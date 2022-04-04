Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии, - ГУР Минобороны

Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности снабжения обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны Украины.

При этом сообщается, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.

"На сегодняшний день известно о еще одном канале поставки в РФ товаров военного назначения – Восточной Азии. Через него в страну-оккупанта поставляются запчасти для техники, электронику и оптические приборы. Также рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ", - говорится в сообщении.

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