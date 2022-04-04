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Зеленский (16612) Меркель (2121) Украина (44294) членство в НАТО (1222) Буча (419)

Меркель ответила на обвинения Зеленского и приглашение в Бучу: Поддерживает свое решение в 2008 году

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель настаивает, что считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году, несмотря на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Меркель по запросу агентства DPA, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Федеральный канцлер доктор Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", - сказала спикер.

В то же время Меркель поддержала международные усилия по прекращению российской захватнической войны в Украине, но не стала реагировать на приглашение приехать в Бучу.

"Учитывая зверства, которые становятся заметными в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества быть на стороне Украины и положить конец варварству и войне России против Украины имеют полную поддержку бывшего канцлера", - добавила пресс-секретарь.

Также читайте: Приглашаю Меркель и Саркози в Бучу. Увидите, к чему за 14 лет привела политика уступок России, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский накануне пригласил бывшего федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози посетить Бучу, чтобы самим "увидеть, к чему привела политика уступок России".

Зеленский также напомнил, что 3 апреля исполнилось 14 лет со дня саммита НАТО в Бухаресте, когда был шанс вывести Украину из "серой зоны" на востоке Европы.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+120
суку в Бучу.
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04.04.2022 13:28
+110
Тварь, просто конченная мразь
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04.04.2022 13:29
+101
Зеленскому стоило бы немного снизить активность в том, чтобы плевать западным политикам и НАТО в рожу. Как бы те в ответ не вытянули фотографии Зеленского, обнимающегося с безлером, или его же фото с красной площади в разгар боев за ДАП. Будет неудобно...
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04.04.2022 13:31
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Страница 4 из 4
просто вонючая немка, пожирающая квашеную капусту и запивающая ее блевотным сранным немецким пивом... а таки она минимум агент штази... хорошо внедренным... но если после этого гидрант, дерьмак, пепелац, хламидия и прочие скажут, что вонючая германия должна выступить гарантом - народ, гоните этих козломордых ********** прямо в тюрьму... ну, чтобы не было самосуда...
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04.04.2022 16:07 Ответить
Нічого дивного. Німці і русскі завжди співпрацювали. Єкатєріна II, вона ж Софія Авґуста Фредеріка Ангальт-Цербст-Дорнбурґ, прекрасно себе почувала у рассєйской імпєрії. Скасувала гетьманство, знищила Запорізьку Січ, українські землі були повністю інтегровані до росімпєрії. Меркель і Єкатєріна II навіть схожі візуально. пукін навіть на 8 березня цитував вєлікую.
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04.04.2022 16:07 Ответить
ну ладно, так эта проблядь без сиськи-без письки приедет в Бучу? или ссыканула?
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04.04.2022 16:08 Ответить
Старая сволочь.
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04.04.2022 16:09 Ответить
старая ты проблядь твоё место на одной скамье с твоим дружком ****** в гааге!
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04.04.2022 16:14 Ответить
Старая шлюха, хотела лечь под пуйла, но тот не дал времени. *****
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04.04.2022 16:18 Ответить
Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед
М. Ю. Лермонтов.
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04.04.2022 16:19 Ответить
У неё с лавровым один заводчик , одна конюшня , одна кормушка .
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04.04.2022 16:29 Ответить
Фашистка конченная, в Бучу тварь !!!!
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04.04.2022 16:34 Ответить
А невже хтось думав, що вона визнає помилку? В жодному разі! Путін та росія- ферштейн, завжди буво гаслом комсомолки Меркель.
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04.04.2022 16:39 Ответить
Тут треба розуміти, що
а) німці нас - українців - глибоко зневажають, мають за людей другого сорту (а може навіть третього) і щиро сповідують ідеологію Гітлера (хоч на людях тиснуть посмішки і кажуть зовсім протилежне);
б) свою вигоду і комфорт ставлять значно вище за всі наші смерті і страждання, бо проблеми індєйців шеріфа не їбуть (с).

Те, що нам допомагають країни, які входять в домініони (формальні і неформальні) британської корони - справжнє чудо. І це - наше спасіння. Це чудо має дві причини:
1) британці завжди боролися за нашу територію проти німців. Саме тому на ній проходили основні битви двох світових воєн. І так виглядає, що по суті проходить третя світова, або тільки починається.
2) світовому предиктору конче потрібно було відвернути увагу людства від провальної пландемії (на яку не нарікав і не плювався тільки лінивий) за допомогою якоїсь страшної війни з неймовірними жахіттями, яка повинна тримати в напрузі все людство стільки часу, щоб пландемію під час того можна було тихенько згорнути і казати, що нічого не було.

