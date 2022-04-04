Находиться на освобожденной территории Киевщины до сих пор небезопасно, - глава ОВА Кулеба

На освободившейся территории работает специальная областная мониторинговая группа, фиксирующая последствия агрессии РФ, отметили в гуманитарном штабе Киевщины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Находиться в области до сих пор опасно! Только за минувшие сутки спасатели обнаружили 4 886 взрывоопасных предметов", - отметил он.

Кулеба сообщил, что в освобожденные районы области завозится гуманитарная помощь, работает специальная областная мониторинговая группа, которая фиксирует последствия агрессии России и уничтожение гражданской инфраструктуры. По его словам, по окончании зачистки и разминирования коммунальные службы начнут восстанавливать критическую инфраструктуру.

"В настоящее время разрушение зафиксировано в 35 из 69 громад Киевской области. Критические разрушения нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской, Песковской общинах. На сегодняшний день речь идет о более 600 объектах", - подчеркнул глава Киевского района.

Он отметил, что в Вышгородском районе, в частности, "в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах - гуманитарная катастрофа".

"Нет связи, электроснабжения. Продолжается завоз продуктов питания и лекарств. Прорабатываются меры по нормализации ситуации в громадах, восстановлению инфраструктуры", - добавил глава гуманитарного штаба.

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По его словам, в Бучанском районе проводятся работы по разминированию, возобновлению газо-, электроснабжения, связи, завозится гуманитарная помощь, много поврежденных домов и уничтоженной инфраструктуры.

Кулеба сообщил, что в Броварском районе много поврежденных домов и уничтоженной инфраструктуры, частично восстановлено электричество в селах Рудницкое, Большая Дымерка, Шевченково и Заря, некоторые населенные пункты Великодымерской и Калитянской громад - без газа, а в Калитянской ОТГ продолжается работа по восстановлению инфраструктурных объектов. объектов и жилых домов.

Также он отметил, что Славутич нуждается в продуктах, горючем и медикаментах.

Он рассказал, что в Обуховском, Бориспольском, Белоцерковском, Фастовском районах ситуация стабильная и под контролем, районы снабжают продуктами и другими гуманитарными товарами, а предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые работы.

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