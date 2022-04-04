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армия РФ (15459) война (47249) Генштаб ВС (4357) Северодонецк (599) боевые действия (2018) Славянск (2501)

Наши войска оттесняют оккупантов на Херсонщине, враг готовит наступление на Северодонецк и в направлении Славянска, - оперативная информация на 12.00 4 апреля

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Идут сороковые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 4 апреля.

Как отмечается, командование противника с целью подготовки к проведению наступательной операции на востоке Украины осуществляет развертывание элементов оперативного построения наступательной группировки и наращивает систему управления. Оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины. Идет формирование и перемещение дополнительных подразделений Российской Федерации для участия в боевых действиях на территории Украины.

На Волынском направлении обстановка изменений не претерпела, подразделения вооруженных сил республики Беларусь силами до четырех батальонных тактических групп продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.

На Полесском направлении остается высокая вероятность ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры враждебными самолетами, действующими с белорусских аэродромов.

"Наблюдается перемещение подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск с территории республики Беларусь в Российскую Федерацию. Перемещение вооружения, военной техники и личного состава осуществляется железнодорожным транспортом и воздушным путем.

По имеющейся информации, отдельные подразделения 35 общевойсковой армии (Белогорск) и 36 общевойсковой армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа размещены в районах населенных пунктов Речица и Ямполь (Гомельская область республики Беларусь)", - информируют в Генштабе.

На Северском направлении противник завершил отвод подразделений из состава Центрального военного округа на территорию Курской области и приступил к их дальнейшему перемещению.

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На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, совершает артиллерийские обстрелы города, перегруппировывает войска. Усиливает противовоздушное прикрытие важных объектов в районе Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении.

"Для уточнения позиций подразделений Вооруженных Сил Украины противник проводит разведку в районе населенного пункта Барвенково с применением БПЛА, также пытается восстановить мост через реку Северский Донец в районе города Изюм. Вблизи населенного пункта Бражковка, силами к танковой ротной тактической группе, враг провел разведку боем -  успеха не имел, отошел на ранее занимаемые рубежи", - говорится в сводке.

Остается высокая вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам Харькова, идет подготовка к наступлению в направлении Славянска.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредотачиваются в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также получении полного контроля над городом Мариуполь. По нему враг сегодня нанес 8 авиационных ударов, продолжаются уличные бои. Украинские защитники и защитницы удерживают оборону города.

Одновременно противник завершает перегруппировку и замену утративших наступательные способности подразделений с целью возобновления активных наступательных действий.

На Южнобужском направлении наши войска оттесняют оккупантов в Херсонской области. Противник провел воздушную разведку в районе Николаева с применением БПЛА.

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"В Черноморской и Азовской операционных зонах деятельность корабельной группировки противника в акватории Черного моря снижена в связи со сложными погодными условиями (шторм до 4 баллов). Остальные вражеские корабельные составы выполняют задачи в определенных районах", - резюмировали в Генштабе.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
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04.04.2022 13:11
+15
Бийте цю нелюдську наволоч кацапську, хлопчики.
Бережи вас Господь.
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04.04.2022 13:00
+14
Херсонщину надо освободить от орков . А то скоро помидоры садить - иначе у немцев Кетчуп Хелманс подорожает - немецкие бизнесмены уже волнуются
А если серьезно - СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!!
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04.04.2022 13:19
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Правила форума Совет форумчан
На Волинському напрямку обстановка змін не зазнала, підрозділи збройних сил республіки Білорусь, силами до чотирьох батальйонних тактичних груп, продовжують виконувати завдання з прикриття кордону. Джерело: https://censor.net/ua/n3331206


