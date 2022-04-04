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Facebook и Instagram ограничили хештеги #Bucha и #BuchaMassacre
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соцсети Facebook и Instagram начали блокировать хештеги, связанные с военными преступлениями РФ в украинских городах: #Bucha и #BuchaMassacre.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал dev.ua.
Уже 3-4 апреля 2022 г. пользователи начали замечать, что хештеги блокируются. Удивительно, ведь фото и видео из этого города стали одной из главных новостей всех мировых медиа, а также выступлений мировых политиков. СМИ писали статьи с заголовками о BuchaMassacre, а на англоязычной "Википедии" появилась статья об этом. Из скриншотов сообщений о блокировке становится ясно: хэштеги заблокировали, потому что кто-то на них регулярно жаловался.
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Ещё раз поздравляю вас СОВРАМШ, т.к. я вас жидом не называл. Опять лживо лепите горбатого. Вы неисправимы ЛГУН.
За Бандеру, его деятельность и биографию я в курсе. Как и за Петлюру, Махно и конечно же за мишлинге в курсе. Вы в курсе за мишлинге?
Не вам нас учить, кого нам делать своим символом. Точно за это скажу - не зеленского. Впрочем, как символ воровства и подрыва обороноспособности страны во время войны, его использовать можно.
Скверная привычка у вашей национальности - поучать других. Крайне скверная. Вот и каломойский с вадиком рабиновичем нас поучать пытались. До 24 февраля сего года. А сейчас молчат, припарковав свои языки в своих же жопах.
К террористам я бы скорее причислил жителей Израиля, оккупировавших землю арабов, а не С.Бандеру боровшегося за независимость СВОЕЙ страны.
Неоднозначным, (я бы даже сказал паскудным персонажен) персонажем я считаю не С. Бандеру, а Нафталина Миньета, пардон, Нафтали Бенета (впрочем, какая разница?).
Ещё житрожопые вопросы есть?
Я украинец, и папа мой был украинец, и дед и прадед. С древней Слобожанщины, а вот кто вы, под флагом США с ником напоминающим иврит (а то и идиш) вот в чём вопрос. И какая ваша страна я вижу по флагу под которым вы тут постите срань и врёте.
Мне глубоко накакать, с горкой, что вы еврей. Но кто дал вам право тут гадить на украинцев? ФСБ? Или то, что вы еврей?
До 14 марта 1948 года, такой страны, как Израиль не было. От слова - вообще. А земля принадлежала палестинцам. Так, что, кто там оккупант, а кто местный, я в курсе, как и основная масса украинцев. Да, к слову, если вы тут бухтите о отвоевании своей страны, не подскажите, когда палестинцы её завоевали? Ну хотя бы год. И месяц когда они завевали.
И, что вы там делаете в США я не знаю, а вижу, что вы тут, на Цензор нет, живёте и гадите на Украину.
Вы не высказывали своё мнение, вы его НАВЯЗЫВАЛИ и пытались поучать. Особенно на счёт кого нам считать своими героями.
Нет, не достаточно прав нас поучать. И мифической безопасностью вы не спекулируйте. Вы из Украины? Вот и постите под флагом Украины.
БИБЛИЯ? Вот это документ! Самому не смешно? Не подскажите, кто Библию писал? Не евреи? Московиты тоже много понаписали. При Гитлере очень много писали. И мишлинге писали в том числе. Бумага ВСЁ стерпит. Эк вам торнуло то, аж на 3700 лет назад откатило. Кроме писанины в книжке, писак известной национальности, ещё свидетельства есть? К слову, размер пещеры и того клаптика земли не подскажите, ну который типа был куплен. Мне кажется, что его размер немного поменьше будет оккупированной территории палестинцев. да, что там немного, совершенно не соответствует.
Википедия гласит - палестинцы или палестинские арабы.
Ссылочку на исторические труды на счёт истории вами написанной киньте.
"Библия" ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК?!?!?! Да вы, батенька уж не свежего ли верблюжьего помёта накурились!
Основы чего вы имеете в виду? Мифологии? А почему я должен знать Библию? Это всем непременно нужно знать Библию? Может я буддист или синтоист. или того страшнее, я атеист?
На счёт СОВРАМШИ. Вас не устраивает то, что я вас за вашу лож макаю вас же в ваше говно? И с чего вы взяли, что я не знаю Библии? Из Торы? Вот лично вы, что можете сказать за некоего Лемеха? За его моральный облик с точки зрения современности?
Фсё? Одна вода?
Вот про Ху..ла вы в курсе, что его портрет целовать надо. А за Лехема, как то скромно промолчали.
Глава двадцать третья рассказывает, что Сарра умерла в возрасте 127 лет в Хевроне, в земле Ханаанской. Чтобы похоронить её, Авраам купил у некоего господина Ефрона пещеру Махпела и дорого за нее заплатил. Ефрон сказал: «земля стоит четыреста сиклей серебра; для меня и для тебя что это? похорони умершую твою. Авраам выслушал Ефрона; и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил в слух сынов хетовых, четыреста сиклей серебра, какое ходит у купцов» (Бытие глава 23, стихи 15-16).
