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Спонсор ВСУ – россия, кацапня, – на Киевщине тероборона вместе с сотрудниками ГУР захватили российскую БМД-4. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Тероборона Василькова вместе с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины захватила российскую БМД-4, которая после проверки и необходимого ремонта будет использоваться нашими защитниками на передовой.

Об этом сообщают в ГУР МО со ссылкой на слова командира подразделения территориальной обороны "Щит Василькова" Андрея Мельника, информирует Цензор.НЕТ.

Спонсор ВСУ – россия, кацапня, – на Киевщине тероборона вместе с сотрудниками ГУР захватили российскую БМД-4 01
Спонсор ВСУ – россия, кацапня, – на Киевщине тероборона вместе с сотрудниками ГУР захватили российскую БМД-4 02

Андрей Мельник отметил: "Рад сообщить, что благодаря плодотворному сотрудничеству и слаженным действиям между сотрудниками ГУР МО Украины и защитниками территориальной обороны Василькова количество военной техники на балансе ВС Украины станет больше. 3 апреля мы передали БМД-4, которая после проверки и необходимого ремонта будет использоваться нашими защитниками на передовой".

Кроме этого Андрей Мельник напомнил, что, несмотря на победу во всей Киевской области, украинские воины в Харькове, Сумах, Херсоне, Мариуполе нуждаются в помощи и постоянном подкреплении.

"Кто бы мог подумать, что спонсором наших Вооруженных Сил станет россия. Спасибо говорить не будем, однако напомним, что такая судьба ожидает всю технику, которая пересечет наши государственные границы!

Судьба российских военных, которые убивают наше мирное население, насилуют и сжигают женщин и детей, также хорошо известна – "200". Вы будете отвечать за каждую жизнь, за каждый дом и за каждый день с 4-00 утра 24 февраля. Не забудем и не простим!", - призывают бойцы Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты вывели из Сумщины основную часть своей техники, но ВСУ успели захватить трофеи. ФОТО
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Топ комментарии
+30
Никого в плен не брать, рубайте москальню, никакой пощады, мужики пацаны СПАСИБО, вы ПРОСТО ТИТАНЫ
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04.04.2022 17:27
+23
ВтораяВМире НеИмеющаяАналогов Доблестная Армия расиянской ********* ПОБЕДОНОСНО наступала Взад, а подлые ВСУ трусливо Отступали Ей вДогонку
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04.04.2022 17:39
+22
попутного буя єтому дамбасскому кораблю в спину !
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04.04.2022 17:31
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Правила форума Совет форумчан
тем временем у скрепцов бамбаса жизнь налаживается..... далi буде... ))
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04.04.2022 17:26 Ответить
попутного буя єтому дамбасскому кораблю в спину !
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04.04.2022 17:31 Ответить
так вже пару днів на цензорі була інфа за шахти .шо там єкологічна катастрофа буде...як воно нахер під землю рухне все
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04.04.2022 17:36 Ответить
з шахтами не шуткують..якшо затоплення йде підмиє шахту..а ще щось здетонує вибух..то ціла велика плоша землі обвалиться
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04.04.2022 17:41 Ответить
Никого в плен не брать, рубайте москальню, никакой пощады, мужики пацаны СПАСИБО, вы ПРОСТО ТИТАНЫ
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04.04.2022 17:27 Ответить
що то за чудо-пєпєоац, в борту якого я нарахував шість дірок ?
чим його пошманали ?
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04.04.2022 17:29 Ответить
То ж бмД, тобто "дєсантная", а значить "фольгірована". Вона має бути легка, бо такий пєпєлац, за задумом його конструкторів, мають кидати десь з Іл-76 чи ще з чогось.

Відповідно, броні нуль.
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04.04.2022 17:33 Ответить
КОРПУС З АЛЮМІНІЮ, щоб лехко десантувати з літаків.
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04.04.2022 17:39 Ответить
дєдушка М-113 теж алюміневу броню має, але не кашляє, їх наробили аж 80 000 !!!