Крім того, у 2018 році було прийняте рішення про згортання проекту "росія". Ця територія буде фактично поділена між Америкою і Китаєм, бо формально там виникнуть багато незалежних держав, у яких сидітимуть маріонетки тих чи інших країн великої сімки і будуть вигадувати дикі історії про легендарне минуле своїх народів для навчання у місцевих школах. З цієї причини між ними буде штучно підтримуватися деяка напруга, щоб ці шматки знову не об'єдналися на базі рашистської ідеології. Шматочки територій також перепадуть Україні, Польщі, Естонії, Фінляндії, Японії, кавказьким та середньоазіатським країнам. Останні в основному також перестануть існувати в тих кордонах, які трималися досі на московських штиках. Те ж саме стосується Вірменії.

Московія залишиться в межах територій 14-го століття, приблизно там, де квакають жаби на мокшанських болотах. Причому управляти нею будуть виключно і тільки вихідці з України, які будуть тіньовими намісниками тієї ж британської корони.

Україна буде відбудована і стане високорозвиненою промисловою державою, хоч Німеччина та її вассали постійно будуть всіляко цьому перешкоджати. У нас наново перевідкриють суперродовища газу на Львівщині і нафти - на шельфі Чорного моря. Британія і США перетворять Україну у європейський аналог Японії. Фактично такий рівень буде досягнуто вже на початку 40-х років. Буде існувати "велика десятка" - до великої сімки додадуться Індія, Україна і Бразилія.

Ні в який євросоюз і нато ми ніколи не вступимо, бо нас туди не пустять Німеччина та її сателіти. Натомість, внаслідок всенародного референдуму початку 2023 року, в якому візьмуть участь усі громадяни України, які проживають по всьому світу, наша країна відновить ядерний статус. Понад те, по аналогії з Ізраїлем, Україна стане пріоритетним партнером Британії і США. Крім того, Україна, Польща, Литва, Латвія та Естонія об'єднаються у військовий союз на кшталт НАТО. Для нашої безпеки на майбутнє цього буде цілком достатньо.

Крим буде все-таки автономною областю в межах України з функціонуванням двох державних мов - української та кримсько-татарської. За цих умов Туреччина почне інвестувати в Крим, тому практично 90% відпочинкової інфраструктури на узбережжі буде належати турецькому бізнесу. З точки зору України це буде означати додаткові гарантії безпеки ще й від Туреччини. Севастополь стане цілком цивільним містом. Військова база Чорноморського флоту буде повністю ліквідована. Натомість, в України буде високомобільний москітний флот, озброєний самою передовою ракетною зброєю, здатною досягати цілей навіть у Середземному морі.

Українці протягом наступних 2-5 років в основному будуть повертатися в Україну, навіть якщо прожили десь в Канаді чи Європі 20 чи 30 років. Бо в Україні будуть створені вкрай сприятливі умови для ведення бізнесу і високі суспільні стандарти. Більше того, робочих рук буде катастрофічно не вистачати, внаслідок чого у нас будуть працювати гастарбайтери з різних країн. Буде жорсткий візовий режим.