Но это опять же это мифы и сказания еврейского народа, а не ДОКУМЕНТ. И даже если допустить, что это так, то размер клаптика земли 137 метров на 137 метров это 18 769 м². А современный Израиль занимает 22 145 км². Не возникает ли у вас чувство когнитивного диссонанса, что 18 769 м² (что вы называете законной территорией сынов израилевых) по сравнению с 22 145 км², несколько не соответствует вашим утверждениям? Простым математическим путём мы видим, что минимум на 22 000 км², территория современного Израиля превышает кусочек земли купленной евреем. Значит, что более 22 000 км² являются ОККУПИРОВАННОЙ Израилем территорией. Вернитесь всем кагалом на 18 759 км² купленной евреем земли и к вам не будет претензий.
Вы насолько глупы, что и подтвердили оккупацию чужой земли и как на доказательный документ преступления указали на Тору.
Не весь нормальный и цивилизованный мир уважает Тору.
И вы за то в курсе.
Начали вы с Библии, делая на нее упор, а перепрыгнули на Тору.
Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите.
Не подскажите, как "начитанный знаток" данного художественного произведения иудеев, в какой из них брат своей сестрой Сарой торговал? Сутенёром был. Первым на планете Земля. Ей, Саре, на тот момент лет 140 было или около того.
Или вот например, каким образом синий кит, морской лев и пингвины (пускай Гумбольта) добрались через песчаную пустыню до Адама, что бы получить себе имя "Синий кит", "морской лев" и "пингвин".
Разве муж её не отдавал жену свою Сару за деньги и скот царям? И при этом не говорил ей - не говори, что ты жена моя, скажи, что брат я твой? Не сутенёрство ли это? Вы видимо это считаете в порядке вещей для народа своего, "богоизбранного"?
Я водку не употребляю. Только не часто просеко и изредка, раз 7 в году хороший виски. А 30 мл коньяку перед сном, после вечерней прогулки, с ложкой десертной мёда ежедневно. Амосов рекомендовал.
Вот ты и прокололся, парашник. В Украине на Велик День УКРАИНЦЫ не святят СРУские КУЛИЧИ, у нас святят ПАСКИ.
А не подскажите мне, как "знаток" библии, как вы лично относитесь к кровосмесительству в глазах Авимелеха, Авраама? А так же, что прозошло у дуба мамрийского? Это я вас, как "профан" в Библии, спрашиваю.
На добранич, парашнику, ми з України.
Вы опять соврамши. С чем и поздравляю. Лож - ваше второе имя.
А порвались меха на гармошке вашего друга СРУского Вани.
Итак, вернёмся к нашим кошерным баранам, т.е. к вам.
Удивительно глупые на Параше животные. И как вас на работу в боты контора нанимает, не понимаю.
Завтра продолжим?
Если СССР хотел насилием русского языка обезличить, "денацифицировать" нации оккупированных стран, то просчитался! РуSSкие (не путать с русскими) не выучили ни одного языка стран проживания, зато мы все знаем ЯЗЫК ВРАГА, причём часто лучше его!
Используем принцип айкидо "использование динамики нападающего против него самого" - кто к нам с руSSким языком (в качестве меча!) пришёл, тот от него и погибнет!
Украина по всем параметрам сейчас оптимальная страна, где такая сеть может и ДОЛЖНА быть создана! У вас наибольшее количество граждан знающий русский язык и при этом имеющей пожизненную вакцину от "руSSкого мира"!
ПАЦАНИ ДАВАЙТЕ НАПИШЕМО КОЖЕН ВІД СЕБЕ ЗВЕРНЕННЯ в СБУ ПРО БЛОКУВАННЯ ФЕЙСБУКУ в УКРАЇНІ, як УКРАЇНОФОБНОЇ АНТИУКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ...!!!
СБУ МАЄ ЗАБЛОКУВАТИ ФЕЙСБУК, як АНТИУКРАЇНСЬКУ соцмережу, яка своїми ШТАНДАРТАМИ та незнанням УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ заперечує та блокує усіх, хто публікує ІСТОРИЧНО ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДОКАЗИ про ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, про МАСОВІ ВБИВСТВА ТА ВИВЕЗЕННЯ і УВЯЗНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ у роки другої світової війни кацапомордими НКВДистами росії на загибель в політичні концлегери диких земель СИБІРУ, Заполярья та КОЛИМИ під ШТАНДАРТНИМ ФЕЙКОМ фейсбуку, що нібито "ВАШІ ПУБЛІКАЦІЇ ПОРУШУЮТЬ ІХНІ ТУПІ ШТАНДАРТИ і РОЗПАЛЮЮТЬ МІЖНАЦІОНАЛЬНУ ВОРОЖНЕЧУ"...!!!! ЦЕ їхні фейсбуківські "штандарти" приховують правду і дозволяють опубліковувати лише брехливі публікаціх рашистів, котрі замаскувалися під "мудораторів" і водять в ОМАНУ керівників НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ФЕЙСБУКУ по тим, чи іншим публікаціям, котрі вже висвітлені в ЗМІ, ПРЕСІ та ІСТОРИЧНИХ ДОКУМЕНТАХ...!!! СБУ ЗАБЛОКУЙТЕ БУДЬ ЛАСКА ЦИХ фейсбушних рашистів на теринах соціальних мереж УКРАЇНИ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!