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Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии, - ГУР Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росіяни

Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности снабжения обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны Украины.

При этом сообщается, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.

"На сегодняшний день известно о еще одном канале поставки в РФ товаров военного назначения – Восточной Азии. Через него в страну-оккупанта поставляются запчасти для техники, электронику и оптические приборы. Также рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия перебросила в Украину до 2 тыс. военных из Грузии из-за непредвиденных потерь, - Минобороны Британии
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Топ комментарии
+40
Наконец должна закончиться некритичная идеализация Грузии. Там произошел полный откат назад.
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04.04.2022 14:24
+31
а ведь Грузия сама пострадала от рф.... Не ожидал от них такой безпринципности.... Значит ЕС надо применять санкции и к Грузии , (которая играет на стороне рф)
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04.04.2022 14:27
+30
Грузинам стыдно, что их страна ведет себя, как маленькая шлюха, которой пользуются, когда нет чего-то лучше и которую потом брезгливо бросят
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04.04.2022 14:24
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Правила форума Совет форумчан
Значит готовьтесь к "Тбилисской народной республике"
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04.04.2022 14:22 Ответить
А ви за це генацвальців у Євросоюз бігом прийміть бо угрякам там з німчурою некомфортно самим нам срати ((
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04.04.2022 14:23 Ответить
Й ті боржомщики лізуть у ЄС...((
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04.04.2022 14:24 Ответить
Наконец должна закончиться некритичная идеализация Грузии. Там произошел полный откат назад.
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04.04.2022 14:24 Ответить
Каюся. Планував цього року поїхати сім'єю на відпочинок до Грузії. Типу, підтримати генацвалів. Вірив, що це наші друзі.
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04.04.2022 18:08 Ответить
Грузинам стыдно, что их страна ведет себя, как маленькая шлюха, которой пользуются, когда нет чего-то лучше и которую потом брезгливо бросят
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04.04.2022 14:24 Ответить
І де реакція грузинів ?
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04.04.2022 14:33 Ответить
А рашисти її кидати не збираються, вона увійде у їхню імперію. Тільки *** їм а не імперія. Влада грузії гірша за повій, повії хоч чесно скажуть що вони повії, навіть прейскурант оголосять, а ці "я не такая, я жду трамвая" фу.
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04.04.2022 14:34 Ответить
Грузини своїм відношенням до кацапів мені нагадують французів під час окупації німчурой. Колись читав спогади якогось німецького полковника чи генерала, чиї війська стояли у Парижі. Він писав, що французам все рівно з чиїх рук вони получать свій ранковий круасан.
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04.04.2022 15:56 Ответить
а ведь Грузия сама пострадала от рф.... Не ожидал от них такой безпринципности.... Значит ЕС надо применять санкции и к Грузии , (которая играет на стороне рф)
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04.04.2022 14:27 Ответить
Их беспринципность, так же, как и в Украине, случилась в момент вьіборов. Теперь, до следующих, если Грузия не прекратит свое существование, будет гадить цивилизованному миру.
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04.04.2022 14:33 Ответить
значит надо вводить против Грузии санкции на поставки тех же товаров что и для РФ и Белорусии. Иначе все санкционные усилия ЕС благодаря таким странам как Грузия , ничего не дадут. Товар заходит якобы в Грузию а потом тихо транзитом следует в рф.
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04.04.2022 14:40 Ответить
Только т.н. "страньі восточной Азии" - коммунистический кетай, которьій и есть другой стороной контрабандьі военной єлектроники - не вводят никаких санкций, да и вообще враги цивилизованного мира. И такие же живодерьі, как и кацапьі.
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04.04.2022 14:47 Ответить
Теперь Грузия станет "производителем" чипов и т.д. Ну, на подстилка рашки белорашка стала у себя морепродукты в болотах вылавливать. Креветок там разных, осьминогов, тунца и т.д. Генацвале, Грузия подстилка рашки?
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04.04.2022 14:27 Ответить
с ормянами и белорашей джорджики всегда готовы поддержать "старшего братэлло" по воровству и мародёрству.
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04.04.2022 14:27 Ответить
Грузини вирішили заробити на кровавому геноциді Українців.
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04.04.2022 14:27 Ответить
Грузинский народ в целом поддерживает Украину, но правительство у них сейчас предательское и прокацапское.
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04.04.2022 15:17 Ответить
"Баярє плахіє - народ харошій.." - ЦЯ МУЛЬКА ВЖЕ НЕ ПРОКАНАЄ!! Якщо народ у своїй більшості незгодний з діями свого уряду - має вигнати той уряд копняками під сраку!! А інакше там НЕМАЄ НІЯКОГО НАРОДУ! А є тільки перелякане обісране скотобидло як у тій самій параші!!
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04.04.2022 17:34 Ответить
Я конечно не эксперт во внутренних грузинских делах, но в целом грузинский народ поддерживает Украину и симпатизирует нам. У них многотысячные протесты были, против решения их правительства не присоединяться к санкциям и в поддержку Украины, много грузинов приехали за нас воевать. Короче не ищи врагов там где их нет, сам грузинский народ нам точно не враг.
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04.04.2022 18:40 Ответить
Якщо ви неуважно читали мій допис - ще раз перечитайте: якщо народ Сакартвело існує - він має ЗМУСИТИ владу виконувати свою волю! А якщо більшість населення ПІДТРИМУЄ політику свого уряду - значить ця країна є фактично ВОРОГОМ для України! А окремі світлі люди що зараз воюють на нашому боці - це просто виключення із загального тренду на співпрацю гризунів з людожерською парашею. Як пишеться у святому писанні : "пізнаєш дерево за його плодами.." а ті плоди у вигляді допомоги ворогу що знищує Україну вказують - шо то за дерево таке💩
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04.04.2022 20:26 Ответить
Выборы в 2019 тоже можно было назвать трендом на капитуляцию малоросов перед паРашей, а действия Зелиной команды до начала вторжения иначе как зашкваром на зашкваре назвать было трудно. Но чего-то никто их так и не сверг.
Народы никогда не свергают свою власть ради кого-то, как бы хорошо к этому кому-то не относились, а только ради себя. Когда паРаша в 2008 в Грузию вторгалась никто в Украине за отказ от сотрудничества с русней не протестовал и особо в этот конфликт не вникал, более того огромное количество украинцев считали, что рашка права.

