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Оперативное командование "Південь" о ночном обстреле Одессы: Ракеты не попали в цель, есть повреждения нежилых зданий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Ночью враг нанес ракетный удар по объекту в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".

Как отмечается, сороковые сутки полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства вновь имеют в сводках хронику ракетных ударов по объектам инфраструктуры в разных регионах Украины.

"Пытаясь сеять панику среди населения и нарушить логистику сил обороны, враг накануне ночью атаковал Одессу. Ракеты не попали в цель, но есть повреждения нежилых построек. Пострадавших нет, другие обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, с самого утра враг также нанес несколько ракетных ударов по городу Николаеву.

Читайте: Войска РФ нанесли ракетный удар по объекту в Одессе, - Братчук
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04.04.2022 11:26 Ответить
Дякую Господи що немає людських жертв...
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04.04.2022 11:27 Ответить
А яка ціль була у ракет?
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04.04.2022 11:44 Ответить
генштаб кацапов нас как-то не информирует перед ракетным ударом. Но должно радовать, что ракеты с КВО не больше 10-20 метров не попадают в назначенные цели.
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04.04.2022 11:58 Ответить
ворог напередодні вночі атакував Одесу.
Ракети не влучили в ціль, але є пошкодження нежилих будівель. Постраждалих немає, інші обставини уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Тобто, ви вважете, що гєнштаб кацапів повідомляє оперативне командування Південь?
На превеликий жаль - влучили
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04.04.2022 13:58 Ответить
то есть я считаю, что реальное КВО кацапских ракет на порядок больше заявленного.
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04.04.2022 17:33 Ответить
Знову ж, нажаль все там з КЙВ гаразд - влучили куди цілили.

Мій перший комент саме про це - маленька брехня щодо невлучення породжуе велику недовіру.
It's sad.
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04.04.2022 18:58 Ответить
куда ракета попадёт - туда и целили - в жилой дом, городские очистные сооружения, трансформаторную подстанцию, склады крупной торговой сети ... в общем - déjà vu МН-17 ...
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04.04.2022 19:31 Ответить
 
 