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ВСУ 3 апреля обезвредили вражеский объект в воздухе над Тернополем, - глава ОГА Труш

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тернопіль

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины обезвредили вражеский объект в воздухе над Тернополем, но осколками задел один из объектов критической инфраструктуры, который сейчас находится в негодном состоянии.

Об этом сообщил во время брифинга глава ОВА Владимир Труш, передает Цензор.НЕТ.

"Произошел первый за время войны вражеский прилет, который обезвредили Вооруженные силы Украины. Однако осколками задел один из объектов критической инфраструктуры, который сейчас находится в негодном состоянии. Враг бьет только по объектам критической инфраструктуры".

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По его словам, сейчас на месте работают специалисты ГСЧС и полиции. Жертв и пострадавших нет.

Труш также обратился к местным жителям с просьбой не фотографировать и не снимать видео соответствующих объектов и не выкладывать материалы в Интернет. "Не делайте этого. Вы помогаете врагу. Враг свято уверен, что объект уничтожен. Когда вы начинаете расписывать эти истории – вас тоже мониторят в Интернете".
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Слава Богу маємо ЗСУ
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04.04.2022 12:13 Ответить
Точніше те що лишилось після 3-х років знищення ЗСУ Зе-мародером.Але дякуючи волонтерам ЗСУ знову набирають сили.
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04.04.2022 12:35 Ответить
Вся надія на арестовіча,подоляка і голобородька..
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04.04.2022 14:06 Ответить
 
 