Одно дело обсирать грузинскую власть, требовать ввести против Грузии санкции за содействие агрессору, это одно, а оскорблять целый народ который нам ничего плохого не сделал и огромная часть которого сама эту власть критикует, уже другое, тем более используя для этого придуманные кацапами прозвища "грызуны".
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04.04.2022 22:35 Ответить
Спасибо вам за понимание! Подовляющая большенство считает что в Украине идет наша (и не только Украинская война). В том числе соц опросы это показывают
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05.04.2022 07:07 Ответить
Если это отдельные стетлые люди которые воюют и народ их не поддерживает тогда народ на коленах не встречал бы их прах в аэропорту Тбилиси в 4 утра.
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05.04.2022 07:12 Ответить
От дивні грузини... Забули як над вами знущалися московити, як примушували ваших полонених витирати ноги об грузинський прапор ? Як називали вас боягузами неспроможними воювати ? Як бомбили ваші міста, як зупинилися за кілька кілометрів від Тбілісі ? Тьху !
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04.04.2022 14:28 Ответить
Й тоді Україна надала їм системи ППО, причому навіть разом з операторами...( Бо інакше вони б жодного ватольота не збили...
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04.04.2022 14:31 Ответить
Вони герої перед жінками храбритись. Ножами махати, а сам як побачить ножа, то зблідне на смерть.
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04.04.2022 14:32 Ответить
грузины герои только за столом , и между собой , роисся купила их и посадила свою власть , им похер , баксы и рубли сладко пахнут, им давали шанс проявить себя , как настоящих патриотов, но испугались 4-ех танков и разбежались , теперь это не свободная страна , а территория роисси .
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04.04.2022 14:28 Ответить
От вам і грузини дузі. Такі ж як і кацапи. Коли їм погано і Україна їх підтримувала то вони друзі. А як Україні погано, то ніж спину. Це традиційна кавказька дружба.
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04.04.2022 14:29 Ответить
Нсши парни в Украине погибают за вас. Этих уроды сайчас у нас во власти, завтра не будут. А наших погибших парней уже не будет ни когда. Хорошо было-бы если об этом подумали до того как нас с руснёй сравнили-бы
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05.04.2022 07:23 Ответить
Нагадаю вам, якщо ви забули, що у 2008 коли ***** бомбило Тбілісі, саме українські ППО і українські бійці (бо в Грузії не було ні ППО, ні фахівців) збивали літаки рашистів і не дали їм захопити Тбілісі.
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05.04.2022 13:52 Ответить
Я знаю о ПВО, еще знаю что в Абхазии 1993-м году УНСО воевала за нас. По этому и считаю Украина братская нам страна. И я обоеме руками за то что Грузия больше поддержевала Украину. Но к сожалению у нас во власти пришли предатели и они по другому сеья видут. По этому помогаем индивидуально кто-то воююет с Украинцами, кто-то в фонд Украинской армии, или в фонд Повернись Живым деньги перечисляет, кто-то в Польшу волонтерем приехал чтоб беженцам помочь и тд. По этому больно от Украирцев слышать что мы как кацапы, если кацапы или турки о нас что-то плохое пишут на ихних соть сетях нам наплевать их мнения нам безразлично потому что они нам не друзья. Но то что Украинцы о нас пишут это нам не безразлично. Это правительство упрекаете как хотите (я тоже их предателеми считаю), но не надо на народ плохо высказыватся
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05.04.2022 20:54 Ответить
Коли я говорив "грузини", то я мав на увазі країну Грузію, яку представляє влада Грузії. Я розумію, що більшість грузин дружні до України. Але на жаль вони вибрали таке керівництво, яке від їх імені робить те що робить. Я простих грузин не звинувачую. Як і керівництво Грузії. Я просто констатую факт. Ну так є. І від нього нікуди не дітись, навіть заховавши голову в пісок.
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05.04.2022 23:27 Ответить
Коли я говорив "грузини", то я мав на увазі країну Грузію, яку представляє влада Грузії. Я розумію, що більшість грузин дружні до України.