Сравнительные испытания T113 (прототип М-113го) и T117, начавшиеся осенью 1957 года, показали, что алюминиевая броня обеспечивала несколько лучшую защиту по сравнению со стальной при действии бронебойных пуль и осколков осколочно-фугасных снарядов полевой артиллерии, а также была более эффективна в обеспечении жёсткости конструкции корпуса. Также корпус T113 оказывался более технологичным в производстве по сравнению со стальным.
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04.04.2022 17:52 Ответить
Такая новенькая стоит 102 млн рублей в ценах 2021-го.
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04.04.2022 17:30 Ответить
Почувствуйте разницу в названии
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04.04.2022 17:31 Ответить
"Хлопок и задымление..." (С)
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04.04.2022 17:36 Ответить
І "отрицательный рост"...
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04.04.2022 17:37 Ответить
ВтораяВМире НеИмеющаяАналогов Доблестная Армия расиянской ********* ПОБЕДОНОСНО наступала Взад, а подлые ВСУ трусливо Отступали Ей вДогонку
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04.04.2022 17:39 Ответить
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04.04.2022 17:46 Ответить
Пагналі наши гарадскіх: наши - спєрєді, гарадскіє - сзаді .
Якось так.
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04.04.2022 19:36 Ответить
от долбоёбы патентованные. Непонятно. почему они поля, лесопосадки и все сёла между автомагистралями закрашивают красным. Реально думают, типа захватили?
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04.04.2022 18:17 Ответить
росиянцы будьте прокляты
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04.04.2022 17:35 Ответить
Слишком нежно говоришь. *********** - будьте прокляты!!!
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04.04.2022 17:45 Ответить
Як засіб транспортуання БМД гарна, а як бойова броньована одиниця лайно повне,
бо зроблена з алюмінію і вигорає вщент. Це добре що ТРО буде на чому по грязюці
іздити, але ж це зрозуміло не танк і навіть не БМП.
Та і вся радянська - російська техніка то ЛАЙНО повне, зрівняти хоча б американськими
Бредлі чи Страйкерами.
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04.04.2022 17:38 Ответить
навіть Мардер мав рознесену броню, а Боксер, то взагалі бімба - витримує 35 мм снаряд !!!
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04.04.2022 18:10 Ответить
Мародер то серйозна техніка, більш підходить для Африки.
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04.04.2022 20:42 Ответить
Wargaming покидает Россию и Беларусь - компания больше не будет вести бизнес в этих странах
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04.04.2022 17:39 Ответить
Трижды уничтоженное "ПВО Украины" продолжает утюжить ВКС РФ!
Смотреть Видео - https://www.youtube.com/watch?v=y7I3PTGI8yw
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04.04.2022 17:40 Ответить
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04.04.2022 17:43 Ответить
Герой российских боевиков, актёр, режиссёр и бодибилдер Александр Невский поддержал украинский народ и выступил против войны.

https://t.me/oko_xx/10561
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04.04.2022 17:47 Ответить
Вообще, его фамилия Курицын, и как актер/режиссер/продюсер он полный бездарь. И от него я никак не ожидал подобного выступления. Ну, респект ему, как человеку.
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04.04.2022 17:54 Ответить
У зверненні, яке поширила пресслужба Верховної Ради, Стефанчук прирівняв відмову від ембарго на російські газ і нафту до співучасті в геноциді.

«Після викриття звірств, які чинила російська армія в Бучі, Гостомелі, Ірпені, кожна країна, яка буде вагатися у запровадженні ембарго на енергоносії з росії - є прямим спонсором геноциду Українського народу. Кожен барель нафти, кіловат електроенергії, тонна вугілля, що будуть закуплені в рф, відтепер просякнуті кров'ю тих, кого знищили рашисти», - заявив спікер парламенту.
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04.04.2022 17:50 Ответить
Миротворец 39f19e05 Я не понял на видио 0-58 секунд , валяются остатки новейшего самолета , такое впечатление , что он из фанеры сделан , как лавочкин (лакированный гроб ) ну кто в теме
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04.04.2022 19:25 Ответить
 
 