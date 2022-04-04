На Николаевщине погиб уже 161 человек, в том числе шестеро детей, пострадали 620 граждан, - Ким

В Николаевском регионе за время боевых действий пострадали 620 граждан, погиб 161 человек, в том числе шестеро детей.

Об этом глава ОВГА Виталий Ким сообщил на брифинге в Медиацентре "Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, в результате ракетных обстрелов здания Николаевской ОГА погибли 36 человек, травмированы 34 человека.

Разрушены и повреждены более 2 тысяч жилых домов и общественных зданий. 85 населенных пунктов в Баштанском и Николаевском районах без электричества, продолжаются ремонтные работы.

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"Вчера нанесен удар по двум больницам, детскому дому и лабораторному центру. Удары хаотичны, нет логики. В целом ситуация сложная только в городах на линии фронта. Преимущественно работают аптеки и магазины. Мы доставляем и раздаем гуманитарную помощь, раздали уже 680 тонн, есть запасы продовольствия и воды", - сказал Ким.

По его данным, на 1 апреля из Николаевской области эвакуировано 9 тыс. 840 человек, в том числе значительное количество детей и маломобильных граждан. В пределах области в более безопасные районы эвакуировано почти 2 тысячи человек, половина из них – дети.

"Сейчас ситуация у нас контролируемая, наступления врага нет, город и область открыты, передвижение свободно. Мы пытаемся восстанавливать экономику, работать максимально. Мы надеемся, что ВСУ выбьют врага подальше, будет победа или переговоры, которые завершат эту войну. После того, что мы увидели в Буче и Ирпене, все очень злые, начали работать вдвое больше, чтобы такие ужасы не повторились нигде в мире", - сказал Ким.

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