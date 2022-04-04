ДТЭК вернул свет в первые освобожденные от оккупантов села в Киевской области

Энергетики за прошлую неделю (с 28 марта по 3 апреля) вернули свет в 278 тысяч семей в 335 населенных пунктах Донецкой, Киевской областей и в Киеве.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, на Киевщине свет вернули для 111 250 семей в 271 населенном пункте.

Также за выходные вернули свет для 2506 домов в освобожденных селах Киевской области.

"2-3 апреля ДТЭК приступил к возобновлению электроснабжения в районах Киевщины, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов. Специалисты компании частично вернули свет в Большую Дымерку, Михайловку и Рудницкое Барышевского и Броварского районов, освобожденных Вооруженными силами Украины от захватчиков", - говорится в сообщении.

Также заживили подстанцию, питающую оборудование мобильных и телеком операторов в Макарове, благодаря чему удалось восстановить связь на ранее оккупированных россиянами территориях.

В Донецкой области ремонтным бригадам ДТЭК за минувшую неделю удалось возобновить электроснабжение для 84,7 тысячи клиентов в 62 населенных пунктах.

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