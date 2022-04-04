Спонсор ВСУ – россия, кацапня, – на Киевщине тероборона вместе с сотрудниками ГУР захватили российскую БМД-4. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тероборона Василькова вместе с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины захватила российскую БМД-4, которая после проверки и необходимого ремонта будет использоваться нашими защитниками на передовой.

Об этом сообщают в ГУР МО со ссылкой на слова командира подразделения территориальной обороны "Щит Василькова" Андрея Мельника, информирует Цензор.НЕТ.





Андрей Мельник отметил: "Рад сообщить, что благодаря плодотворному сотрудничеству и слаженным действиям между сотрудниками ГУР МО Украины и защитниками территориальной обороны Василькова количество военной техники на балансе ВС Украины станет больше. 3 апреля мы передали БМД-4, которая после проверки и необходимого ремонта будет использоваться нашими защитниками на передовой".

Кроме этого Андрей Мельник напомнил, что, несмотря на победу во всей Киевской области, украинские воины в Харькове, Сумах, Херсоне, Мариуполе нуждаются в помощи и постоянном подкреплении.

"Кто бы мог подумать, что спонсором наших Вооруженных Сил станет россия. Спасибо говорить не будем, однако напомним, что такая судьба ожидает всю технику, которая пересечет наши государственные границы!

Судьба российских военных, которые убивают наше мирное население, насилуют и сжигают женщин и детей, также хорошо известна – "200". Вы будете отвечать за каждую жизнь, за каждый дом и за каждый день с 4-00 утра 24 февраля. Не забудем и не простим!", - призывают бойцы Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты вывели из Сумщины основную часть своей техники, но ВСУ успели захватить трофеи. ФОТО