Россия должна быть привлечена к серьезной ответственности, - премьер Японии Кисида о зверствах войск РФ в Буче

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио осуждает действия российских военных, совершавших военные преступления в Киевской области, и считает, что Россия должна быть привлечена к серьезной ответственности за свои действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я глубоко поражен тем, что в окрестностях Киева совершаются ужасные злодеяния против мирных жителей. Убийство невинных гражданских лиц нарушает международное гуманитарное право. Это совершенно недопустимо, и Япония осуждает это самым решительным образом. Россия должна быть привлечена к строгой ответственности за эти действия", - заметил Кисида.

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