- Думаю нашли понимание, то что сегодняшная наша власть это манкурты об этом я полностью согласен.
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06.04.2022 04:24 Ответить
Грузия стала одной из тихих гаваней, где россияне решили пересидеть шухер и возможно, из Грузии вылететь куда-то еще, куда российские авиакомпании уже не летают. Понятно, что освоить бабло этих россиян оказалось уж слишком заманчивым делом. Но фокус в том, что эти самые россияне тут же запускают маховик коррупции, чтобы запустить свои схематозы, что и было налажено.

Де-факто, российские фирмы-прокладки с грузинской регистрацией устроились перевалочными базами для санкционного товара в роZZию. В общем, здесь нет ничего нового, поскольку то же самое до определенного момента делала и Белоруссия, которая зацепилась в грязный схематоз москвы коготком, а потом увязла окончательно. Собственно говоря, Грузия начинает движение в этом направлении.

Именно с Грузией это особенно болезненно, поскольку народ этой страны всегда был дружественным к Украине, и более того, грузинский легион прямо сейчас воюет на нашей стороне, но действия правительства становятся все более антиукраинскими. Так, отказавшись от санкций и став транзитной прокладкой роZZии, правительство Грузии согласилась и на военный транзит, уже однозначно направленный против Украины.

Так, если Грузия продолжает считать своими территориями Абхазию и Южную Осетию, то она обязана была высказать свою официальную позицию о том, что с военных баз, расположенных в этих местах, роZZия перебрасывает войска на войну в Украине.

Между прочим, уже были сообщения о том, что этих самых абхезов покрошили, а остальные - драпанули назад. Но дальше - хуже. Правительство Грузии разрешило вывод войск рф из Армении через свою территорию, зная что те идут воевать в Украину.

И вот буквально недавно появились документальные подтверждения турецкой разведки о том, что те самые самолеты Су-30, которые были получены Арменией в 2019 году, проследовали из Еревана через грузинский Мартуни в российский Моздок.

