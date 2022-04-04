Меркель ответила на обвинения Зеленского и приглашение в Бучу: Поддерживает свое решение в 2008 году
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель настаивает, что считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году, несмотря на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Меркель по запросу агентства DPA, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Федеральный канцлер доктор Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", - сказала спикер.
В то же время Меркель поддержала международные усилия по прекращению российской захватнической войны в Украине, но не стала реагировать на приглашение приехать в Бучу.
"Учитывая зверства, которые становятся заметными в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества быть на стороне Украины и положить конец варварству и войне России против Украины имеют полную поддержку бывшего канцлера", - добавила пресс-секретарь.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне пригласил бывшего федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози посетить Бучу, чтобы самим "увидеть, к чему привела политика уступок России".
Зеленский также напомнил, что 3 апреля исполнилось 14 лет со дня саммита НАТО в Бухаресте, когда был шанс вывести Украину из "серой зоны" на востоке Европы.
Пожалуйста, подождите...
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед
М. Ю. Лермонтов.
а) німці нас - українців - глибоко зневажають, мають за людей другого сорту (а може навіть третього) і щиро сповідують ідеологію Гітлера (хоч на людях тиснуть посмішки і кажуть зовсім протилежне);
б) свою вигоду і комфорт ставлять значно вище за всі наші смерті і страждання, бо проблеми індєйців шеріфа не їбуть (с).
Те, що нам допомагають країни, які входять в домініони (формальні і неформальні) британської корони - справжнє чудо. І це - наше спасіння. Це чудо має дві причини:
1) британці завжди боролися за нашу територію проти німців. Саме тому на ній проходили основні битви двох світових воєн. І так виглядає, що по суті проходить третя світова, або тільки починається.
2) світовому предиктору конче потрібно було відвернути увагу людства від провальної пландемії (на яку не нарікав і не плювався тільки лінивий) за допомогою якоїсь страшної війни з неймовірними жахіттями, яка повинна тримати в напрузі все людство стільки часу, щоб пландемію під час того можна було тихенько згорнути і казати, що нічого не було.
Крім того, у 2018 році було прийняте рішення про згортання проекту "росія". Ця територія буде фактично поділена між Америкою і Китаєм, бо формально там виникнуть багато незалежних держав, у яких сидітимуть маріонетки тих чи інших країн великої сімки і будуть вигадувати дикі історії про легендарне минуле своїх народів для навчання у місцевих школах. З цієї причини між ними буде штучно підтримуватися деяка напруга, щоб ці шматки знову не об'єдналися на базі рашистської ідеології. Шматочки територій також перепадуть Україні, Польщі, Естонії, Фінляндії, Японії, кавказьким та середньоазіатським країнам. Останні в основному також перестануть існувати в тих кордонах, які трималися досі на московських штиках. Те ж саме стосується Вірменії.
Московія залишиться в межах територій 14-го століття, приблизно там, де квакають жаби на мокшанських болотах. Причому управляти нею будуть виключно і тільки вихідці з України, які будуть тіньовими намісниками тієї ж британської корони.
Україна буде відбудована і стане високорозвиненою промисловою державою, хоч Німеччина та її вассали постійно будуть всіляко цьому перешкоджати. У нас наново перевідкриють суперродовища газу на Львівщині і нафти - на шельфі Чорного моря. Британія і США перетворять Україну у європейський аналог Японії. Фактично такий рівень буде досягнуто вже на початку 40-х років. Буде існувати "велика десятка" - до великої сімки додадуться Індія, Україна і Бразилія.
Ні в який євросоюз і нато ми ніколи не вступимо, бо нас туди не пустять Німеччина та її сателіти. Натомість, внаслідок всенародного референдуму початку 2023 року, в якому візьмуть участь усі громадяни України, які проживають по всьому світу, наша країна відновить ядерний статус. Понад те, по аналогії з Ізраїлем, Україна стане пріоритетним партнером Британії і США. Крім того, Україна, Польща, Литва, Латвія та Естонія об'єднаються у військовий союз на кшталт НАТО. Для нашої безпеки на майбутнє цього буде цілком достатньо.
Крим буде все-таки автономною областю в межах України з функціонуванням двох державних мов - української та кримсько-татарської. За цих умов Туреччина почне інвестувати в Крим, тому практично 90% відпочинкової інфраструктури на узбережжі буде належати турецькому бізнесу. З точки зору України це буде означати додаткові гарантії безпеки ще й від Туреччини. Севастополь стане цілком цивільним містом. Військова база Чорноморського флоту буде повністю ліквідована. Натомість, в України буде високомобільний москітний флот, озброєний самою передовою ракетною зброєю, здатною досягати цілей навіть у Середземному морі.
