Во время зачистки Киевщины за сутки обнаружили около 5 тысяч взрывоопасных предметов, - ГСЧС
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Спасатели на Киевщине за прошедшие сутки, 3 апреля, обнаружили почти пять тысяч взрывоопасных предметов, большинство из них – патроны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Телеграм-канале.
"3 апреля на территории области проводились обследование территорий и изъятие взрывоопасных предметов... Выявлено 4 тыс. 997 единиц взрывоопасных предметов (из них 4 тыс. 308 патронов)", – говорится в сообщении.
В результате проведенных работ проверена территория на площади примерно 4,3 га и более 21 км автомобильных дорог.
От ГСЧС привлекалось 11 расчетов, 58 человек и 18 единиц техники.
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Оставляйте эти проблемы сапёрам.
и да - не пропускайте ТМ-72 и ТМ-89 между колёс. Это не правильное решение от слова совсем, потому что у них магнитный взрыватель.
Не благодарите.
Пусть едут сапёры на ИМР или БМР, и занимаются своим делом.