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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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Беларусь (7524) экспорт (838) продовольствие (251) Бюро экономической безопасности (165)

В Винницкой области предотвратили экспорт продовольствия в Беларусь на $500 тыс.

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

знак,маркування

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) обнаружили груз контрольных знаков в количестве 70 тыс. шт. Общая рыночная стоимость продукции, которую планировалось ими маркировать для экспорта в Беларусь, составляет более $500 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Сотрудники БЭБ Украины и ТУ Государственного бюро расследований в г. Хмельницком на территории обслуживания Винницкой таможни обнаружили груз контрольных знаков в количестве 70 000 шт, который принадлежит белорусскому обществу.

Этими контрольными знаками украинский контрагент планировал дополнительно маркировать продовольственные товары для экспорта в Беларусь. Согласно заключенному договору, общая рыночная стоимость этой продукции составляет более 500 000 долларов США.

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Правоохранители изъяли из оборота соответствующие унифицированные контрольные знаки и сделали невозможным их использование для маркировки продовольственных товаров.

"По результатам принятых мер, экспортные операции по отправке продовольствия, общей стоимостью свыше 500 000 долларов США, в республику Беларусь, способствующую совершению вооруженной агрессии в Украине, упразднено", - сказано в сообщении.
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Топ комментарии
+24
А що, в Білорусь досі їдуть українськи товари?
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04.04.2022 14:58
+22
оце так !!!

з Білорусі Іскендери та, цілком можливо вторгнення, а ми в Білорусь щось ще продаємо.

барига на крові ?
ніт !!!!
це ж вам не державна зрада Пороха за вугілля з українських шахт в Ордлі в 2015-му, коли грітись треба було...

єто что-то другоє
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04.04.2022 15:06
+15
Скорее всего высшие чины власти причастны к этому. Такие как арахамия.
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04.04.2022 15:10
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А що, в Білорусь досі їдуть українськи товари?
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04.04.2022 14:58 Ответить
оце так !!!

з Білорусі Іскендери та, цілком можливо вторгнення, а ми в Білорусь щось ще продаємо.

барига на крові ?
ніт !!!!
це ж вам не державна зрада Пороха за вугілля з українських шахт в Ордлі в 2015-му, коли грітись треба було...

єто что-то другоє
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04.04.2022 15:06 Ответить
Може в мене фобія, але без андрюшки єрмака тут не обійшлося
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04.04.2022 15:24 Ответить
Так, у вас явна фобія.
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04.04.2022 16:05 Ответить
Це роблять протеже його брата
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04.04.2022 16:37 Ответить
Так Білорусь без нашої картоплі не зможе драники смажити.
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04.04.2022 15:16 Ответить
В Украине до сих пор 17 000 предприятий, где бенефициары или один из собственников - россиянин. И бабки угадайте куда идут.
Данные из открытых источников.
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04.04.2022 15:31 Ответить
БЭБу и ГБРу этим не досуг заниматься. Это же надо ездить, кого-то где-то искать, работать ... А тут все просто и понятно: Приехал на таможенный склад. Обшмонал. Что-то нашел. Быстро, не пыльно и результат имеется.
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04.04.2022 16:18 Ответить
Кому война кому мать родна.
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04.04.2022 14:59 Ответить
це хто такі ******* які хочуть вести бізнес з ворогами? думає мають бути заарештовані, та кинуті в буцегарню довічно, за зраду
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04.04.2022 15:04 Ответить
Владі таких бариг треба жорстко карати
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04.04.2022 15:04 Ответить
влада з 19-го намагалась карати "бариг"
головного Баригу Шоколадного вот-вот мали посадити, а тут війна
пічалька.....
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04.04.2022 15:16 Ответить
Що ти там садив, КВНюк квартальний?
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04.04.2022 15:25 Ответить
У этих ублюдков мать должна быть тюрьма, и надолго. А ещё лучше - по законам военного времени.
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04.04.2022 15:07 Ответить
Та в нас половина депутатів мали та мають бізнес з москвою, а на що ви розраховували.
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04.04.2022 16:26 Ответить
Скорее всего высшие чины власти причастны к этому. Такие как арахамия.
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04.04.2022 15:10 Ответить
Беріть вище 😠
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04.04.2022 15:21 Ответить
Арахамія тут ні причому. Це Агрохімія, мова про продукти
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04.04.2022 16:41 Ответить
Гадаю, це хтось з місцевих.
Лише припущення, але Борзов та Гройсман могли бути в це замішані.
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04.04.2022 19:24 Ответить
Контрольні знаки(етикетки) і продовольчі товари це велика різниця. Висєр ні про що. Тут люди гинуть а вони піаряться на бумажці і за це гроші тирять із бюджету.
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04.04.2022 15:16 Ответить
Украіна на межі гуманітарноі катастрофи , а бидло торгує на крові !
До буцегарні гадів і надовго !
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04.04.2022 15:24 Ответить
Все дуже просто і зрозуміло кожному притомному українцеві - кордон з бяшками ***** має бути наглухо закритим і ніякої торгівлі! Далі повна ізоляція разом з ***********. Коли голодні кацапи відберуть у них бульбу "за борги" і влаштують їм голодомор можливо до них дійде "хто є хто".
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04.04.2022 15:26 Ответить
Не дійде.
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04.04.2022 19:26 Ответить
Можливо. А можливо і не дійте. Ну тоді хто ж їм лікар?
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04.04.2022 19:28 Ответить
И где "закон военного времени" со всеми вытекающими?
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04.04.2022 15:39 Ответить
Та ж почекайте люди добрі, та хтось писав, що всі коліі підірвані партизанами з белорусіі і зв' язку не має, а тут аж на 500000 та ще й $$$??
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04.04.2022 15:40 Ответить
А кто "контрагент"? Почему его за яйца не взяли?
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04.04.2022 15:44 Ответить
Хтось буде за це покараний?
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04.04.2022 15:59 Ответить
Ким?
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04.04.2022 16:02 Ответить
чтобы отстреливать врагов и их пособников особого разрешения брать не нужно. было бы желание
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04.04.2022 16:08 Ответить
А хто агрохімії дав Українське громадянство
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04.04.2022 16:15 Ответить
Той же, "Хто порекомендував Зеленському зрадників України?" - Микола Давидюк, політолог https://youtu.be/Pgcsc0Up_II
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04.04.2022 16:29 Ответить
 
 