Українці протягом наступних 2-5 років в основному будуть повертатися в Україну, навіть якщо прожили десь в Канаді чи Європі 20 чи 30 років. Бо в Україні будуть створені вкрай сприятливі умови для ведення бізнесу і високі суспільні стандарти. Більше того, робочих рук буде катастрофічно не вистачати, внаслідок чого у нас будуть працювати гастарбайтери з різних країн. Буде жорсткий візовий режим.
Може я чогось не знаю, але буде якось так.
От тільки поновлення ядерного статусу ніхто ніколи не допустить.
А от проект Інтермаріум цілком можливо створити. Для цього є всі підстави.
Бо для цього є значно більше підстав, ніж наприклад в Ірану чи Північної Кореї.
С 2000 там уже все окончательно решили .ху*ло намекал.да что намекал он в открытую призывал к дележу Украины пришли к тому что Германии все ресурсы на уютных условиях но не вмешиваться в дела на постсоветском пространстве от слова вообще.и это говорилось .намекалось .подкупалось. Шрёдер получил за все это хорошие преференции и место для контроля энергоресурсов в Германию.через него и эта ведьма и большая часть полит элиты Германии.Италия.тогда еще глава Берлускони. вечные поездки в парашу и встречи с пу*лом . и все они искренне были рады и сияли в тех поездках.после 2014 эта гнида ездила в аннексированный Крым к ху*лу .все те санкции что тогда вели та же Германия .оказалось что генераторы поставили в обход санкций .Даже сегодня.все эти санкции и самые основные что задействовали это грубо говоря мягко выражаясь повторение после 2014 .туфта от стран Евросоюза . они никогда не ударят критично по параше.они могут все банки перекрыть свифтом но оставив один центральный для доступа поступления валюты который. нивелирует всю эту потугу.потому как от него на все внутренние банки будет распространяться своя.внутренняя система переводов.и это касается всего остального.только половинчатые меры.Закрытия портов НЕТ.пару что мы слышали .это так.для вида.будут переправлять сразу в другие.так что это все для простого люда как 6 тысяч санкций.ой .все .им пи**дец.НЕТ! Не хотят они идти на жесткие меры! не хотят! В этом МИРЕ искренне и конкретно Украину поддерживают две страны США И Великобритания и я рад этому.даже с условием что у них свой интерес а главное он совпадает полностью с нашим .хотя нет.возможно и не полностью.Они наверное тоже не желают развала бензаколонки .а вот Мы .в основном большинстве впереди планеты всей по этому желанию.и самое главное .что эти две страны.лидеры в мире.это уже радует)))!Да.конечно.Польша! конечно Польша! и страны балтии .Латвия.Литва.Эстония. Все остальные сопротивляются как могут.что сказать.больно.потому как чувствуешь это как предательство!
ЯК тільки чуєте РИТОРИКУ (перекручене хитрозаплетене слово*обство) цих ЄВРОБЛ*ДІВ...!!!
Знайте ЦЕ ПРОПЛАЧЕНІ-СПОНСОРОВАНІ АГЕНТУРНІ-КОНСЕРВИ ФСБ КАЦАПОМОРДИХ...!!!
Вони будуть і далі УКРАЇНІ і УКРАЇНЦЯМ, розповідати ні прощо, будуть стурбовані, будуть давати поради, будуть критикувати, будуть співчувати, але ці ЄВРО-ФСБешні БЛ*ДІ нічим так і не будуть допомагати ЗАТЯГУЮЧИ ДОРОГОЦІННИЙ ЧАС у ВІЙНІ...!!!
У НІМЕЧЧИНІ ВИЙШЛА КНИГА ПРО ЗВІРСТВА РАДЯНСЬКИХ СОЛДАТІВ, ЯКІ ҐВАЛТУВАЛИ ДІТЕЙ
http://obeliskhistory.blogspot.com/2017/04/blog-post_75.html?fbclid=*************************************************************
Україну разом....нікому непотріцбною
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Шо, тоже за Віть Пьодричя голосував?
Кормільца нашево радімово...
du stinkst wie eine Schweine
du bist eine Schweine
Warum bist du in Butscha nicht gestorben,
frau Ribbentrop, sag mir , deutsche Schweine
Du hast recht mit deiner Loesung in 2008, wirklich?
Ich wollte nur sehen wie putin wird dich ficken, ene dicke deutsche Schweine