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Новости ОбществоВойна в Украине
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Эвакуированных детей-сирот с Донбасса продают в усыновление в РФ, - Восточная правозащитная группа

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

усиновлення

Перед началом военного вторжения РФ в Украину НВФ "ЛНР" и "ДНР" принудительно вывезли на территорию РФ детей-сирот, которые на постоянной основе находились в интернатах на территории ОРДЛО. В первую очередь оккупанты "эвакуировали" детей для создания картинки в пропагандистских СМИ, что дети убегают от возможного наступления ВСУ, т.е. таким образом пытались оправдать свои действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

На данный момент детей сирот из ОРДЛО распределили по разным регионам РФ – Волгоградская, Ростовская, Московская, Белгородская, Тульская области и сейчас готовят пакеты документов на передачу этих детей в семьи РФ.

"Дело в том, что на усыновлении детей в РФ сделали целый бизнес, там есть посредники, которые за деньги ускоряют бюрократический процесс усыновления ребенка семьям из РФ", - сообщают в Восточной правозащитной группе (ВПГ).

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На данный момент правозащитникам известно, что сейчас РФ собрала 289 пакетов документов на передачу детей сирот с Донбасса в семьи РФ, а для того чтобы усыновить других детей, необходимо внести изменения в законодательство РФ, поскольку у многих детей сирот с Донбасса нет гражданства РФ.

"Детей-сирот с Донбасса усыновляют по ускоренной процедуре, их фактически просто продают. Какая будет их судьба неизвестно, нет гарантий, что их после усыновления просто не перепродадут. По опыту, процедура усыновления растягивается минимум от трех месяцев до года, а в данном случае детей временно принудительно эвакуировали, а через месяц объявляют о том, что они будут переданы в семьи РФ", – заявляют в ВПГ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Це акт міжнародного тероризму.Всі причетні до цього повинні бути знайдені та покарані...
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04.04.2022 16:38
+9
нет, не получится, у рашки и ее кровавого режима есть огромное лобби на Западе, они, рашисты, заранее об этом позаботились, купив всех, кто хорошо продавался... и сейчас эти страны, во главе с германией, венгрией, сербией францией и еще несколькими будут изо всех сил защищать кровавый режим, поскольку сами не сильно далеко ушли от своего прошлого исторического опыта...
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04.04.2022 16:45
+6
...кожна викрадена дитина має бути повернена додому-в Україну...
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04.04.2022 16:42
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Правила форума Совет форумчан
Це акт міжнародного тероризму.Всі причетні до цього повинні бути знайдені та покарані...
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04.04.2022 16:38 Ответить
...кожна викрадена дитина має бути повернена додому-в Україну...
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04.04.2022 16:42 Ответить
нет, не получится, у рашки и ее кровавого режима есть огромное лобби на Западе, они, рашисты, заранее об этом позаботились, купив всех, кто хорошо продавался... и сейчас эти страны, во главе с германией, венгрией, сербией францией и еще несколькими будут изо всех сил защищать кровавый режим, поскольку сами не сильно далеко ушли от своего прошлого исторического опыта...
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04.04.2022 16:45 Ответить
иллюстрация: У неділю, 3 квітня, в німецькому Берліні і грецьких Афінах відбулися автопробіги з російським триколором.

Фото продемонстрували спільноти Vitsche Berlin і Help Ukraine in Greece.