Не розумію, це пише МО України, чи "МО" "РБ"?
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04.04.2022 12:53 Ответить
Треба розміщувати об'яви про винагороду за здану техніку на узбіччях доріг, де є ймовірність прориву орків - замість банерів, дорожніх вказівників тощо.
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04.04.2022 12:55 Ответить
готують орки ударний кулак для наступу..ще не всю техніку підтягнули
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04.04.2022 12:56 Ответить
давно замечено, что вы чересчур склонны к панике не бойтесь, меняйте весь негатив на позитив и будет гораздо легче https://www.youtube.com/watch?v=4xhgC2MFkuE
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04.04.2022 13:09 Ответить
Кстати да, **** тот кулак в лесах сделает. Как зайдут так и умрут
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04.04.2022 13:11 Ответить
я дивився один раз цього кловна.. то таке як вечір гумору
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04.04.2022 13:48 Ответить
Сьогодні 40 день вторгнення 04.04.2022 у зв'язку з їхнім захопленням оккультизмом і різною нумерологією сьогодні можуть щось таке задумати
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04.04.2022 12:59 Ответить
поминки 40-е по себе справить?
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04.04.2022 13:46 Ответить
хай задумає ***** здохнути,в мене буде подвійне свято сьогодні
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04.04.2022 14:27 Ответить
Бийте цю нелюдську наволоч кацапську, хлопчики.
Бережи вас Господь.
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04.04.2022 13:00 Ответить
Там дамбу ******* в славяногорске, если у русни танки не плавают, то наступать на Славянск можно только на кораблях
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04.04.2022 13:10 Ответить
Буде багнюка і вони в ній зав"язнуть по вуха.
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04.04.2022 13:24 Ответить
Свиня завжди болото знайде.
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04.04.2022 15:38 Ответить
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04.04.2022 13:11 Ответить
Гарненько "резюмують" у нашому Генштабі... як противник нас б"є, де зосереджує зусилля, де і як перегруповується, куди наступає, де готує ракетно-бомбові удари. Які і де гуманітарні коридори...
А наших ЗСУ мов-би і не існує? Вони нічого не роблять?
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04.04.2022 13:11 Ответить
А это военная тайна .
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04.04.2022 13:15 Ответить
Військова пропаганда то не військова таємниця. Пропаганда має бути направлена на підняття бойового духу, упевненості в перемозі, інформуванню про здобутки і звитяги свого війська. А не про те, як противник його колошматить, чи збирається з силами колошматити.
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04.04.2022 14:15 Ответить
Нельзя говорить что делает ВСУ, генеральному штабу надо сказать где позиции стоят? Или что они собираются делать?
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04.04.2022 13:25 Ответить
ти, підор, з окопу пишеш? чи з Франека, попиваючи пивко в барі?
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04.04.2022 13:41 Ответить
Почитай, дурню, уважно це "резюме" від Генштабу. "Противник перегруповується для наступу", "готує ракетно-бомбові удари", "відновлюється до активних наступальних дій", "підтягує додаткові підрозділи з рф", "проводить розвідку", відновлює наступальний потенціал..." Гівнюку ти, недороблений - таку інформацію можна зачитувати на секретному засіданні РНБО чи того ж Генштабу, але народові таке казати не можна: народ треба не залякувати, а підтримувати впевненість і віру у перемогу, демонструвати бойові здобутки і звитягу нашого війська, зусилля наших союзників і світового співтовариства. Уйобку кінчений - існує таке поняття як військова пропаганда підчас війни незмінна і украй важлива складова перемоги.
PS Це я пишу не для тебе, а для тих, хто чує і хоче чути. Для тебе сексуальна прогулка - у фарватері за недобитим кацапським кораблем...
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04.04.2022 14:36 Ответить
Не стогни, Ярлику.
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04.04.2022 15:39 Ответить
Херсонщину надо освободить от орков . А то скоро помидоры садить - иначе у немцев Кетчуп Хелманс подорожает - немецкие бизнесмены уже волнуются
А если серьезно - СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!!
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04.04.2022 13:19 Ответить
Stimmt
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04.04.2022 13:24 Ответить
Більше добрив потрібно на помідори та кавуни
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04.04.2022 13:35 Ответить
Щоб ослабити сили ворога на донецькому напрямку нашим треба атакувати та визволити Херсон.
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04.04.2022 14:44 Ответить
 
 