То есть Пашинян, от которого бились в экстазе наши любители «Новых лиц», передал эти самолеты с экипажами в распоряжение российских оккупантов для использования их в войне против Украины.

Просто уточним, что согласно Чикагской конвенции, все воздушные суда, которые имеют на своем борту военные грузы или просто это - военные самолеты, должны запрашивать добро на пролет транзитом в небе конкретной страны. Это значит, что Ереван сделал запрос на пролет самолетов и у Тбилиси были все основания узнать о характере этой операции, с правом отказать в открытии неба. Но все прошло гладко и по сути, Грузия подыграла москве.

Что касается самой Армении, то проституция этой страны уже зашкаливает. Просто на минуточку представим, что вытворяет этот любимый многими Никол Пашинян.

По первому свистку прутина, он предоставил своих военных в распоряжение путинской группировки в Сирии. Его военные прибыли в Казахстан в числе первых, после россиян и вот теперь он передал самолеты, чтобы те бомбили нашу территорию.

Уже одного только этого достаточно для того, чтобы этот гадюшник попал под санкции, ну а если будет сбит хоть один армянский самолет и там окажется армянский пилот, то это будет означать лишь одно - Армения воюет на стороне роZZии, а значит должна нести всю ответственность за военные преступления, как и она.

ANTI-COLORADOS
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05.04.2022 13:53 Ответить
Именно с Грузией это особенно болезненно, поскольку народ этой страны всегда был дружественным к Украине, и более того, грузинский легион прямо сейчас воюет на нашей стороне, но действия правительства становятся все более антиукраинскими.

- именно об этом я и говорю что у нас сейчас предатели во власти как у вас был Янукович. Но это мы же не воспринимали тогда Украинского народа не дружелюбным
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05.04.2022 20:59 Ответить
Є така приказка: Из песни слов не выбросишь.
Але заради об'єктивності, варто зазначити, що навіть при януковичі не було з боку української влади недружніх дій до Грузії.
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05.04.2022 23:20 Ответить
Если быть обьективными черноморский флот, который отаковал наши порты в 2008-м прирлыл из Крыма. А также в 2008-м нас поддержывал президент Ющенко а с Радой и правительством не так однозначно было все:
https://www.liga.net/politics/opinion/pyatno-na-sovesti-kak-rada-ne-priznala-agressiyu-rossii-v-gruzii


Сейчас и в Грузии такая ситуяция, президентша высказывается проукраинской позиции (но честно говоря до войны она в Грузинских делах тоже предательские позиции имело), премьер у нас явный предатель, в парламенте все партии кроме партии премьера на четко проураинских позициях (один действующий депутат парламента, Алеко Елисашвили, даже сам воюет - участвовал в боях за Ирпень)
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06.04.2022 11:57 Ответить
Ого, то це Україна винна, що Грузію атакував російський чорноморський флот. Цілком в стилі кремлівських пропагандонів. А щодо того, що влада а не народ, то скажу вам от що, яблуко від яблуні не далеко падає. Скільки проголосувало за Грузинську мрію? 48,22% чи не так?
Від кацапських лібералів ми також чуємо, що то путін воює а не народ. Тільки 83% того народу підтримує війну з Україною і з Заходом.
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06.04.2022 21:10 Ответить
Первое, "грузинская мечта" во власть на выборах не шла антиукраинскими лозунгами, они говорили одно делают другое. По этому сравнивать с рф не правильно там путин всегда вче эти десятидетия не однозначно говорил что он Украину не признает как сомостоятельную государство. То есть гражданин рф знал о чем он подписивается когда он голосует за единороссов, Грузинский избиратель на такое не подписивался. Потому что не на каких выборах "мечтатели" не говорили что они будут содействовать рф в оккупации Украины. То что Иванишвили предатель (в первом ряду предатель Грузии а потом Украины) я лично понимал с первового дня, но мои друзья которые тогда голосавали, голосовали потому что не понимали что он предатель, а не потому что знали что он предатель (в том числе кто и за мечту голосавал, те тоже индивидуально помогают Украине).

Второе, выборы 2020-го года подтасованы и реально "мечта" взяла меньше.

