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Письма, поступающие властям и СМИ якобы от "Азова" - фейк! - официальное обращение полка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В "Азове" опровергли информацию о том, что якобы власти, министерства и СМИ получают письмо от бойца полка провокативного характера.

Об этом "Азовцы" сообщают в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На официальные электронные адреса представителей власти, министерств, журналистов и пр. поступают письма провокативного характера от бойца полка "Азов".

Отмечаем: установлено, что хостинг, по которому отправлены письма, находится в г. Цюрих (Швейцария). Сама почта также создана недавно – 22 марта 2022 года, вероятно, с целью распространения дискредитативной информации.
Сам отправитель и изложенная им позиция не имеют никакого отношения к полку "Азов", защищающему город Мариуполь.

Письма, поступающие властям и СМИ якобы от Азова - фейк! - официальное обращение полка 01
Письма, поступающие властям и СМИ якобы от Азова - фейк! - официальное обращение полка 02Содержимое письма и данные фейкового хостинга добавляем. Отмечаем, что поиск злоумышленников уже начался, поэтому не советуем никому повторять подобные фокусы. Мы все видим и знаем заранее!", - говорится в официальном заявлении полка "Азов".

Читайте также: Украинские политики и бизнесмены призывают CNN не распространять дезинформацию Кремля о полке "Азов"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Цікавий лист... Риторика і вислови дуже нагадують багатьох дописувачів на цьому ресурсі...))
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04.04.2022 16:34
+11
Це звичайна провокація нащадків провокаторів стукачів вєртухаїв-тобто смердючих кацапських свиней...
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04.04.2022 16:25
+8
Так это же один-в-один секция комментариев на Цензоре!
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04.04.2022 16:34
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А хто вони, ця влада - не безхребетні тварини хіба? А про що і з ким вони ще хочуть продовжити "домолвятися", та ще й щось підписувати? Після Бучи і Маріуполя.
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04.04.2022 16:25 Ответить
Це звичайна провокація нащадків провокаторів стукачів вєртухаїв-тобто смердючих кацапських свиней...
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04.04.2022 16:25 Ответить
Я не був би настількі впевнений що це фейк. Відправником по зрозумілим причинам, використано проксі, та тимчасовий поштовий адрес. Також не забувайте, що не так багато бійців добре володіють українською мовою, особливо з південних та східних регіонів.
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04.04.2022 20:45 Ответить
"національний обов'язок", "по над" палєво тов. майор
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04.04.2022 16:29 Ответить
Слово "*******" теж написано російською. Писав безперечно кацап.
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04.04.2022 16:45 Ответить
за ради и прочие борошна
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04.04.2022 16:48 Ответить
звістно, що "за для", але чи усі це знають?
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04.04.2022 17:29 Ответить
Давайте вже після війни?)))
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04.04.2022 16:30 Ответить
Цікавий лист... Риторика і вислови дуже нагадують багатьох дописувачів на цьому ресурсі...))
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04.04.2022 16:34 Ответить
Але ж вони не послухають Вас...))
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04.04.2022 16:41 Ответить
Так это же один-в-один секция комментариев на Цензоре!
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04.04.2022 16:34 Ответить
І тут виникає невелика проблема - "Азов" ЗеБлазнями не обізвеш...))
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04.04.2022 16:36 Ответить
А был ли мальчик?
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04.04.2022 18:09 Ответить
Ви про "Азов"?
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04.04.2022 18:34 Ответить
Я о "трусиках"...
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04.04.2022 19:09 Ответить
+7 928 000 0001 Кадиров Р.А. Телеграм Amjet Alone, @Amzhet_95 , +380507117096 Пушилін Вайбер, задайте жару потворам
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04.04.2022 16:37 Ответить
Сегодня тоже получил такое)))
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04.04.2022 16:55 Ответить
Наприклад в тексті вислів- "за ради"-вже кацапська лажа.🤷
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04.04.2022 18:59 Ответить
"по над"..🥴🥴
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04.04.2022 19:02 Ответить
 
 