Може я чогось не знаю, але буде якось так.
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04.04.2022 16:40 Ответить
Гарна історія. Хотілось би вірити.
От тільки поновлення ядерного статусу ніхто ніколи не допустить.
А от проект Інтермаріум цілком можливо створити. Для цього є всі підстави.
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04.04.2022 21:31 Ответить
Так ми ні в кого питати не будемо! Тільки вирішимо і все.
Бо для цього є значно більше підстав, ніж наприклад в Ірану чи Північної Кореї.
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06.04.2022 08:59 Ответить
Ага....тільки владу спочатку треба поміняти!!! А то ще війна не закінчилася, а они вже всралися і закрили 5й і Прямий.
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05.04.2022 01:07 Ответить
Ну да.согласен на все 100% с мнениями украинцев по этому поводу.!
С 2000 там уже все окончательно решили .ху*ло намекал.да что намекал он в открытую призывал к дележу Украины пришли к тому что Германии все ресурсы на уютных условиях но не вмешиваться в дела на постсоветском пространстве от слова вообще.и это говорилось .намекалось .подкупалось. Шрёдер получил за все это хорошие преференции и место для контроля энергоресурсов в Германию.через него и эта ведьма и большая часть полит элиты Германии.Италия.тогда еще глава Берлускони. вечные поездки в парашу и встречи с пу*лом . и все они искренне были рады и сияли в тех поездках.после 2014 эта гнида ездила в аннексированный Крым к ху*лу .все те санкции что тогда вели та же Германия .оказалось что генераторы поставили в обход санкций .Даже сегодня.все эти санкции и самые основные что задействовали это грубо говоря мягко выражаясь повторение после 2014 .туфта от стран Евросоюза . они никогда не ударят критично по параше.они могут все банки перекрыть свифтом но оставив один центральный для доступа поступления валюты который. нивелирует всю эту потугу.потому как от него на все внутренние банки будет распространяться своя.внутренняя система переводов.и это касается всего остального.только половинчатые меры.Закрытия портов НЕТ.пару что мы слышали .это так.для вида.будут переправлять сразу в другие.так что это все для простого люда как 6 тысяч санкций.ой .все .им пи**дец.НЕТ! Не хотят они идти на жесткие меры! не хотят! В этом МИРЕ искренне и конкретно Украину поддерживают две страны США И Великобритания и я рад этому.даже с условием что у них свой интерес а главное он совпадает полностью с нашим .хотя нет.возможно и не полностью.Они наверное тоже не желают развала бензаколонки .а вот Мы .в основном большинстве впереди планеты всей по этому желанию.и самое главное .что эти две страны.лидеры в мире.это уже радует)))!Да.конечно.Польша! конечно Польша! и страны балтии .Латвия.Литва.Эстония. Все остальные сопротивляются как могут.что сказать.больно.потому как чувствуешь это как предательство!
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04.04.2022 16:47 Ответить
Эта отвратительная пара нам не друзья , ее друг по имени *****..
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04.04.2022 16:49 Ответить
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05.04.2022 23:55 Ответить
Тухлая чекистская консерва.
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04.04.2022 17:10 Ответить
Маразм.. З 2019 року по 2022 рік торгівля з РФ збільшилась.. Як на це відповість Зеленський? Він вважає, що Меркель про це не знає? Просто екс канцлер поводить себе як політик, а не як балабол. США декілька разів наголошували українській владі провести реформу в СБУ та суддівську реформу, але українській владі пох.. То навіщо НАТО брати до себе країну, яка нашпигована російськими шпигунами??
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04.04.2022 17:11 Ответить
Задовбали всі оці розумники,які дозволяють собі,щось говорити про МЕРКЕЛЬ І інших політиків. Коли вони це собі дозволяють вони що,хочуть показати,що такі ПРОДВИНУТІ!! Це смішно!! А нічого,що на референдумі про вступ до НАТО--українці не дали-б добро.І чому ви шукаєте винних десь ,а не в собі? Україна що,виконала всі вимоги до вступу,та навіть на сьогодні не все виконано. В цей тяжкий час для України,такі звинувачення можуть закидати або ПРОВОКАТОРИ,або прихильники Зе,які хоч чим небудь,або кого-небудь хочуть звинуватити у своїх проколах! А тепер таке запитання,що буде з Україною,якщо наші партнери прочитають ваші дописи і скажуть,а не пішли-б ви туди,де ходить руський корабель? І вже як вище відписувались АДЕКВАТНІ люди---подивіться спочатку на себе,що ви натворили в Україні,як своїми діями,так і вчинками,навіть не хочу переліковувати **досягнення** цієї влади. Одне,що може заспокоювати 73%--це те,що Зе не втік з країни,якщо ви вважаєте,що це подвиг,тоді питань НЕМАЄ!!!
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04.04.2022 17:42 Ответить
Так він і хоче щоб послали. І тоді ми підпишемо що завгодно.
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04.04.2022 21:20 Ответить
Старая потаскуха... зря вам дали жить после войны,ой зря.Надо было забрать вашу землю.
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04.04.2022 17:53 Ответить
Придурок!!!Що ти мелеш,у мені в Німеччині двоє внучат і зять німець такий,що не всі українці такі патріоти як він. Ну не сильно підтримував Меркель,як і вся його сім*я,а скільки в нас підтримало і Ж... драли до всерачки за Янека,а потім за Ків з Рабіновичем,пам*ятаєш? І дважди судимий,а так любили,а Мураєва рейтинг,пам*ятаєш? Тож краще вигрібайте лайно з своєї хати,а німці самі розберуться . Від любові до ненависті--один крок. Я добре пам*ятаю як Меркель захоплювались українці і дякували їй за допомогу Україні.
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04.04.2022 18:31 Ответить
ОСЬ ТАК І ВИГЛЯДАЄ, ЖИВУЧИ НА ШАРУ, УСЯ ЦЯ КОРУМПОВАНА ПРОПЛАЧЕНА ШТАЗІВСЬКО-НКВДешно-КГБісько-ФСБешна ЄВРОП*ДАРАСНЯ фінансована КРЕМЛЯДСЬКИМ СКРЄПОСТАНОМ...!!!
ЯК тільки чуєте РИТОРИКУ (перекручене хитрозаплетене слово*обство) цих ЄВРОБЛ*ДІВ...!!!
Знайте ЦЕ ПРОПЛАЧЕНІ-СПОНСОРОВАНІ АГЕНТУРНІ-КОНСЕРВИ ФСБ КАЦАПОМОРДИХ...!!!
Вони будуть і далі УКРАЇНІ і УКРАЇНЦЯМ, розповідати ні прощо, будуть стурбовані, будуть давати поради, будуть критикувати, будуть співчувати, але ці ЄВРО-ФСБешні БЛ*ДІ нічим так і не будуть допомагати ЗАТЯГУЮЧИ ДОРОГОЦІННИЙ ЧАС у ВІЙНІ...!!!

