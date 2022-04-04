Во время обстрела Очакова и Николаева погибли 8 человек, 34 получили ранения

В результате обстрела Очакова и Николаева 3 апреля погибли восемь человек. Еще 34 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Николаевской областной прокуратуры.

Сообщается, что по факту вчерашних обстрелов возбуждено уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны, объединенное с умышленным убийством.

"По данным следствия, 3 апреля 2022 г. вооруженные силы РФ атаковали города Очаков и Николаев. В результате обстрелов повреждены жилые дома местных жителей, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов погибли 7 жителей Очакова, еще 20 получили ранения. В Николаеве погиб 1 человек, 14 ранены, среди которых несовершеннолетний ребенок.

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