Третье, о Крыме и черноморском флоте: я Украину не обьвиняю, я просто говорю что как большинство Украинских гражданждан не причем к трусости тех военных Украинского флота который пропустил русских из Крыма, когда решения Ющенко быдо не пропускать, так и большенство Грузин не причастны к тем контрабандеым схемам которые наше правительство наладила с рф ТАЙНО и НЕ ПУБЛИЧНО. А после того кск ГУР это обнородовал это в Грузии политический скандал НОМЕР 1
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07.04.2022 00:18 Ответить
Четвертое социология однозначно показывает что 88% Грузии хочет победу Украины в войне (это больше чем этнических Грузин в Грузии) и 87% согласен что война в Украине это война не только Украины но это война и Грузии

Источник (надеюсь авторитетность форбса не будете ставить под сомнением)

https://forbes.ge/saqarthvelos-mosakhleobis-84-miichnevs-rom-rusethi-mteria-act-is-kvleva/
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07.04.2022 00:33 Ответить
уряд Грузії явні зрадники свого народу, їх треба знімати, інашке і Грузія може попасти під санкції

за шо грузини помирають в Україні? що б їх зраджували московські прихвостні в Грузії?
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04.04.2022 14:29 Ответить
чебурики і вибирали цей уряд.продажна нація
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04.04.2022 14:35 Ответить
а хто цей уряд вибирав інопланетяни
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04.04.2022 16:34 Ответить
Как вы думаете, правительство во власть приходила лозунгами что будут Украину предовать и иммено по этому их выбрали?
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05.04.2022 07:32 Ответить
вот такие долбо*бы командуют армией раски федераски.... ))
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04.04.2022 14:29 Ответить
Грузины ведут себя так,как будто это не у них росия отжала Южную Осетию.Грызуны,вернуть себе её не хотите,пока мордор увяз в Украине?
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04.04.2022 14:30 Ответить
Є там справжня грузини? Яким ми Буки надали коли проти них свинособаки полізли? Чи свинособаки залишилися?
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04.04.2022 14:30 Ответить
спочатку втрачають гідність
потім терріторію

чекаємо Грузинську сосі-алістичную республіку
без усякіх прав
з забовьязонням кожного ранку цілувати малюнок Фуйловської дупи
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04.04.2022 14:31 Ответить
В савєцком саюзє грузини жили на широку ногу. Грузія була всесоюзная здравніца, тобто радянська курортно-туристична мекка. За рахунок туристів вони жили, не працюючи і нічого не виробляли, крім **********, які самі ростуть на деревах, винограду і вина. Тому старші ще й зараз згадують ті часи і дуже за ними шкодують.
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04.04.2022 14:39 Ответить
Що , невже так швидко - забулось .? .
.
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04.04.2022 14:34 Ответить
Тож беня казав: "Дайте пять, десять лет - и о крови забудут". До грузинів це також стосувалось.
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04.04.2022 14:42 Ответить
гордость закончилась когда запахло деньгами... о ком это я? о шлюхах или о кацо?
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04.04.2022 14:36 Ответить
У этой власти гордости никогда и не было, так что и немогдо закочится. Но этого народ им не даст зделать
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05.04.2022 07:19 Ответить
Беспринципные барсеточники и форточники. А украинцы их спасали не раз....
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04.04.2022 14:37 Ответить
чебурики продажні
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04.04.2022 14:37 Ответить
Те що відбувається зараз в Грузії це прямий наслідок "реформаторського паразитизму" Саакашвілі.
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04.04.2022 14:38 Ответить
там уже прокремлевская агентура захватила власть
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04.04.2022 14:41 Ответить
Вы видели что пишут Грузины: " Давайте больше не сориться с Россией, хватит нам войны что была, мы устали от нее" То есть они склонили голову перед х*йлом и стали на колени как и Беларуссы, Очень жаль...
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04.04.2022 14:42 Ответить
кого жаль? грузинских чертей? смерть им а не жаль
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04.04.2022 14:50 Ответить
Грузия, ребята, не годится позволять олигархам править вашей замечательной страной
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04.04.2022 14:43 Ответить
кітайози продають параші щоб не спалитися
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04.04.2022 14:44 Ответить
Как я и говорил ещё месяц назад, ********* в течении месяца-двух наладит серые каналы для обхода "страшных и ужасных санкций, убивающих экономику РФ".
В мире интегрированной глобальной экономики все эти "эмбарго" (которого кстати нет и не предвидится) и "санкции" - понятия очень условные.
Те санкции, которые по настоящему убьют экономику РФ очень больно ударят и по многим мировым экономикам. Мир к этому пока не готов. Они еще не верят в то, что путин - это 100% -ый новый гитлер.
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04.04.2022 14:47 Ответить
Не убьют. Прцесс пошел. Если Грузия будет выпендриваться - тоже получит санкции и бан на вход в ЕС и НАТО.
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04.04.2022 14:50 Ответить
У Грузинской экономики тотальная зависимость от РФ. ***** им НАТО и ЕС.
А грузинам, которые против такой политики правительства с утра до вечера объясняют в телевизоре что к чему. Поэтому я бы не очень рассчитывал на Майдан в Грузии.
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04.04.2022 15:15 Ответить
Імпорт налагодять, заморожені активи ще надрукують, ваньок нарожають. Аналітига...
Грузинська контрабанда, щоб хоч 1% рашистських потреб перекрила до поширення санкції на фірми-контрабандисти і то було б їм за щастя.
Нагадаю, що контрабанда білоруських криветок обходила виключно рашистські обмеження.

