у них магнитный взрыватель.
Не благодарите.
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04.04.2022 11:33 Ответить
Причому навіть те, що протитанкова міна лежить на асфальті, також не гарантує від сюрпризів...
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04.04.2022 12:05 Ответить
не гарантирует. Если в асфальте есть выбоина размером с сигаретную пачку, то в нее сначала кладется взведенная МЛ-8, а сверху простая допотопная совковая ТМка с нажимным взрывателем на усилие 200-400 кг, то это уже не поддается разминированию в классическом понимании.
Пусть едут сапёры на ИМР или БМР, и занимаются своим делом.
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04.04.2022 17:44 Ответить
 
 