Действия российской армии в Киевской области - военное преступление, которое мир признает геноцидом, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Действия российской армии в мирных городах Киевской области будут признаны мировым сообществом геноцидом украинского народа, уверен Президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
"Это военное преступление, которое мир признает геноцидом. То, что вы сегодня здесь находитесь и видите, что произошло, - мы знаем: тысячи людей убитых и подвергшихся пыткам, с отрубленными конечностями, изнасилованные женщины, убитые дети - я думаю, что это и есть геноцид", - заявил Зеленский журналистам во время поездки в Бучу.
Он поблагодарил журналистов международных изданий, которые присоединились к нему в поездке.
"Мы очень хотим, чтобы вы показали миру, что происходило здесь, что делали российские военные, что делала Российская Федерация в мирной Украине", - подчеркнул президент.
Зеленский также выразил уверенность, что все военные преступники, причастные к убийствам и издевательствам над мирным населением на оккупированных РФ украинских территориях, будут привлечены к ответственности.
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"Я думаю, мы с вами не можем даже рассматривать возможность того, что чего-то не будет хватать на этот раз Европе или миру, не хватать, чтобы наказать преступников. Я не рассматриваю такого варианта, мы не дадим ни одного процента этому. Это не ситуация с теми другими альянсами, сейчас это - о жизни и о том, что люди убиты, замучены... Доказательств - миллион, поэтому все эти истории о том, что "давайте подождем, будет суд, он будет очень медленный" - мы будем давить максимально публично, как только мы можем... Не будем делать никаких пауз для того, чтобы найти всех преступников… И вы знаете, что это в принципе на пользу, я считаю, цивилизации: потому что если мы не найдем выхода цивилизованного, вы знаете наших людей – они найдут нецивилизованный", - заявил президент.
Пожалуйста, подождите...
Треба вимагати признати путіна терористом, а росію - державою-терористом.
Вони зараз під впдивом подій в Бучі не зможуть не проголосувать.
нужно ждать Генассамблею....
да и вообще, с этим ООН цирк пора заканчивать...., дармоеды
Работа по российским оккупантам бойца ССО посредством винтовки UAR-10 производства УКРОП с тепловизионным прицелом Archer LRF
https://twitter.com/i/status/1510825060470300680
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/1931
бл***...
Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое?
Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.
Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!
Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?
Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?
В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?
«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.
Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!
Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!
Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.
Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!
И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?
Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!
Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!
Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.
Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.
Вы пособники и трусы, господа…!
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml
Ну не тварь пиариться на таком?
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/1931
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/1931
Усі свої зусилля окупанти зосереджують саме на Німеччині та Франції, тому що там є велика російська діаспора.
так.. а хто ж головний військовий злочинець???
хіба тільки здичавіла орда, а не їх вошдь? не їх головнокомандуючі, політики, пропагандони???
хто має вдповісти перш за все???
имя сестра имя (с)
вдохновители, последователи, которые призывают к геноциду украинского народа
должны быть осуждены международным трибуналом, как и рашистские военные
преступники во главе с ботоксным Сцарьком-пуйлом.
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