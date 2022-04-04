РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5100 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 635 31
война (47249) Зеленский (16612) Киевская область (3538) Буча (419) военные преступления (1160)

Действия российской армии в Киевской области - военное преступление, которое мир признает геноцидом, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча,зеленський

Действия российской армии в мирных городах Киевской области будут признаны мировым сообществом геноцидом украинского народа, уверен Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Это военное преступление, которое мир признает геноцидом. То, что вы сегодня здесь находитесь и видите, что произошло, - мы знаем: тысячи людей убитых и подвергшихся пыткам, с отрубленными конечностями, изнасилованные женщины, убитые дети - я думаю, что это и есть геноцид", - заявил Зеленский журналистам во время поездки в Бучу.

Он поблагодарил журналистов международных изданий, которые присоединились к нему в поездке.

"Мы очень хотим, чтобы вы показали миру, что происходило здесь, что делали российские военные, что делала Российская Федерация в мирной Украине", - подчеркнул президент.

Зеленский также выразил уверенность, что все военные преступники, причастные к убийствам и издевательствам над мирным населением на оккупированных РФ украинских территориях, будут привлечены к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетил освобожденную Бучу. Фоторепортаж

"Я думаю, мы с вами не можем даже рассматривать возможность того, что чего-то не будет хватать на этот раз Европе или миру, не хватать, чтобы наказать преступников. Я не рассматриваю такого варианта, мы не дадим ни одного процента этому. Это не ситуация с теми другими альянсами, сейчас это - о жизни и о том, что люди убиты, замучены... Доказательств - миллион, поэтому все эти истории о том, что "давайте подождем, будет суд, он будет очень медленный" - мы будем давить максимально публично, как только мы можем... Не будем делать никаких пауз для того, чтобы найти всех преступников… И вы знаете, что это в принципе на пользу, я считаю, цивилизации: потому что если мы не найдем выхода цивилизованного, вы знаете наших людей – они найдут нецивилизованный", - заявил президент.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Через Бучу треба скликати засідання ООН.

Треба вимагати признати путіна терористом, а росію - державою-терористом.

Вони зараз під впдивом подій в Бучі не зможуть не проголосувать.
показать весь комментарий
04.04.2022 17:54
+10
красивое:
Работа по российским оккупантам бойца ССО посредством винтовки UAR-10 производства УКРОП с тепловизионным прицелом Archer LRF
https://twitter.com/i/status/1510825060470300680
показать весь комментарий
04.04.2022 17:54
+10
І потім ніхто не зможе купувати енергоресурси в росії - тому що він буде визнаний спонсором тероризму.
показать весь комментарий
04.04.2022 17:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Через Бучу треба скликати засідання ООН.

Треба вимагати признати путіна терористом, а росію - державою-терористом.

Вони зараз під впдивом подій в Бучі не зможуть не проголосувать.
показать весь комментарий
04.04.2022 17:54 Ответить
І потім ніхто не зможе купувати енергоресурси в росії - тому що він буде визнаний спонсором тероризму.
показать весь комментарий
04.04.2022 17:54 Ответить
завтра будет....
показать весь комментарий
04.04.2022 17:55 Ответить
Совет безопасности ООН. Вот и посмотрим, что они назаседают
показать весь комментарий
04.04.2022 18:02 Ответить
- кацапія вже звернулась з поводу "фейкових обвинувачень" ...
показать весь комментарий
04.04.2022 18:05 Ответить
нічого, крім "глибокої стурбованості" і пустопорожніх "закликів до миру"...
показать весь комментарий
04.04.2022 18:08 Ответить
будет как обычно - раска федераска ветирует....
нужно ждать Генассамблею....
да и вообще, с этим ООН цирк пора заканчивать...., дармоеды
показать весь комментарий
04.04.2022 18:10 Ответить
красивое:
Работа по российским оккупантам бойца ССО посредством винтовки UAR-10 производства УКРОП с тепловизионным прицелом Archer LRF
https://twitter.com/i/status/1510825060470300680
показать весь комментарий
04.04.2022 17:54 Ответить
Да прикольно скот уложили.
показать весь комментарий
04.04.2022 17:58 Ответить
Не много не так.Действия касарылых сабак по всей Украине.
показать весь комментарий
04.04.2022 17:54 Ответить
...убить тварей, без суда!!!!
показать весь комментарий
04.04.2022 17:55 Ответить
Ждем вторника - заседания в ООН.
показать весь комментарий
04.04.2022 18:01 Ответить
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/1931
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/1931
показать весь комментарий
04.04.2022 18:04 Ответить
зачем я это посмотрел !!!
бл***...
показать весь комментарий
04.04.2022 18:17 Ответить
У роSSії не армія, а стадо орків. Всіх безжально винищити!
показать весь комментарий
04.04.2022 18:04 Ответить


Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое?

Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.

Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!

Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?

Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?

В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?

«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.

Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!

Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!

Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.

Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!

И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?

Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!

Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!

Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.

Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.

Вы пособники и трусы, господа…!

Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml
показать весь комментарий
04.04.2022 18:04 Ответить
ГНИДА НАРИСОВАЛАСЬ
Ну не тварь пиариться на таком?
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/1931
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/1931
показать весь комментарий
04.04.2022 18:05 Ответить
- той самий Юрченко , який наробив в свій час п"яні дебоші ...
показать весь комментарий
04.04.2022 18:14 Ответить
Для світових ЗМІ росіяни намагаються подати себе як жертву. Час від часу вони викидають у європейський інфопростір, "страждання росіян".

Усі свої зусилля окупанти зосереджують саме на Німеччині та Франції, тому що там є велика російська діаспора.
показать весь комментарий
04.04.2022 18:06 Ответить
Да плевать сейчас правительства хотели на их диаспору. Тем более, что большинство там живет с видом на жительство, не имея гражэанства и соответственно не являются избирателями. И всё сейчас было бы по другому, не будь так зависима Германия от кацапского газа. А Германия основной финансовый локомотив ЕС. Если внимательно читать иноСМИ, то становится понятно, что с нефтью проблема как бы решена, сейчас все ресурсы брошены на поиск и замену газа вместо орочьего. А в том, что это произошло главная вина Меркель, это с ее подачи подсели на кацапскую иглу.
показать весь комментарий
04.04.2022 18:23 Ответить
І знову слово путін не прозвучало.
показать весь комментарий
04.04.2022 18:08 Ответить
ти не розумієш: "та сторона" - погана, а путін - хороший, у нього в очах мииииир
показать весь комментарий
04.04.2022 18:15 Ответить
И не прозвучит. Ощущение, что у Зеленского идея фикс и мечта всей его жизни - встреча с пуйлом.
показать весь комментарий
04.04.2022 18:25 Ответить
Голодомор не всі визнали. Германські німці та паскудні мадьяри, он, вже остаточно під ***** зляглися
показать весь комментарий
04.04.2022 18:19 Ответить
Був у нас комік такий, так він дуже смішно шуткува про сіньйор-голодомор... ахахаха всятся можно. може хтось нагадає хфамілію того приколіста?
показать весь комментарий
04.04.2022 19:10 Ответить
так.. це військовий злочин...
так.. а хто ж головний військовий злочинець???
хіба тільки здичавіла орда, а не їх вошдь? не їх головнокомандуючі, політики, пропагандони???
хто має вдповісти перш за все???
имя сестра имя (с)
показать весь комментарий
04.04.2022 18:20 Ответить
На Київщині?!?!?😮
показать весь комментарий
04.04.2022 18:55 Ответить
рассеянский шизо-фашизм рашизм должен быть уничтожен, а его проповедники,

вдохновители, последователи, которые призывают к геноциду украинского народа

должны быть осуждены международным трибуналом, как и рашистские военные

преступники во главе с ботоксным Сцарьком-пуйлом.

.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:05 Ответить
 
 