У НІМЕЧЧИНІ ВИЙШЛА КНИГА ПРО ЗВІРСТВА РАДЯНСЬКИХ СОЛДАТІВ, ЯКІ ҐВАЛТУВАЛИ ДІТЕЙ

http://obeliskhistory.blogspot.com/2017/04/blog-post_75.html?fbclid=*************************************************************
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04.04.2022 18:03 Ответить
Меркель кончєна тварина !
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04.04.2022 18:12 Ответить
Посмотрите историю Меркель, она была при русской оккупации Германии в русских кружках и даже ездила в Россию на олимпиаду по русскому языку. Ее завербовали тогда и ведут по сей день!
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04.04.2022 18:17 Ответить
А вона часом, не сидить зараз з )(уйлом у бункері....
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04.04.2022 18:21 Ответить
Любі Українці ви разом з нашою недолугою владою зробите нашу
Україну разом....нікому непотріцбною
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04.04.2022 18:23 Ответить
мук та пекла вам пані
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04.04.2022 18:29 Ответить
Вы не справедливы к Меркель. Да.она бывший сотрудник конторы пропуск которой имел и путин. НО, вспомните ваши результаты соцопроса хотя-бы по отношению к нато в 2008-м? В 2010-м ещё были большинство (под 70проц) за внеболоквость, что говорить о 2008-м... Даже в 2010-13-м добрая часть украинцев осознанно(не переспорить) говорили мне, " А мне Янукович нормальный президент. Сам ворует и нам разрешает"...
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04.04.2022 18:29 Ответить
Забанить тебя падло надо
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04.04.2022 19:22 Ответить
а в чому він не помилився? ЖОПОблок і сьогодні нікому не цікавий. Замість евакуації людей їм розповідали про шашлики.
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04.04.2022 20:04 Ответить
Забанить тебя падло надо
**********

Шо, тоже за Віть Пьодричя голосував?
Кормільца нашево радімово...
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04.04.2022 21:35 Ответить
Таке враження що вона і є настоящою фашисткою. А путін виконавець.
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04.04.2022 18:50 Ответить
Так она и Путина до последнего все эти годы уговаривала по-хорошему, хотя сама признавалась, что бесполезно совершенно. Я до сих пор не могу этого понять.
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04.04.2022 18:56 Ответить
кусок старого немецкого дерьма
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04.04.2022 19:15 Ответить
Шлёндра эсэсовская
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04.04.2022 19:21 Ответить
****!!!
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04.04.2022 20:39 Ответить
А сам зеленський у 2008 був за нато? Хай з себе починає і своєї дружньої сімейки, перед тим як клоуна вмикати на увесь світ Кому нахрін ці розборки зараз потрібні, нема важливіших завдань в президента воюючої країни
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04.04.2022 20:48 Ответить
Просто дура,старая дура...
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04.04.2022 22:50 Ответить
Du siehst wie eine Schweine aus,
du stinkst wie eine Schweine
du bist eine Schweine
Warum bist du in Butscha nicht gestorben,
frau Ribbentrop, sag mir , deutsche Schweine
Du hast recht mit deiner Loesung in 2008, wirklich?
Ich wollte nur sehen wie putin wird dich ficken, ene dicke deutsche Schweine
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04.04.2022 23:44 Ответить
враження . що коментарі здебільшого писали дикарі-росіяни армії рф, а не українці. Зеленський , мягко кажучи, надто емоційний, а в Меркель і Заходу у 2008 році були конкретні причини відмовити Україні, хоча в той час ще Коломойський не с№издив 40 млн з Привату, але весь укролігархат тирив і виводив за кордон щорічно мільярди дол. Меркель - політик світового рівня була є і буде.
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05.04.2022 07:18 Ответить
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