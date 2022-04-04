Во время зачистки Киевщины за сутки обнаружили около 5 тысяч взрывоопасных предметов, - ГСЧС

Спасатели на Киевщине за прошедшие сутки, 3 апреля, обнаружили почти пять тысяч взрывоопасных предметов, большинство из них – патроны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Телеграм-канале.

"3 апреля на территории области проводились обследование территорий и изъятие взрывоопасных предметов... Выявлено 4 тыс. 997 единиц взрывоопасных предметов (из них 4 тыс. 308 патронов)", – говорится в сообщении.

В результате проведенных работ проверена территория на площади примерно 4,3 га и более 21 км автомобильных дорог.

От ГСЧС привлекалось 11 расчетов, 58 человек и 18 единиц техники.

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