"Група невідомих у Берліні виїхала великою автоколонною на підтримку дій Росії, війни та жорстоких вбивств українців. Ми закликаємо українців бути обережними і не контактувати з учасниками автоколони", - заявила німецька спільнота.
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04.04.2022 16:48 Ответить
а якщо контактувати, то максимально жорстко
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04.04.2022 17:02 Ответить
Українські очевидці на форумах писали, що з цієї рашистської колони було чутно багато образ і погроз до українців, в тому числі накшталт "Хохлы, мы вас всех изнасилуем!". Чекають на реакцію берлінської поліції...
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04.04.2022 17:21 Ответить
Эти уроды за всё ответят .
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04.04.2022 16:39 Ответить
Немає межі звірств цих нелюдей. Як ще Земля їх носить і терпить.
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04.04.2022 16:42 Ответить
Любое существо уже бы от миллиона проклятий умерло . Они - что-то даже не животное .
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04.04.2022 16:45 Ответить
Даже террористы не трогают детей. Кацапонацисты, для вас даже еще не придумали самого мерзкого определения вашей мерзкой нации
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04.04.2022 16:44 Ответить
Если у детей будут родители, то это не плохо!
но не таким образом это должно делаться!!!!!!
да и родители с промытыми мозгами та ещё участь((
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04.04.2022 16:47 Ответить
В Оркостані повно росіянських дітей-сиріт. Попитом не користуються з причини вродженного алкоголізму. Тому ці покидьки крадуть нашіх дітей з хорошими генами. Шкода, що ці діти попадуть до таких самихм покидьків, що купують крадених дітей. І дай бог,щоб справді для усиновлення, а не для дитячої порнографії, чи чогось ще гірше. - Горіти оркам не тільки в аду, але і на землі!
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04.04.2022 17:00 Ответить
ПРИЙМІТЬ ЗАКОН ПРО ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯЯНСТВО!!!!! ЧОМУ ВИ ВІДХРЕЩУЕТЕСЬ ВІД ГРОМАДЯН ЯКІ ПРИНЯЛИ ДРУГЕ ГРОМАДЯНСТВО . ЧОМУ В КАНАДІ , ЧЕХІЇ ЦЕЙ ЗАКОН СХВАЛИЛИ А У НАС НІ..
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04.04.2022 17:09 Ответить
Ще не вистачало президента України з подвійним громадянством.
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04.04.2022 17:45 Ответить
Президенти проходять перевірку … Не може такого бути щоб президент Венгріі мав би і російське громадянство, або німецький, чешський
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04.04.2022 18:51 Ответить
По Українськи Угорщина, а не вернгрія.
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04.04.2022 20:20 Ответить
це дуже гарно писати такі статейки, але ж ПИТАННЯ ДО МІНІСТЕРСВА СОЦ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ!!!! ДЕ ВОНИ БУЛИ КОЛИ МОЖНА БУЛО ЕВАКУЮВАТИ ДІТЕЙ З ДОНБАСУ ТА МАРІУПОЛЯ. ПРО ЦИХ ДІТОК ТІЛЬКИ ПОЧАЛИ ЗГАДУВАТИ КОЛИ СТАЛО ЗРОЗУМІЛО ЩО ЇХ ВИВОЗЯТ РАШИСТИ!!!!!!! БО ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІН СОЦ ПОЛІТИКИ ЯКІ РОЗКАЗУВАЛИ ДУЖЕ СТРАШНІ ІСТОРІЇ ЧОМУ В УКРАЇНЦЯМ ТА ІНОЗЕМЦЯМ В ЧАС ВІЙНИ НЕ МОЖНА УСИНОВЛЮВАТИ ДІТЕЙ. ЇХ БЛАГАЛИ БЛАГАЛИ БЛАГАЛИ ДАВАЙТЕ ДІТЕЙ УКРАЇНЦЯМ ЗА КОРДОН ТА НЕ ЗУПИНЯЙТЕ ПРОЦЕС УСИНОВЛЕННЯ ЩОБ ДІТОК З ДІТ БУДИКІВ ВИВОЗИТИ. ТАК НІІІІІ ЦЕ НЕ МОЖНА ЦЕ ДУЖЕ СКЛАДНИЙ ПРОЦЕЕЕЕЕЕС,,, зараз маємо що маємо. ЖАХ!!!!! Знаю знаю це дуже не попклярно критикувати зараз. Але мін соц політики це клоака корупції в УКРАЇНІ!!!!! І ВІ ЦЕ ЗНАЮТЬ! БО НАСАМ ПЕРЕД ПОВИННО СТАВИТИ ІНТЕРЕСИ ДІТЕ ТІ ЇХ ПРАВО НА СІM'"Ю а ні особисту кишеню. Я дуже сподіваюсь що після перемоги щось зміниться та дуже бажано щоб почалося змінюватись вже зараз. ТАК ЩО НСАМПЕРЕД ТРЕБА КАЗАТИ А ЧОМУ ТІ ДІТИ ОПИНИЛИСЯ В ОТАКОЙ СІТУАЦІЇ І ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ОСОБАМИ ЩОБ ЦЬОГО НЕ СТАЛОСЯ!!!! А РАШИСТІВ МОЖНА ДОВГО ПОНОСИТИ БО ЩОЖ ВИ ВІД ПОКИДЬКИВ ЧЕКАЄТЕ .ВОНИ Ж ТОМУ І ПОКИДЬКИ ТОМУ ЩО РОБЛЯТЬ ЗВІРСТВА. ЗМІНИТЬ ПЕРШ ЗАВСЕ В УКРАЇНІ ВСЕ ЩОБ ПРОТИДІЯТИ ПОКИДЬКАМ А ПОКИ ЩО Я БАЧУ ЩО ПОКИДЬКАМ ДУЖЕ ЛЕГКО КОЯТИ ТАКЕ З ДІТЬМИ ТОМУ ЩО ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ В УКРПЇНІ ЧХАТИ ХОТІЛИ НА ДІТЕЙ В ДІТБУДИНКАХ. ЇМ ВАЖНІЙШЕ ЇХ ОСОБИСТІ ДІТИ А ТЕ ЩО ТАМ З ТАКИМИ ДІТКАМИ БУДЕ ТА ХТО ЇХ ОБІЙМЕ ТА ХТО ПРО НІХ ПОТУРЬУЄТЬСЯ ЦЕ ВЖЕ ТАКЕ ..... ЗМІНИТЬ ЗАКОНИ В УКРАЇНІ ДО ВИНОВЛЕННЯ ЩО ВАМ СТАНЕТЬСЯ , ДОЗВОЛЬТЕ ІНОЗЕМЦЯМ та одиноким жінкам іноземцяь всиновлювати дітей молодше 5 рочкив. ТА НЕ ЗУПИНЯЙТЕ ПРОЦЕСС УСИНОВЛЕННЯ УСІХ ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ ЗАРАЗ. ВСЕ ЦЕ МОЖНА ЗРОБИТИ ЯКЩО ЗАХОТІТИ.!!!!!!
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04.04.2022 17:41 Ответить
Це нереальне покарання бути усиновленим кацапською сімєю і вирости на кацапських ціностях ненависті до всього цивілізованого світу.
Українські діти повинні бути повернуті в Україну
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04.04.2022 17:47 Ответить
кацапская орда пришла в Украину за имуществом, землей и рабами
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04.04.2022 17:58 Ответить
Нічого не може бути страшнішого, ніж вирости в кацапській родині, серед спадкових алкоголіків, вирожденців і збоченців.
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04.04.2022 18:02 Ответить
Я конечно сочувствовал бы за украинских детей, но это личинки алкоголиков, наркоманов, ополченцев с ОРДЛО. Тем что на фото меньше 8 лет, родились на оккупированной врагом территории, заделанные в пьяном ли наркотическом угаре, это ни как не украинские дети. Вырожденцы с испорченными генами. Которые к подростковому возрасту превратятся к типичных ополченцев. Именно по этому что они подрастающие ополченцы, мне их не жаль.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фетальный_алкогольный_синдром

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04.04.2022 19:01 Ответить
 
 