І ГОЛОВНЕ. За інформацією від США, рашка обходить обмеження на 5 процентів, що менше ніж очікували самі ж США
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04.04.2022 15:05 Ответить
а почему Грузия тогда не под санкциями?
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04.04.2022 14:49 Ответить
Может потому, что Грузия не нападала на Украину ...
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04.04.2022 15:01 Ответить
Грузия капитулировала? И не стыдно жить на коленях?
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04.04.2022 15:05 Ответить
Не нужно всех грузинов обижать.
Многие из них сейчас воюют в Украине за Украину!
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04.04.2022 15:05 Ответить
то есть хитрые китайцы напрямую не продают
а продают через грузию?
мда
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04.04.2022 15:14 Ответить
с*ки грузинские.
США должно отслеживать страны, которые на стороне россии и вводить санкции, отключать свифт и т.п.
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04.04.2022 15:26 Ответить
Конец Грузинской Мечты...
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04.04.2022 15:33 Ответить
разворовали склады, аптеки и фабрики лекарств в Украине. Буду продавать эту контрабанду где только можно.
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04.04.2022 15:44 Ответить
А что вы хотели? У власти про-орковские газпромовцы. Даёшь санкции против Грузии! Совсем, суки, скурвились!
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04.04.2022 16:09 Ответить
яблоко від яблоні далеко не падає, чебуреки самі вибирали на виборах свою владу
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04.04.2022 16:31 Ответить
Грузія вже давно лягла під росію як остання шлюха. Був колись гордий грузинський народ, а на щщо ваін перевівся -бачите самі. На російську підстилку.
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04.04.2022 16:36 Ответить
Були Грузини із Сакартвело - стали гризунами бздіни *************...
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04.04.2022 17:28 Ответить
це було з самого початку очевидно; і не тільки Грузія, а майже вся Азія, яка з Лаптєстаном межує, тому всі випадки контрабанди треба оскаржити, а якщо не допомагає, то застосувати санкції
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04.04.2022 16:40 Ответить
З цією недокраїною ************** "гризунів"бідзіни(бо Грузини собі таке б ніколи не дозволили робити) треба розірвати дипломатичні стосунки, відкликавши нашого амбасадора і застосувати санкції до усіх гризунських активів на території нашої країни(і вимагати аналогічних санкцій з боку західних країн). Бо такі дії - це фактично відкрита підтримка агресії параші проти України, те саме треба зробити і по відношенню до вірменських ************ - за їх військову допомогу **********🤬
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04.04.2022 17:27 Ответить
Запроданці!!!!
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04.04.2022 17:29 Ответить
Спасибо ГУР МО, что поделился с нами о предательских планах нашей власти. Сейчас наша очередь: мы им не дадим им возможность эти планы реализовавать
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05.04.2022 07:48 Ответить
 
 