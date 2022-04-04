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война (47249) Николаев (2010) обстрел (20424) Очаков (71)

Во время обстрела Очакова и Николаева погибли 8 человек, 34 получили ранения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

В результате обстрела Очакова и Николаева 3 апреля погибли восемь человек. Еще 34 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Николаевской областной прокуратуры.

Сообщается, что по факту вчерашних обстрелов возбуждено уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны, объединенное с умышленным убийством.

"По данным следствия, 3 апреля 2022 г. вооруженные силы РФ атаковали города Очаков и Николаев. В результате обстрелов повреждены жилые дома местных жителей, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов погибли 7 жителей Очакова, еще 20 получили ранения. В Николаеве погиб 1 человек, 14 ранены, среди которых несовершеннолетний ребенок.

Смотрите: Рашисты обстреляли Очаков – есть погибшие и раненые. ВИДЕО
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сволочі русняві.
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04.04.2022 14:50 Ответить
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04.04.2022 14:51 Ответить
что там распиареный кореец уже не такой спокойный? когда 38 людей в его ОВА кацапы ракетой приговорили
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04.04.2022 15:03 Ответить
Как раз в тот трагичный день он проспал. Очень переживал за свои сигары, которые были в кабинете.
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04.04.2022 16:29 Ответить
Треба вирубити для помийки GPS та ГЛОНАСС - це значно знизить точність ураження їх ракетами.
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04.04.2022 15:08 Ответить
********* может только так, подленько, куда попало и издалека. Кадыровцы и рабссияне народы-братья и ни капли не славяне!
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04.04.2022 15:08 Ответить
 
 